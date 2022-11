Hoivaava, hellä ja hauska – kaikkea tätä ja enemmänkin ovat Ilta-Sanomien lukijoiden kuvailemat isät. Isänpäivän kunniaksi koostimme juttuun lukijoidemme kauneimpia muistoja omista isistä ja isoisistään.

Lämpimät lapsuusmuistot kantavat pitkälle, eikä läheisen isäsuhteen roolia tulisi väheksyä vielä silloinkaan, kun lapsi on kasvanut jo aikuiseksi. Iäkkäimmät isämuistonsa jakaneet lukijat ovat itse jo yli 70-vuotiaita.

Muun muassa tällaisia muistoja Ilta-Sanomien lukijat jakoivat ihanista isistä ja isoisistä:

Joskus kun olin pieni, iskä soitti kerran ex tempore -ajatuksena päiväkotiini ja perui hoitopäiväni, jotta pääsimme yhdessä isän ja siskoni kanssa retkelle bongailemaan lintuja ja syömään eväitä. Nainen, 30

Äitini oli paljon iltaisin töissä. Vietin siksi isän kanssa paljon aikaa kahden juttelen ja väitellen asioista. Siinä opin paljon arvoasioista, ihmissuhteista, historiasta, politiikasta ja yhteiskunnan toiminnasta. Tunsin olevani tärkeä ja tasa-arvoinen. Nyt isäni on jo vanha, mutta voin vain rakkaudella kiittää saamastani. Nainen, 59

Muistan, kun kuuntelimme radiosta isän kanssa Tuntematon sotilas -kuunnelmaa. Jotenkin sen muisto on säilynyt lämpimänä yhdessäolon hetkenä, vaikka kuunnelma ei ollut 10-vuotiaan korville parasta kuunneltavaa. Isä oli kuitenkin siellä tuvassa, ja vaikka siihen aikaan sen ikäinen lapsi ei enää istunut isän sylissä, niin tiesin, ettei mitään pahaa voisi tapahtua, kun hän oli siinä läsnä. Nainen, 67

Iskän kanssa on itketty ja naurettu yhdessä monet kerrat. Olen voinut soittaa pahimmasta teini-iästä saakka iskälle ihan mistä asiasta vaan. Olen saanut häneltä parhaimmat vinkit elämään ja tuen vaikeimpina hetkinä. Muistan kuin eilisen sen kerran, kun oli kylmä talvinen sää ja sormeni jäätyivät, ja siirryimme lämpimään autoon puhaltelemaan pieniä sormiani. Nainen, 23

Ukkini oli eläessään niin kiltti, hauska eikä syrjinyt ketään. Paras muistoni ukista on se, kun hän istui heidän silloisen omakotitalonsa rappusilla ja varpuset istuivat hänen olkapäillään ja ympärillään. Se oli kuin kohtaus Lumikista ja metsän eläimistä. Hänellä oli erityinen eläinten käsittelytaito, ja se säilyi hänen kuolemaansa saakka. Nainen, 34

Niitä hyviä muistoja on niin paljon, ettei tiedä miten valita vain yksi. Ehkäpä ne kesäillat, kun isä pääsi töistä kotiin klo 22, pakkasi meidät lapset autoon ja vei yöuinnille. Ukkini liitän aina Fazerin suklaanappeihin, joita sain rasiallisen lauantai-iltaisin ollessani yökylässä. Nainen, 55

Kaunein muisto isästäni on, kun hän vei minut talvisin hevosreellä kouluun, jonne matkaa oli yli 5 kilometriä. Nukahdin usein vällyn alle isäni laulaessa muun muassa Tapio Rautavaaran lauluja. Osaan lähes kaikki Tapsan laulut ulkoa edelleenkin. Nainen, 67

Isävainaa oli sodan käynyt veteraani. Hän ajoi työkseen kuorma-autoja ja auraili talvisin teitä juhlapyhinäkin. Äitimme kuoltua syöpään hän luotsasi yksin perhettämme eteenpäin. Koskaan ei ollut ruuasta pulaa, ja huolenpito jatkui vielä aikuisiälle saakka. "Mikäpä se nyt on ollesa, ko ei ole sota-aika" isä totesi, vaikka elämässä olisi ollut vaikeakin vaihe menossa. Mies, 59

Isä tuli väsyneenä ja keho kipeänä metsätöistä. Hän tuoksui hielle, pihkalle, hevoselle ja tupakalle. Illalla makoili lattialla, ja me lapset kävelimme selkää pitkin, oli hänen mielestään parasta hierontaa. Nainen, 64

”

Istuin saunan vintille menevillä portailla ja katselin, kun isä pilkkoi hellapuita liiterissä. Me ei kumpikaan puhuttu mitään. Muistan sen tunnelman vieläkin, vaikka aikaa on kulunut ainakin 65 vuotta. Muistan, kuinka ajattelin, että minun on hyvä ja turvallinen olla siinä isän lähellä. Ja olimme ihan hiljaa, vain työstä kuuluvat äänet ja lintujen laulu pihapuissa. En koskaan unohda sitä tunnelmaa! Nainen, 72