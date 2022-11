11 lapsen perhe iloitsee yli 3 500 euron lapsilisistä – pienituloista eläkeläistä kismittää: ”Sikamaista”

Joulukuun ylimääräiset lapsilisät kuluvat muun muassa sähkölaskuihin, ruokaan ja joululahjoihin. Jotkut etävanhemmat, yksin asuvat ja lapsettomat on näreissään siitä, että jäävät ilman tukea.

Kansaneläkelaitos maksaa suomalaisperheille ylimääräisen lapsilisän joulukuussa.

Kerroimme aiemmin, että esimerkiksi kahdesta lapsesta maksettavat lapsilisät ovat joulukuussa kahden vanhemman taloudessa 399,44 euroa.

Jos kahden vanhemman perheessä lapsia on viisi, joulukuussa tilille tulee lapsilisiä 1 358,88 euron edestä.

Yksinhuoltajaperheissä summat ovat suurempia.

Taulukko kertoo, miten tuplalapsilisät rakentuvat.

Kysyimme lukijoilta, ja mihin he aikovat käyttää normaalia suuremman lapsilisän.

Moni maksaa lapsilisillä sähkölaskuja

Sähkön hinta on noussut viime aikoina kohisten, mikä näkyy monen suomalaisen kukkarossa.

Vastikään Taloussanomat kertoi muun muassa energiayhtiöistä, joka oli nostanut sähkösopimuksen hinnan kertaheitolla kuusinkertaiseksi.

Monessa perheessä lapsilisät takaavat siis konkreettisesti sen, että lapsilla on lämmin olla.

– Tuplana maksettavat lapsilisät menevät suoraan sähköyhtiölle ja valtiolla takaisin sähköveroina. Raha ei riitä edes tammikuun sähkölaskuun.

– Luojan kiitos saan tämän kolmesta lapsesta. Sähkölaskuun ja joulun ajan ruokaan kaikki varmasti menevät. Rahaa ei jää säästöön. Autonkin tankkaan, ehkä vedän jopa tankin täyteen!

– Raha on tiukassa, joten tämäkin "bonus" menee sähkölaskuun. Normaalit lapsilisät menevät hoitokuluihin, kuten iltapäiväkerhoon ja päiväkotiin.

– Meillä on kolme lasta. Saamme joulukuussa noin 600 euroa lapsilisää. Rahat menevät suoraan sähkölaskuun. Tällä saamme yhden kuukauden sähkölaskun maksettua. Marraskuun sähkölaskusta tulee 550 euron hintainen, eivätkä kunnon pakkaset ole vielä edes alkaneet. Keskitalven laskut hirvittävät jo nyt. Tilanne on epäreilu, sillä toisilla on edullinen määräaikainen sopimus.

Tässä perheessä lapsilisät menevät vuokraan.

– Meillä on yhden vanhemman talous neljällä lapsella. Eli saan joulukuulta yli tuhannen euron lapsilisät. Se menee suoraan rästissä olevaan vuokraan. Se on jäänyt maksamatta entisen mieheni aiheuttamien ongelmien sekä ruoan, öljyn ja bensan hintojen noususta johtuen.

Toiset satsaavat ruokaan

Moni kertoo, ettei lapsilisällä juhlita, vaan se menee normaaliin elämiseen, kuten ruokaan.

”Tänä vuonna tuplalapsilisät joulukuussa toivottavasti mahdollistavat, että saisimme esimerkiksi uusia harrastusvälineitä lapsille ilman osamaksuja”, lukija kertoo.

– Seitsemän lapsen lapsilisät menevät suoraan käyttöön, pääasiassa ruokaan ja vaippoihin. Ilman niitä emme mitenkään selviäisi kuukausittaisista menoista. Tänä vuonna tuplalapsilisät joulukuussa toivottavasti mahdollistavat, että saisimme esimerkiksi uusia harrastusvälineitä lapsille ilman osamaksuja.

– Olen opiskelija ja pätkätyöntekijä. Minulla on neljä lasta. Ylimääräinen lapsilisä menee ruoka- ja harrastuskuluihin.

– Saamme hieman vajaat tuhat euroa kahdeksan hengen perheeseemme. Kaksi lapsista on meillä joka toinen viikonloppu ja lomilla. Rahat kuluvat lasten joululahjoihin ja ruokaan, jonka kustannukset ovat tänä jouluna isommat, kun koko perhe viettää joulun saman katon alla.

Osa taas haaveilee pikkaisen paremmista jouluruoista.

– Ostamme jouluksi hedelmiä, kasviksia ja ruokia, jotka jäävät usein kauppaan. Meillä on myös tarve ostaa useammalle lapselle talvikengät tai lämmin takki.

Raha menee vaatteisiin ja harrastuksiin

– Kahden vanhemman talous ja viisi yhteistä lasta. Tuplalisä tulee kovaan tarpeeseen. Raha menee lasten elatukseen, harrastuksiin ja joululahjoihin.

– Meillä on kuusi poikaa, joista saamme lapsilisät. Ainakin kaksi vanhinta poikaa saavat uudet puhelimet. Lisäksi ostamme toppavaatteita ja talviurheiluvälineitä. Osa menee harrastuskuluihin. Tämä tuplaus tulee todella tarpeeseen. Täytämme myös pakkasta ja kuivaruokakaappia sekä auton tankkia.

