Aiemmin tässä kuussa opettajat puhuivat Ilta-Sanomille suunsa puhtaaksi lasten ja nuorten hankalista vanhemmista. Nyt on työnantajien vuoro.

Opetusalan ammattilaiset kertoivat aiemmin joulukuussa Ilta-Sanomille työtään vaikeuttavista vanhemmista. Opettajien mukaan nykyään osa huoltajista pyrkii monin keinoin vaikuttamaan muun muassa lastensa arvosanoihin ja päättötodistuksiin.

Ilmiö ei rajoitu pelkästään koulumaailmaan. Nyt myös työnantajat kertovat kokemuksensa nuorten vanhemmista.

Ilta-Sanomien kerätessä aiemmin opettajien ja kasvattajien vastauksia, myös usea työnantaja ja korkeakouluopettaja jakoi vastaavia kokemuksia nuorista ja heidän vanhemmistaan.

Vastaajat kokevat, että osalle nykynuorista vanhemmat petaavat liiaksi asioita valmiiksi, minkä vuoksi nuoret eivät itse opi itse työllistymään tai pärjäämään työmarkkinoilla. Työnantajat kertovat kohdanneensa nuoria rekrytoidessaan melkoisia helikopteriäitejä ja -isiä. Joidenkin vanhempien kerrotaan jopa tulevan nykyään mukaan lastensa työhaastatteluihin.

Tämänkaltaisia kokemuksia on myös Ilta-Sanomien haastattelemalla 47-vuotiaalla miespuoleisella rakennusalan yrittäjällä.

Hän toteaa rakennusliikkeen yrittäjänä haluavansa työllistää mahdollisimman paljon alalle valmistuvia nuoria esimerkiksi työharjoittelun kautta.

Yrittäjä kertoo tapauksesta, jossa kolmannen vuoden opiskelijan vanhempi soitti hänelle kysyäkseen harjoittelupaikkaa lapselleen.

– Pyysin nuorta itseään soittamaan minulle. Nuoren soittaessa totesin, että yksi paikka löytyy. Hän ei ottanut sitä vastaan, koska kaveri ei päässyt vierelle. Oli perjantai, ja maanantaina alkoi harjoittelujakso.

Hän kertoo kuulleensa henkilöstövuokrausfirman henkilöstövastaavalta tarinoita siitä, miten jotkut vanhemmat tulevat mukaan lastensa työhaastatteluihin.

– Vanhemmilta joutuu kysymään, ovatko hekin tulossa töihin.

” Meillä kaikilla vanhemmilla olisi peiliin katsomisen paikka.

Yleisenä suurena muutoksena rakennusalalle valmistuvista nuorista mies summaa sen, miten ”hälyttävän isolla määrällä” ei ole perusvalmiuksia työhön. Yrittäjä toteaa jakaneensa huolensa myös paikallisten ammattikoulujen kanssa.

– Heidän kanssaan opiskellaan kelloa ja muita työmaan perussääntöjä, hän toteaa.

Samalla rakennusyrittäjä korostaa, ettei halua yleistää liikaa. Hänen mielestään moni alalle tulevista nuorista on entistä fiksumpia.

– On myös ihan älyttömän hyviä nuoria, jotka uskaltavat kysellä, imeä tietoa ja haastaa ammattilaisten näkemystä.

Heikommin pärjäävien kasvavasta määrästä työnantaja on silti huolissaan. Yrittäjän mukaan aiempaa useampi nuori ei ole valmis astumaan työmaailmaan, vaikka he sitä varten jo opiskelisivat.

Hän kääntää asiassa katseensa ennen kaikkea kodin suuntaan.

– Meillä kaikilla vanhemmilla olisi peiliin katsomisen paikka. Meidän olisi oikeasti mietittävä, mihin nuorisomme on kehittymässä. Kuinka paljon laitamme valmiiksi heille elämää miten meidän tulisi opastaa nuoria siihen, että he ottaisivat enemmän itse asioista kiinni.

Ilta-Sanomille kokemuksensa jakaneet yhtyvät rakennusalan yrittäjän näkemyksiin. Vastaajien mukaan ilmiö näkyy jo korkeakouluissakin.

”Yliopistossa opettaessa opiskelijoilta kuultua: "Mun isän mielestä tää mun maisterityö on jo väitöskirjan arvoinen." (Kun pyydettiin korjaamaan gradua).

