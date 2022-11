Lasteni isä on tappaja

Maijan lapset eivät tiedä totuutta isästään. – Lähes joka päivä mietin, että mitä jos lapsesta tulee samanlainen?

Maijan lapsille isä on kaukainen muisto. Viime tapaamisesta on jo pitkä aika, ja seuraavaa ei ole kalenterissa.

Lapset muistavat suuren rakennuksen, jossa oli paljon ihmisiä ja isillä oudot vaatteet. Joskus he ovat kysyneet, missä isi on.

– Olen vastannut, että muistatteko sen paikan, mitä sanoitte isin kodiksi? Että se paikka on vankila, Maija sanoo.

Lapset olivat aivan ihmeissään. Miksi isä olisi vankilassa?

Siksi, kun hän on tappanut toisen miehen. Mutta tätä totuutta Maija ei ole halunnut lapsilleen vielä kertoa.

– Vanhempi on kyllä kysynyt, että kauanko isi on ollut vankilassa. Vastasin, että useamman vuoden. Siitä lapsi ymmärsi, että isi on tehnyt jotain tosi pahaa.

Siinä miehessä oli kaikkea, mistä Maija piti.

Kalju ja tatuoitu, bodattu vankilakundi. Tuo mies oli saatava omaksi, ja niin Maija myös sai.

Maija oli alkanut itse käyttää päihteitä jo nuorena. Hän koki jo ala-asteella olevansa erilainen kuin muut. Leikkiminen ja muut perinteiset ”lasten asiat” eivät kiinnostaneet. Jostain syystä huumausaineet kiinnostivat. Niistä hän imi tietoa muun muassa lukemalla aihetta käsitteleviä kirjoja.

10-vuotiaana Maija poimi maasta isänsä polttaman Nortin ja tuprutteli sen itse loppuun. Mikään ei koskaan aiemmin ollut tuntunut yhtä coolilta. 12-vuotiaana kuvioihin tulivat alkoholi ja kannabis. Ryypätä piti, kun muutkin ryyppäsivät, vaikka Maija vihasi sitä. Humaltumisen tunne lähinnä kuvotti.

– Se oli kuitenkin mun pääpäihde. Menin siitä paljon enemmän sekaisin kuin mistään huumeesta, noin 30-vuotias Maija kertoo.

Maija ei tiedä, miksi päihteet kiinnostivat enemmän kuin mikään muu. Maijan isä oli alkoholisti, joka joskus löi äitiä. Maija ei silti koe, että hänen olisi pitänyt paeta perhe-elämää päihteisiin. Ehkä kyse oli pelkästä jännityksen hakemisesta.

Päihteet, koulusta pinnaaminen ja niskuroiminen kotona veivät Maijan lastenkotiin 16-vuotiaana. Täysi-ikäistyttyään hän palasi kotiseudulleen viinan, huumeiden ja epämääräisten ihmissuhteiden vietäväksi.

Hieman päälle parikymppisenä Maija näki unelmiensa miehen, jonka kanssa hän koki sopivansa täydellisesti yhteen. Hetken aikaa he olivat pikkupaikkakunnan alamaailman Romeo ja Julia. Rakkautta, päihteitä, varkauksia, omaisuusrikoksia, väkivaltaa.

Hiljalleen Maijasta alkoi tuntua, että maailmalla voisi olla muutakin tarjottavaa. Hän käytti yhä, mutta vähemmän ja harvemmin.

Maija luuli, että oksentelu ja väsymys olivat vain vieroitusoireita. Sitten hän huomasi olevansa raskaana.

Pari päätti pitää lapsen. Maija vajosi ruusunpunaisiin unelmiin. Vauva olisi tie pois päihde- ja rikollispiireistä. Lapsi ansaitsisi niin paljon parempaa.

Mies oli samaa mieltä. Hänkin lopetti päihteet.

Se päätös ei kuitenkaan pitänyt.

Pian mies pahoinpiteli Maijan ensimmäistä kertaa. Maijasta tuntuu, että pahoinpitelyn syynä oli raskaus. Mies tiesi, ettei Maija voinut laittaa siinä tilassa vastaan.

– Hän käytti tilanteen hyväkseen, Maija tuumii.

Moni olisi Maijan tilanteessa heittänyt miehen kokonaan ulos elämästään. Maija ei, sillä oli rakastunut ja uskoi yhä, että lapsi muuttaa kaiken.

Se oli kaunis ajatus. Mutta se ei ollut totta.

Lapsen ollessa muutaman kuukauden ikäinen mies joutui vankilaan lusimaan vanhan, melko lyhyen tuomionsa.