"Joulut ovat pahimpia, olen kovin kiitollinen”

Useampi vastaaja kertoo, että ylimääräisen lapsilisän avulla perheessä on mahdollisuus viettää kunnolla joulua.

– Minulle yksinhuoltajana 1 046,82 euroa tulee todella tarpeeseen. Lasten isä lopetti elatusmaksujen maksamisen puolitoista vuotta sitten. Joulut ovat pahimpia, kun joulu pitää yksin järjestää. Sitähän toivoo lapsilleen vain parasta. Ilman tukiverkkoa lahjojakaan ei tule muualta. Tulisipa joka joulu tämä lapsilisien tuplaus. Nyt olen siitä kovin kiitollinen. Vien lapseni jouluristeilylle Tukholmaan. Mitä muistoja siitä syntyykään, ihan huippua!

– Olen kahden lapsen työssä käyvä yksinhuoltaja. Perheessä on yksi erityislapsi. Rahat menevät lapsien vaatteisiin ja joululahjoihin. Hintojen korotukset ovat tehneet elämästä yhtä kamppailua. Ei tässä mitään Prinsessa Ruususen elämää voi viettää.

–Meillä on 11 lasta, joista seitsemästä maksetaan vielä lapsilisää. Ison perheen kulut ovat huimat. Tämä on tärkeä raha jouluksi. Ostamme ruokaa ja lahjoja. Päätös kertoo siitä, että vielä löytyy arvostusta lapsiperheitä kohtaa.

– Asun yksin neljän lapsen kanssa ja saan noin 1 500 euroa. Niin tylsältä kuin se kuulostaakin, raha menee ihan normaaleihin arkisiin asioihin. Laskuihin, asumiseen ja kauppaostoksiin. Toki tämä mahdollistaa nyt sen, että voin ostaa lapsille vähän isommat joululahjat.

"Se menee lapsen tilille”

Pieni vähemmistö kertoi, ettei lapsilisälle ole perheessä oikeastaan edes tarvetta.

– Kaksi vanhempaa, yksi lapsi, kumpikin töissä, emme ole edes suurituloisia, mutta silti lapsilisä on turha. Se ei vaikuta talouteen mitenkään. Totta kai vastaanotan sen silti, kun siihen olen oikeutettu. Se menee lapsen tilille.

”Tämä on kuin kääntäisi veistä haavassa”

Kommentoineiden joukossa oli myös niitä, jotka eivät saa joulukuussa ylimääräistä lapsilisää, vaikka perheessä on lapsia.

Lapsilisän maksaminen päättyy, kun lapsi täyttää 17 vuotta. Osa nuorten vanhemmista kokee, että joulukuussa maksettava ylimääräinen lapsilisä on epäreilu, sillä sitä ei saa yli 17-vuotiaasta, vaikka lapsen kuluihin menee rahaa.

– Nuorin täytti tänä vuonna 17 vuotta, joten nolla euroa on tulossa. Harmittaa, ettei tätä 17–18-vuotiaiden väliinputoajaikäluokkaa ole huomioitu tässä. Oppivelvollisuuskin on nykyään 18 vuoteen asti.

Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, vanhemmat voivat sopia siitä, kummalle lapsilisä maksetaan, Kela kertoo.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen asiasta, lapsilisä maksetaan sille vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu ja joka pääasiallisesti huolehtii lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.

Moni etävanhempi kokee systeemin vääränä.

– Lapsi on säännöllisesti enemmän minun kuin lapsilisät saavan lähivanhemman luona. Minä myös maksan enemmän lapsen kuluja, vaikka saan vähemmän palkkaa. Laki lapsilisistä on todella epätasa-arvoinen. Tämä on kuin kääntäisi veistä haavassa.

– Miten päätöksessä on huomioitu vuoroasuminen? Toinen vanhempi on yleensä maksaja, ja toinen vanhempi saa elatusmaksujen lisäksi lapsilisät, tällä kertaa vieläpä tuplana. Tämänkaltaiset päätökset korostavat eriarvoisuutta vanhempien välillä. Vanhanaikaiset lait ja kulttuuri, jossa vanhempien tasa-arvosta ei ole tietoakaan, tukevat edelleen äitien valta asemaa.

Päätös tukea lapsiperheitä harmittaa niin ikään osaa lapsettomista.

– Meitä lapsettomia aikuisia on myös kohtuullisen paljon. Emme saa koskaan mitään hyvitystä mistään, vaikka maksamme paljon veroja. Veroistamme menee rahaa koulutukseen, terveydenhuoltoon, yms. Nyt riittää!

– Yhden henkilön pienituloiset taloudet ovat paljon ahtaammalla kuin perheelliset. Media ei ole kiinnostunut yhden henkilön talouksista, vaikka niitä on paljon.

– Maksajan rooli jää taas lapsettomalle yksin asuvalle miehelle. Kukahan meitä tukisi? Elinkustannukset ovat kaikkein korkeimmat, kun kaiken joutuu maksamaan yksin.

Eräs lukijoista mainitsee, että tukea tarvitsisivat myös pienituloiset eläkeläiset.

– Minusta on sikamaista maksaa lapsilisiä noin suuresti. Se pitäisi rajata pienituloisille. Nyt on unohdettu ikäihmiset, jotka ovat nostaneet Suomen pystyyn sodan jälkeen. Heitä ei muisteta millään lailla.