"Mun isän mielestä mun kuuluu saada palkankorotus." (Graduntekijän vaatimus projektityöntekijänä).

"Mun äidin mielestä mun ei tarvitse tehdä mitään mitä mä en halua, kun mä olen tohtori." (Väitellyt projektityöntekijä).

Onneksi yliopistossa opiskelijoilla ei ole Wilmaa.”

” Suhtautuminen työelämän yksinkertaisiinkin sääntöihin tuntuu muuttuneen todella radikaalisti huonompaan suuntaan.

”Työskentelen fysioterapeuttina ja olen ohjannut vuosittain useampia fysioterapia-opiskelijoita reilun 15 vuoden ajan. Joidenkin opiskelijoiden suhtautuminen työelämän yksinkertaisiinkin sääntöihin – kuten työn alkamisajankohtaan ja kokeneen kollegan neuvojen kuuntelemiseen – tuntuu viime vuosina muuttuneen todella radikaalisti huonompaan suuntaan.

Suurin osa opiskelijoista on kyllä vuosi vuodelta fiksumpia ja valmiimpia jo käytännön harjoitteluihin tullessaan, mutta toisessa ääripäässä on yhä enemmän myös näitä ”kaikki mulle heti” -tyyppejä. Huolestuttaa oman ammattikunnan tulevaisuus, jos suuntaus on, ettei mitään tarvitse tehdä, jollei kiinnosta ja töihinkin tullaan silloin kun huvittaa.

Aika kovia "itkupotkuraivareita" onkin näiltä jo aikuisilta ihmisiltä saanut osakseen, kun heille on todennut, että harjoittelua ei tulla hyväksymään, jos toiminta ja asenne työtä kohtaan eivät muutu.”

”Ollessani erään ravintolaketjun esihenkilönä odotin työpaikkahaastatteluun pian 18-vuotiasta nuorta naista. Paikalle saapui keski-ikäinen nainen. Hieman hämilläni kysyin: ”Anteeksi, olen varmasti jotenkin sekoittanut haastatteluajat, sillä odotin erästä kesätyötä hakevaa nuorta?”

Rouva tokaisi kirkkain silmin: ”Oi, et suinkaan! Minä olen hänen äitinsä! Tulin varmistamaan, ettei tytärtäni huijata työsopimuksessa.” Kyseessä oli siis vasta haastattelu, ei työsopimuksen teko. Lienee sanomattakin selvää, ettei kumpikaan heistä saanut paikkaa.

Erään 18-vuotiaan isä taas istui tyttären koko ensimmäisen työvuoron ajan ravintolasalin kulmassa vahtimassa, ettei tytärtä syrjitä työpaikalla. Hieman ahdistavaa, sekä minulle että tytölle. Mietin usein, kuinka vanhemmat ajattelivat lastensa pärjäävän elämässä aikuisena, jos vanhemmat silottelevat tietä nenän edessä? En enää sano ”nykyajan nuoret” vaan ”edellisen sukupolven vanhemmat”, koska kotoa kaikki lähtee – sekä ongelmat että käytösmallit.

En ole enää ravintola-alalla, sillä en kestänyt enää kaikkia niitä selityksiä, kuten ”orastavia ripuleita”, ”Unohdin avaimet”, ”Kissani kuoli ja tarvitsen 3 viikkoa sairaslomaa”, ”Erosin poikaystävästäni ja tarvitsen aikaa toipumiseen, en tule loppuviikkona töihin”, ”En mä muistanu, että mulla on työvuoro” tai kysymyksiä aiheesta ”Miksi mä en saa palkkaa työvuorosta, mihin en koskaan saapunut tai toimittanut sairaslomatodistusta.”

”Nuorten työpajan työvalmentajana voin yhtyä täysin näkemykseen, miten Suurella osalla vanhemmista on jo pitkään ollut niin sanotusti vanhemmuus hukassa. Yritetään tehdä kaikki mahdollinen lasten eteen eikä haluta laittaa lasta vastaamaan teoistaan. Lapsuuteen ja nuoruuteen kuuluu myös pettymyksiä ja niistä seuraavaa pahaa oloa. Vanhempien tehtävä on kasvattaa lapset ja opettaa heidät toimimaan yhteiskunnassa oikein.”