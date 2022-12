En yleensä pidä kaurapuurosta, mutta tämä oli herkullista! Aamupalan jälkeen ruokimme porot, kirjoittavat 11-vuotiaat Heini ja Joanna.

Julkaisemme aattoon asti joka päivä koululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Heini Ohtamaan ja Joanna Ranuan, 11, tarina.

Rakas päiväkirja, tämä viikonloppu oli maailman kivoin ja jännittävin! Perjantaina heräsin pikkusiskon huutoon. Puin punaisen paidan ja farkut.

Murojen maito oli pilaantunut ja huomasin sen vasta kaatamisen jälkeen. Isä oli jättänyt sen epähuomiossa pöydälle. Kaikki menee tänään pieleen! Muut katsoivat, olin hiljaa, tein leivän.

Juoksin täysillä kouluun. Salissa opettajat jakoivat todistuksia. Sanoin opelle, että menen vessaan.

Avasin oven ja sain melkein sydänkohtauksen. Punanuttuinen hahmo istui pöntöllä: Joulupukki! Pukki viittoi poistumaan.

Odotin pukkia oven toisella puolella. Kun hän tuli ulos kysyin: Pääsisinkö mukaan Korvatunturille? Pukki nyökkäsi. Olin aivan ällistynyt!

Lähdimme Petterin kyydissä Korvatunturille. Oli kiva matka ja olin tosi iloinen, kun saavuimme Korvatunturille. Laskeuduimme kiitoradalle, me ja porot. Otimme poroilta valjaat pois ja veimme talliin. Silitin poroja ja annoin niille heinää.

Menimme syömään muorin ja leipuritonttujen tekemää puuroa ja torttuja. Sain tonttuvaatteet ylleni ja menimme katsomaan pajalle tonttujen tekemiä lahjoja. Osallistuin paketoimiseen.

Arkistokuva.

Aamulla heräsin ihanaan tuoksuun. Keittiössä oli kaurapuuroa. En yleensä pidä kaurapuurosta, mutta tämä oli herkullista! Aamupalan jälkeen ruokimme porot.

Kun olin Petterin selässä se lähti hurjaan laukkaan, sillä tallin ovi oli jäänyt auki.

Pukki neuvoi: Pidä sarvista kiinni haen pillin, jolla poron saa pysähtymään.

Hän haki pillin ja Petteri pysähtyi heti.

Sain koristella kuusta muiden apuna: hauskaa! Siinä ilta vierähti.

Iltapalalle mennessä ajattelin, onko tämä Korvatunturiviikonloppu totta? Huomenna pitää lähteä jo kotiin. Se masensi, mutta oli ollut hauska viikonloppu tonttujen luona.

Iltapalaksi oli riisipuuroa luumusopalla. Leipuritontut olivat leiponeet sämpylöitäkin. Söin pipareita ja join glögiä. Sitten löysin jo itseni sängystä.

Heräsin aamulla haikeana ja menin katsomaan, oliko muut jo nousseet. Menin aamupalalle ja muut tontut olivat jo siellä. Sitten pukki tuli hakemaan minut saliin, jossa muut tontut ja muori odottivat minua.

Menin pukin kanssa eteen.

Hän piti puheen:

On ollut kiva pitää sinua täällä lyhyt, mutta mukava aika. Olet oppinut paljon täällä. Emme tahtoisi viedä sinua vielä kotiisi, mutta meidän on pakko, sillä tänään on aatto, äitisi ja isäsi odottavat sinua. Minä, Pukki tulen onneksi vielä tänään teille jakamaan lahjoja. Haluamme antaa sinulle muistoksi tämän riipuksen.

Olin aivan hämilläni ja sanoin: Minulle olisi riittänyt, että sain tulla vierailemaan tänne. Tämä on ollut elämäni paras viikonloppu! Lähden haikeana. Kiitos!

Rekimatka kotiin oli mukava. Kotona halasin vielä pukkia, Petteriä ja muita poroja. Illalla pukki tuli käymään.

Kun hän oli jakanut lahjat, hän sanoi: Hyvää joulua! Nähdään ensi jouluna!

Ja vinkkasi silmää.

Heini Ohtamaa ja Joanna Ranua, 11, Kiiminki

Kirjoitus on lähetetty Joulutarinakisaan 1.–6.-luokkalaisille. Aihe on Joulupukki ja minä. Ehdit osallistua 6.12. asti! Lue lisätietoa täältä

Ilta-Sanomat on järjestänyt Joulutarinakisan vuodesta 2008. Lapset ja nuoret ovat kirjoittaneet siihen jo yli 17 000 tarinaa.