Olipa kerran kaukana kaukana Korvatunturissa harvinaisen hiljainen ilta.

Ainoat äänet, mitkä sieltä kuuluivat, olivat häätsiu ja köhköh, koska joulupukin ja minun taikalehmä ja taikapossu olivat sairastuneet pahaan tulinuhatautiin, ja jo kolme tallia oli palanut, kun he yskivät tulta.

Joulupukilta olivat neuvot loppuneet. Hän päätti, että lähtisi pyytämään kylän vanhimmalta kallista neuvoa.

Sitten hän lähti matkaan.

Ensin pukki kävi katsomassa hänen kotoaan, mutta hän ei ollut siellä.

Sen jälkeen hän lähti hänen konttorilleen mutta ei hän ollut sielläkään.

Sitten hän päätti että hän lähtisi takaisin tonttutupaan.

Hän tuli perille läähättäen ja sitten hän huomasi, että kylän vanhimman potkuri oli pihalla. Hän juoksi sisälle ja huomasi, että kylänvanhin oli jo kiikkutuolissa.

–Miten sinä tiesit tulla tänne?

–Siten että tonttu Tohelo tuli sanomaan, että sinä tarvitset apua, mutta mennään keittämään nyt ihmerohtoa possulle ja lehmälle. Missä on taikahuone?

–Täällä näin, seuratkaa perässä, noin tässä se on.

–Okei no mennään, tuumasta toimeen. Antaisitko siansorkkajauhetta ja lehmänkallopulveria ja sitten vain työn touhuun.

Yhtäkkiä kuului PAM!

–Mikäs nyt meni vihkoon?

–Muistitko laittaa erimukreilipulveria?

–Niin se taisi unohtua. Antaisitko sitä?

–Tässä näin.

Sitten kuului plumpsushup.

–Olisiko nyt valmis? Toivottavasti tämä auttaa, jos ei auta niin minulla ei ole enää neuvoja.

–No mennään testaamaan.

–Nyt jännittää, ensin on kokeiltava niiden lämpö, että osaa laittaa tarpeeksi rauhoitusainetta.

–No niin.

–Possulla on 7568 astetta lämpöä ja lehmällä on 9835 astetta lämpöä. No niin eli possulle pitää laittaa 700 litraa ja lehmälle 1050 litraa. Nyt on aika antaa lääkkeet.

Sitten kuului vain klunks klunks ja sitten alkoi lehmä puhua:

–Jee olen terve!

Ja vain minuutti sen jälkeen alkoi possu puhua.

–Kiitos kun paransit meidät!

Sen jälkeen ei enää sairastunut lehmä eikä possu.

Jose Hautala, 10, Inari

