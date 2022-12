Joulutarinakalenteri 6: Koristeet tuhottu, tonttukylä autio, joulunhenki vangittu – näin joulu saatiin takaisin

Koira kertoo minulle kaiken, kuinka kissat ovat piinanneet heitä ja nyt koirat ovat orjina, kirjoittavat Emma ja Matilda.

Julkaisemme aattoon asti joka päivä koululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Emman, 11, ja Matildan, 12, tarina.

Näen pienen oven, joka avautuu narisevasti. Lumottu jouluhenki kutsuu minua. Astun sisään ja näen kauniin joulumaailman. Tuntuu kuin olisin kotona.

Tajuan olevani Korvatunturilla. Kun menen pidemmälle, maailma murtuu. Hätäännyn ja juoksen lumiseen mökkiin.

Kuulen askelia, joku tulee lähemmäksi. Ovi avautuu, mutta en näe ketään. Kuulen äänen, joka sanoo:

– Sinä olet ainoa, joka meidät voi pelastaa!

Mietin mitä se mahtoi tarkoittaa. Päätän lähteä tutkimaan ympäristöä.

Näen tonttukylän. Kuitenkaan siellä ei näy ketään. Päätän mennä lähemmäksi, siellä on paljon tuhottuja joulukoristeita.

Hetken päästä kuulen taas äänen, sieltä tulee joku. Menen äkkiä piiloon. Näen koiran, joka näyttää oudolta. Hän kertoo minulle kaiken, kuinka kissat ovat piinanneet meitä.

Ja nyt he ovat vallassa, sekä koirat orjina. Hän käskee minun lähtemään, ettei kissat löydä minua. Hän antaa minulle kartan, mutta sitten näen kaukaa tulevan kissan. Lähden matkaan.

Silmäilen karttaa, siinä on linna, tonttujenkylä ja mystinen vuori. Päätän mennä ensin tutkimaan pukin asunnon. Asunto on pimeä, mutta jossain loistaa jotain kirkasta.

Menen valoa kohti, siellä on amuletti, joka on lumihiutaleen muotoinen. Niin kuin minun nimeni eli Lumihiutale.

Laitan sen kaulaani. Yhtäkkiä ovi avautuu, sieltä tulee pieni liito-orava. Hämmästyn kysymään:

– Mitä sinä täällä teet? Orava tuijottaa minua. Hän vastaa: -Samaa voisia kysyä sinulta. Hän jatkaa:

– Oletko karannut meidän linnastamme?

Tajuan, että hän on kissojen liittolainen ja koirat ovat ehkä linnassa vankina. Valehtelen:

– Olen täällä siivoamassa.

Tajuan, että minun on pitää lähteä ja jyrään oravan. Häneltä tippuu avain, jonka otan mukaan. Kuulen takaani:

– AUTSIS!

Olen matkalla linnaan, yhtäkkiä amuletti alkaa välkkymään. Sieltä kuuluu ääni:

– Mene vuorille!

Mietin, onko se huijaus, mutta lähden silti vuorille. Vuorilla näen suuren mökin. Kuulen sieltä ulvontaa. Otan avaimen ja avaan suuren oven. Siellä on kaikki kylän tontut. Kysyn:

– Mitä teille on tapahtunut?

Yksi tontuista kertoo kaiken, kuinka Harri liito-orava oli heidät vanginnut. Ja kuinka kuningas Andy on vanginnut joulupukin ja joulunhengen linnaan, sekä kuinka Andy haluaa pilata maailman joulun.

Tajuan, että on 22.12 eli enää 2 päivää jouluun! Päästän tontut ja lähden matkalle linnaan.

Linna on synkkä ja pimeä. Päätän mennä pienestä ikkunasta sisälle, mutta siinä kesti kauan. Huomaan, että joulupukki on vangittuna häkissä ja joulunhenki purkissa. Yhtäkkiä ovi avautuu ja siellä on Andy ja armeijansa.

– Luuletko tosiaan, että voit pelastaa heidät? nauraa Andy.

Sitten tontut hyökkäävät kissojen kimppuun. Minä vapautan joulunhengen.

Yhtäkkiä sumun takaa tulee kaunis sää ja lunta tupruttaa! Sekä kaikki joulukoristeet yhdistyvät suureksi joulukuuseksi! Tajuan joulun palanneen!

Emma, 11, ja Matilda, 12, Länsimetsän koulun 6R-luokka, Vaasa

Kirjoitus on lähetetty Joulutarinakisaan 1.–6.-luokkalaisille. Aihe on Joulupukki ja minä. Ehdit osallistua 6.12. asti! Lue lisätietoa täältä

Ilta-Sanomat on järjestänyt Joulutarinakisan vuodesta 2008. Lapset ja nuoret ovat kirjoittaneet siihen jo yli 17 000 tarinaa.