Maija joutui hoitamaan kaiken yksin. Lapsella oli koliikki, eikä hän kyennyt nukkumaan kuin rattaissa.

Maija oli lopen uupunut. Takaraivossa jyskytti piinaava paine siitä, millaista elämä tulee olemaan, kun mies pääsee ulos. Mitä jos sama vanha meno jatkuu, mitä jos Maija alkaisi taas käyttää huumeita, mitä lapselle kävisi?

Maijaa oksetti taas, täysin samalla tavalla kuin vuotta aiemmin.

Ei helvetti, Maija ajatteli huomatessaan, että oli taas raskaana. Ehkäisylaastari oli pettänyt. Ainoa mahdollinen isäkandidaatti oli vankilassa oleva mies, joka oli käynyt lomilla piipahtamassa Maijan luona.

” Ensimmäinen ajatus oli abortti.

– Ensimmäinen ajatus oli abortti. Tuntui, etten jaksa tätä enkä halunnut ottaa riskiä, että joudun hoitamaan tätäkin lasta yksin, Maija kertoo.

Mies vakuutteli jälleen muuttuvansa. Maija uskoi, koska hän niin kovasti halusi uskoa.

Vähän ennen lapsen syntymää mies pääsi vankilasta. Pari muutti uuteen kotiin – ja kaikki meni taas pieleen.

Mies palasi ryminällä vanhaan elämäntyyliinsä. Pienten lasten isä hankki itselleen erillisen asunnon, jonne hän meni silloin, kun oli liian sekaisin tullakseen yhteiseen kotiin.

Sellaisia päiviä oli paljon.

Maija tunsi, miten väkivallan uhka kasvoi päivä päivältä.

Maija muistaa, miten mies tuli eräänä päivänä kotiin äkäisenä ja sekavana. Hän halusi tietää, missä puukko on.

Jos puukko löytyy, se lyö minua sillä, Maija ajatteli. Sillä kertaa mies rauhoittui.

Kului pari päivää. Mies tuli jälleen käymään vihaisempana kuin koskaan. Lapset olivat jo nukkumassa. Rauhoittelu ei enää auttanut.

Maija kuvailee, miten mies kaatoi hänet lattialle, tarttui kaksin käsin kaulasta kiinni ja kuristi. Mies oli kuristanut aiemminkin, mutta ei näin lujaa. Maija ehti miettiä, että tähän hän ehkä kuolee.

Jotenkin hän onnistui kurottamaan kiinni vieressä lojuneeseen imurin putkeen. Maija kumautti sillä miestä ja pääsi irti hänen otteestaan.

– Sitten mä sekosin ihan totaalisesti. Rupesin räppäämään siinä. Joo joo, jotain että jou, oon muka niin kova ukko, mut tääl mä vaa hakkaan naisia, Maija muistelee.

Mies oli ihmeissään, kun Maija laittoi vastaan.

– Se hakkas mua ja mä annoin takaisin turpaan, Maija muistelee.

Lopulta mies häipyi. Olet sekopää, hän huusi ovelta Maijalle.

Maija ei tehnyt tapauksesta rikosilmoitusta. Mies oli aiemmin saanut tuomion pahoinpitelystä.

Kolme kuukautta myöhemmin mies syyllistyi vielä vakavampaan tekoon. Maija on sittemmin tajunnut olevansa onnekas, että on yhä elossa.

Noin kello kuusi hyisenä marraskuisena aamuna Maijan ovikello soi. Oven takana oli hänen lastensa isä.

Mies tunnusti, että oli edellisenä yönä tappanut toisen miehen – kuristamalla.

Maija ei järkyttynyt tai edes yllättynyt. Oudolla tavalla hän oli huojentunut.

– Mut valtasi se tunne, että nyt tämä meidän juttu on vihdoinkin kokonaan loppu, Maija sanoo.

– Kauheaa, että noin kävi, mutta mun kannalta oli se onnenpotku.

Muutaman viikon jälkeen Maija havahtui karuun todellisuuteen: hänen lastensa isä on tappaja. Miten se vaikuttaisi lasten elämään?

Maija romahti. Hän kiittää koko sydämestään sosiaalityöntekijöitä ja A-klinikkaa, jotka saivat hänet pysymään edes suunnilleen järjissään.

– Huusin ja itkin, että en tule selviämään. Jo samalla viikolla sain lapsille tukiperheen, jossa he käyvät edelleen kylässä joka kuukausi.

