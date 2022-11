Kun teiniäiti Janina Moilanen käy tyttärensä kanssa kaupassa, häneen kohdistuu paheksuvia katseita ja tökeröitä kommentteja. Ennakkoluulot ovat typeriä, sillä tutkijankin nuoret äidit ovat yleensä varsin kyvykkäitä huolehtimaan lapsistaan.

Kaksi vuotta sitten Janina Moilanen oli yksi yhdeksästä.

Niin monesta 15-vuotiaasta tytöstä tuli sinä vuonna äiti. Synnyttäjien keski-ikä oli noin tuplasti sen, 29,6 vuotta.

Raskaus oli kahdeksatta luokkaa käyneelle 14-vuotiaalle tytölle suuri yllätys. Hänellä ei ollut perinteisiä raskausoireita, kuten pahoinvointia tai väsymystä. Kuukautisten poisjääntikään ei kummastuttanut, sillä ne tulivat yleensäkin epäsäännöllisesti. Vatsa pysyi ennallaan.

Oma äiti sen lopulta aavisti, kun oltiin jo yli puolessavälissä raskautta.

– Hänellä oli varmasti jonkinlainen äidinvaisto. Hän otti asian kanssani puheeksi, ja menimme yhdessä ostamaan raskaustestin.

Kotona tulos lävähti kirkkaana pieneen ruutuun: kaksi räikeää viivaa. Se ei jättänyt sijaa epäilyksillä.

Moilanen meni tilanteesta täysin hämilleen, ymmärrettävästi. Äiti rauhoitteli tytärtään ja vakuutteli, että kaikki kyllä järjestyy.

Moilanen sai jo seuraavalle päivälle ajan lähineuvolaan. Siellä sikiötä katsottiin ultraäänilaitteella. Ja yllätys oli entistä suurempi: raskaus oli edennyt jo viikolle 22. Täysiaikainen raskaus kestää 38–42 viikkoa.

Ruudulla liikkuva sikiö näytti jo aivan oikealta vauvalta: oli pienet sormet, varpaat ja kasvot. Moilasen katsellessa sen liikkeitä hän tunsi selvästi, että tahtoi pitää vauvan.

– Aloin jo siinä hetkessä tuntea onnentunteita asiasta. Lisäksi aloin sisäistää, että minä todella olen raskaana, kun kuulin asiat ammattilaisen suusta.

Mikä tärkeintä: vauvalla oli kaikki kunnossa. Paljastui, että tulossa oli tyttö.

Moilasen vatsa alkoi pyöristyä.

Äidiksi tullaan alle 18-vuotiaana huomattavasti harvemmin kuin aiemmin. Väestöliiton vanhemmuuden asiantuntija Rozjin Rokhzad uskoo sen johtuvan osin siitä, että nykyään lapsille opetetaan jo pienestä pitäen kehotunne- ja seksuaalikasvatusta. Tietoa ja välineitä ehkäisyyn on aiempaa helpommin saatavilla. Osa kunnista tarjoaa maksuttomia ehkäisyvälineitä nuorille.

Rokhzadin mukaan teiniäidit eivät, niin kuin muutkaan äidit, tule yhdestä muotista.

– Ei voida määritellä, millainen on tyypillinen teiniäiti. Jokaisen elämä menee omalla tavallaan. Teiniäitejä ei myöskään pidä lokeroida erikseen muista äideistä. Jokainen äiti on omanlaisensa, Rokhzad sanoo.

Äänekoskelaisen Janina Moilasen tie äitiyteen ei ollut henkisesti helppo. Ennen kuin hän sai tietää olevansa raskaana, hän oli eronnut lapsen isästä, entisestä poikaystävästään.

Koska hän oli vasta 14-vuotias tullessaan raskaaksi, tehtiin neuvolassa asiasta rikosilmoitus. Seksin suojaikäraja Suomessa on 16 vuotta. Asia tutkittiin ja selvisi, ettei Moilasen tuolloin 19-vuotias poikaystävä ollut syyllistynyt rikokseen.

– Minä kerroin niin kuin asiat olivat, että olimme seurustelleet ja sitten eronneet. Myös vanhempani olivat tavanneet poikaystäväni, sillä olimme vuoden ajan.

Moilasesta on hyvä asia, että rikoksen mahdollisuus poissuljetaan alle 16-vuotiaiden äitien kohdalla heti alkuun, jotta tuleva äiti saa tarvitsemansa tuen, mikäli rikos olisikin tapahtunut.

Kun Moilanen sai tietää raskaudestaan, hän keskeytti koulunkäyntinsä. Joitain koulutehtäviä hän hoiti vielä kotoaan ennen lapsensa syntymää.

Pieni ja suloinen Vivian-tytär syntyi 23. joulukuuta 2020.

