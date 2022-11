Luvassa jopa 4 000 euron lapsilisiä – katso, miten paljon omalle tilillesi kilahtaa

Osa lapsiperheistä saa joulukuussa varsinaisia jättilisiä.

Kelan juristin mukaan moni on halunnut tietää, maksetaanko lapsilisä todella kaksinkertaisena.

– Mahtavaa, tämä tulee tarpeeseen!

– Ei ole reilua, miten lapsettomat on huomioitu?

Jos seuraa keskustelupalstojen ajankohtaista puhetta ylimääräisestä lapsilisästä joulukuulle, kommentointi on suurin piirtein yllä olevan mukaista. Osa riemuitsee, osa vastustaa.

Keskustelu on ymmärrettävää. Kertaluonteisesti maksettava ylimääräinen lapsilisä on poikkeuksellinen juttu.

– Käsittääkseni tällaista ei ole koskaan aiemmin tehty. Perusteena tässä on ollut nimenomaan ruoan, energian ja polttoaineen hinnannousu. On ajateltu, että joulun alla tuetaan lapsiperheitä, kertoo Kelan juristi Tiina Äijälä Kelan etuuksien ja palveluiden suunnitteluyksiköstä.

Ylimääräinen lapsilisä maksetaan suomalaisille joulukuun lopussa, 23.12. Maksupäivä on tavanomaista varhaisempi joulun pyhäpäivien takia.

” Lokakuussa yli 500 euroa saaneita oli noin 20 000. Jos tämä maksetaan tuplana, nämä saisivat yli tuhat euroa.

Kahdesta lapsesta maksettavat lapsilisät ovat 199,72 euroa kuukaudessa. Kahden vanhemman ja kahden lapsen taloudessa kaksinkertaiset lapsilisät ovat siis joulukuussa 399,44 euroa ja yhden vanhemman ja kahden lapsen perheessä 652,64 euroa.

Lapsilisät ovat verotonta tuloa, johon eivät vaikuta omaisuus eivätkä tulot.

Kelan juristin Tiina Äijälän mukaan ylimääräinen lapsilisä on herättänyt suomalaisissa kysymyksiä. Moni haluaa tietää, tarkoittaako ylimääräinen lapsilisä sitä, että saa lapsilisän kaksinkertaisena.

– Kyllä tämä käytännössä tuplaa lapsilisät, Äijä sanoo.

– Jos on vaikkapa kahden vanhemman talous, jossa on yksi lapsi, lapsilisä on joulukuussa kaksinkertainen.

Yhden vanhemman taloudessa sekä lapsilisän määrä että yksinhuoltajakorotuksen määrä tuplaantuvat, Äijälä kertoo.

Ylimääräinen lapsilisä ei vaikutta toimeentulotuen määräytymiseen.

Yli tuhat euroa saa noin 20 000

Osa perheistä saa jo ilman ylimääräistä lapsilisää tuhansien eurojen lapsilisät.

Esimerkiksi syyskuussa 2022 Kela maksoi viidelle suomalaisperheelle lapsilisää 2 177,40 euroa per perhe. Kyseessä olivat kahden vanhemman perheet, joissa oli vähintään 13 lasta.

Joulukuussa yli tuhannen eurojen lapsilisiä maksetaan monelle.

Yhden vanhemman talous, jossa on kolme lasta, saa joulukuussa 1 046,82 euroa. Näitä perheitä on Kelan syyskuun tietojen mukaan 9 955 kappaletta.

” Osa on kysynyt, voiko ylimääräisestä lapsilisästä kieltäytyä.

Kahden vanhemman perheessä lähelle tuhatta euroa pääsevät ne perheet, joissa on neljä lasta. Lapsilisää maksetaan näissä tapauksissa joulukuussa 993,50 euroa.

Summa kasvaa, jos perheessä on enemmän lapsia.

– Lokakuussa yli 500 euroa saaneita oli noin 20 000. Jos tämä maksetaan tuplana, nämä saisivat yli tuhat euroa, kertoo Kelan tilastoasiantuntija Siru Keskinen.

Kelan tilastojen mukaan syyskuussa yhteensä viisi perhettä nosti 2 177 euron lapsilisää. Jos perhekoossa ei ole tapahtunut muutoksia, joulukuussa heille on luvassa siis selvästi yli 4 000 euron potti.

Juristi Äijälän mukaan Kelalle ei ole tullut valituksia siitä, että lapsilisiä pidettäisiin liian isona. Äijälä muistuttaa lapsilisän periaatteista. Sen ajatellaan olevan elatukseen tarkoitettu etuus, joka kuuluu kaikille tulotasosta riippumatta.

Kritiikkiä siitä, ettei lapsilisää tulisi maksaa hyvätuloisille perheille, Äijälä on kuullut.

– Osa on kysynyt, voiko ylimääräisestä lapsilisästä kieltäytyä. Tuplalapsilisästä ei voi kieltäytyä, mutta lapsilisä on täysin mahdollista lakkauttaa.

Lue lisää: Kommentti: Olen saamassa ylimääräisen lapsilisän ja veroalennuksen – saako kieltäytyä?

Äijälän mukaan Kelalta on kysytty, maksammeko Suomesta lapsilisää paljon myös ulkomaille. Joissakin tapauksissa tämä on mahdollista, jos toisella vanhemmalla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan.

– Usein taustalla on tilanne, jossa lapsi asuu ulkomailla, mutta esimerkiksi isä on Suomessa töissä.

Ylimääräinen lapsilisä maksaa valtiolle ylimääräiset 112 miljoonaa euroa.