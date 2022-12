– Näin mustalakkisen tontun. Se varasti leivoksia ja ryntäsi pukin huoneelle, kirjoittaa Saimi, 12.

Julkaisemme aattoon asti joka päivä koululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Saimi Kääriäisen, 12, tarina.

Kylmänä ja viileänä joulupäivänä yhtäkkiä lumi katosi. Vuosia Korvatunturilla on ollut lumi, mutta nyt se on kadonnut!

Milja-tonttu asuu Korvatunturilla. Hänellä on paras ystävä, Atlas. Atlas on naali. Se on söpö ja pienikokoinen. Atlas on lisäksi pörröinen ja valkoinen. Milja tosin on lyhyt brunettetukkainen tyttö, jolla on punavalkoiset raitasukat, sekä ihana mekko ja lakki.

Jouluun oli 2 päivää ja Milja rakastaa joulua. Hän ja Atlas astui ovesta ulos, oli yllättävän kylmä. Milja-tonttu lähti pukin pajalle kylmyydestä huolimatta.

Atlas haistoi piparit ja innostui, silloin kun joulumuori tuli.

– Heippa Milja rakas! Joulumuori tervehti, minun lemppari lapsenlapseni. Tulkaas hakemaan pipareita ja mehua.

Atlas ja Milja ryntäsivät muorin luokse, halasivat häntä ja ottivat pipareita niin monta kuin suuhun mahtuu.

– Nami! Milja huusi ja Atlas hyppeli ilosta.

– Mikä päivä tänään on? Milja kysyi.

– Puhutaan sisällä. Astukaa sisään, täällä tapahtuu vähän outoja.

Milja ja Atlas ryntäsivät sisään. Paja näytti yhä samalta. Katto oli punaista puuta ja seinät vihreää tapettia, lattia marmoria. Koristeet kiilsi kauniisti. Ne selvästi kutsuivat joulua jo luokseen. Milja ja Atlas istuivat punaiselle penkille, joka oli odotustiskillä.

– Mikä on ongelmana, mummi? Milja kysyi.

– No juu, kun meiltä on verstaasta kadonnut lahjoja, ja paja alkaa kylmentyä. Joku on saanut joulupukin kipeäksi. Hänellä on paha nuha ja lahjoja ei saada kylän lapsille, voisitko sinä Milja ja Atlas pelastaa joulun, ja selvittää kuka on kaiken takana?

– Tietysti! Milja huusi, lähdenkin verstaalle tutkimaan.

Milja ja Atlas ryntäsivät verstaalle. Kun he saapuivat, he eivät nähneet kuin pari puun palaa ja kaksi lahjaa.

– Mitä ihmettä täällä on tapahtunut? Milja kysyi.

Vihreälakkinen tonttu nousi ylös ja juoksi hänen luokseen.

– Tulin juuri ja kaikki puu ja lahjat oli kadonnut. Joku tonttu oli pukeutunut mustaan lakkiin maski päällä!

– Selvä, Milja sanoi. Lähden etsimään muita johtolankoja.

Milja ja Atlas ryntäsivät herkkuhuoneelle. Atlas haisteli hyviä pipareita ja nappasi pari.

– Tuhma naali, sanoi sinilakkiseen pukeutunut muori.

– Jos tulit kysymään näinkö ketään, kyllä. Näin mustalakkisen tontun. Se varasti leivoksia ja ryntäsi pukin huoneelle.

– Hmm selvä, epäilyttävää. Milja nappasi Atlaksen ja ryntäsi Joulupukin pajaa päin.

Kun he saapuivat oven eteen, hän haistoi piparin. He ryntäsi ovesta ja järkyttyi, kun näki muorin. Hän oli varastanut keksit ja puut. Muorin tarkoituksena oli auttaa joulupukkia naamioitumalla.

– Muori! Milja huusi, mitä ihmettä?

Muori nousi ylös tuolilta ja kertoi kaiken. Pukki oli tullut kipeäksi ja siihen ei meinannut tulla loppua. Silloin hän oli päättänyt antaa pukille keksejä ja rakentaa tuolin.

Nyt kaikki valkeni. Oli ollut liian kylmä siksi, koska joulun taika oli hiipunut, kun muori oli varastanut keksejä ja puita.

Muori pyysi kaikilta anteeksi ja taika palasi. Pukki oli terve.

Saimi kääriäinen, 12, hirvijärvi

Kirjoitus on lähetetty Joulutarinakisaan 1.–6.-luokkalaisille. Aihe on Joulupukki ja minä. Lue lisätietoa täältä

Ilta-Sanomat on järjestänyt Joulutarinakisan vuodesta 2008. Lapset ja nuoret ovat kirjoittaneet siihen jo yli 17 000 tarinaa.