Vasta puolen vuoden kuluttua Maija hoksasi, miten läheltä piti, ettei hän itse joutunut miehen tekemän henkirikoksen uhriksi. Maija uskoo, että niin olisi käynyt, jos hän ei olisi laittanut vastaan.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen vankeuteen 10 vuodeksi. Hän vapautui tänä vuonna.

Maija on ex-parin kahden lapsen yksinhuoltaja. Ilta-Sanomat on nähnyt kirjallisen elatusvelvollisuussopimuksen, joka käytännössä todistaa, että Maijalla on kaksi lasta tappajan kanssa.

Pari kuukautta sen jälkeen, kun lasten isä syyllistyi tappoon, Maija tapasi uuden miehen, jonka kanssa pitää edelleen yhtä. Mies on aivan erilainen kuin kukaan Maijan aiempi kumppani. Hänellä ei ole rikollista menneisyyttä eikä väkivaltaista käytösmallia.

– Välillä tulee kyllä sellainen olo, että olisi kiva, jos riideltäisiin, että saisi edes jotain jännitystä, Maija nauraa.

– Mutta hän ei provosoidu. En voi huutaa ihmiselle, joka ei huuda takaisin.

Maija on varma, että tällaisen miehen malli on lapsille se oikea. Kavereilleen lapset puhuvat isäpuolesta isänä.

Lapset ovat Maijalle perimmäinen syy siihen, miksi hän halusi pois rikollisesta elämäntyylistä.

– Ilman lapsia olisin kuollut tai vankilassa. Se on varma.

Isänpäivänä Maijan lapset askartelivat isäpuolelle kortin. Maija lähetti lasten biologiselle isälle onnittelut Facebookin kautta.

Maijan lasten isä on nähnyt lapset viimeksi vuosia sitten, kun Maija vieraili heidän kanssaan vankilassa. Vapautumisensa jälkeen mies on muutamia kertoja maininnut haluavansa nähdä lapset.

Maijan ehto on se, että mies pitää pysyä vuoden ajan erossa päihteistä ja rikoksista. Maija ei halua, että lapset tutustuvat isään, johon ei voi luottaa ja joka ei saavu tapaamisiin. Sellainen vain sekoittaisi lasten päät.

Mies on kunnioittanut Maijan päätöstä. Maijasta tuntuu, että mies ymmärtää, kuinka hyvät oltavat lapsilla nykyään on.

Mies on myöntänyt Maijalle joutuneensa jo putkaan vapautumisensa jälkeen. Viimeksi kun Maija soitti miehelle elatusasioihin liittyen, tämä oli humalassa. Hän ei yritä rakentaa kulissia siitä, että olisi saanut elämänsä järjestykseen.

– En usko, että hän saa itseään kuntoon niin, että hän voisi tavata lapset. Olen kuullut lupauksia vuosien ajan. Nyt pitää nähdä tekoja.

Maija itse käytti huumeita viimeksi yhdeksän vuotta sitten. Vuodet ovat vierineet, mutta Maijasta tuntuu, että hän kantaa ikuista syyllisen viittaa.

Hän on muuttanut toiselle paikkakunnalle – entisellä asuinpaikkakunnalla kaikki olisivat kuulemma katsoneet perään ja mutisseet, että tuossa se tappajan eukko taas menee – eikä puhu menneisyydestään juuri kenellekään.

– Pelottaa, että lapsia aletaan kiusata, jos ihmiset saavat tietää, että äiti on entinen narkkari, Maija sanoo.

Välillä kuluu pitkiä aikoja, ettei Maija muistele menneisyyttään. Sitten hän saattaa liukastua ja joutua päivystykseen, jossa häntä kuulemma kohdellaan historiansa vuoksi yhä kuin narkkaria.

– Ihmisten pitäisi ymmärtää, että 9 vuotta on pitkä aika. Ei menneisyydellä pitäisi olla enää merkitystä.

Maija myöntää, että suurin mörkö löytyy hänen omien korviensa välistä. Kukaan ei voisi päällepäin sanoa, että Maija on entinen huumeidenkäyttäjä, mutta silti hän pelkää jäävänsä kiinni.

Yhtä asiaa Maija jännittää vielä enemmän kuin sitä, että ihmiset saisivat tietää hänen menneisyydestään.

Esikoinen alkaa olla siinä iässä, jossa päihteet alkoivat kiinnostaa Maijaa.

– Lähes joka päivä mietin, että mitä jos lapsesta tulee samanlainen kuin isästään tai minusta?

Jos tulee, Maija aikoo pelastaa lapsensa. Aivan kuten lapset aiemmin pelastivat hänet.

Maijan nimi on muutettu hänen ja hänen lastensa yksityisyyden suojaamiseksi.