Yläkoulun Moilanen suoritti loppuun tänä keväänä. Syksyllä hän aloitti sosiaali- ja terveysalan ammattikouluopinnot.

Kun Moilasen raskaus paljastui laajemmin, alkoi melkoinen huhumylly, jonka seurauksena lähes koko Moilasen ystäväporukka on mennyt uusiksi.

– Siitä syntyi aikamoinen kohu entisten kavereideni keskuudessa. Puhuttiin, että minut olisi muka raiskattu ja minusta puhuttiin todella negatiiviseen sävyyn. Puhuttiin siitä, että en tule mitenkään pärjäämään lapsen kanssa.

Moilanen sanoo osittain ymmärtävänsä puheet, sillä hän kuvailee olleensa ennen raskautta menevä nuori, joka viihtyi kavereidensa tapaan bileissä.

– Kyllä se silti tuntui pahalta, kun suuri osa puheista tuli sellaisten ihmisten suusta, joiden kanssa olin ollut hyvä ystävä. Pikkuhiljaa suodattamaan puheita ja tajusin, että ehkä nämä ystävät eivät ole elämäntilanteeseeni sopivia.

” Siitä syntyi aikamoinen kohu entisten kavereideni keskuudessa.

Väestöliiton asiantuntija Rokhzad mainitsee ulkopuolelle jäämisen yhdeksi teiniäitiyden huonoista puolista.

– Jos tulee kovin nuorena äidiksi, on usein ystäviä, jotka ovat kovin erilaisessa elämäntilanteessa. Siinä voi kokea itsensä yksinäisemmäksi kuin mitä muutoin samanikäisenä olisi, Rokhzad sanoo ja lisää:

– On myös valitettavaa, että yhteiskunta lokeroi nuoret äidit erillisiksi muista äideistä ja heitä saatetaan kohdella eri tavalla kuin muita äitejä.

Kukaan ei tullut sanomaan mielipiteitään Moilaselle päin kasvoja, mutta hän kuuli ilkeistä puheista ystäviensä kautta ja sosiaalisesta mediasta.

– Päivitin raskaana ollessani paljon Snapchatia. Siellä saattoi tulla anonyymeja viestejä ja minulle kantautui ihmisten suusta, että pahaa oli puhuttu.

Rozjin Rokhzad toivoisi, että yleisesti ihan kaikenikäisiin äiteihin suhtauduttaisiin nykyistä lempeämmin.

– Äitiyteen liittyy valtavan paljon paineita, ja etenkin nuoria äitejä kohtaan voi olla paljon arvostelua ja lokerointia, mikä luo entistä enemmän suorituspaineita, Rokhzad sanoo.

Rokhzadin mukaan nuoret äidit voivat kohdata arvostelua monissa yllättävissäkin tilanteissa, kuten ruokakaupan kassalla, neuvolassa tai varhaiskasvatuksessa.

– Toivoisin, että jokainen, joka kohtaa nuoren äidin ja ajattelee, että ”mitenhän noin nuori pärjää äitinä”, pysähtyisi miettimään omia asenteitaan ja ennakkoluulojaan.

– Toivoisin, ettei nuoria äitejä katsottaisi pahalla ja arvostelevalla katseella. He ovat aivan yhtä hyviä äitejä kuin kaikenikäiset äidit muutoinkin ja ei ole tarpeen lokeroida ketään, Rokhzad snaoo.

Myös Janina Moilanen on huomannut sen, kuinka tuntemattomat ovat kauhistelleet hänen äitiyttään.

– Esimerkiksi kaupassa käydessä saattaa tulla monesti kieroja katseita, että onkohan tuo tuon oma lapsi. Pari kertaa joku vanhempi ihminen on kysynyt, että kenen lapsi on.

” Pari kertaa joku vanhempi ihminen on kysynyt, että kenen lapsi on.

Kun Moilanen on kertonut olevansa lapsen äiti, hän on saanut osakseen kauhistelua. Aiemmin hän otti inhottavista kommenteista itseensä.

– Nyt en enää välitä. Tiedän itse, että pärjään nuorena äitinä.

Neuvola saa Moilaselta pelkkiä kehuja. Hän kokee tulleensa alusta alkaen kohdatuksi neuvolassa samanarvoisena kuin muutkin äidit.

– Itse asiassa ihan yllätyin, kuinka hyvin minut kohdattiin neuvolassa ja synnytyssairaalassa.

Viviansyntyi suunnitellulla sektiolla, ja mukana sairaalassa oli Moilasen äiti. Hyvin menneen synnytyksen jälkeen tuore mummo sai lapsenlapsensa syliin siksi aikaa, kun Moilanen itse toipui toimenpiteestä sairaalan heräämössä.

Vauvavuoden Moilanen asui tyttärensä kanssa lapsuudenkodissaan. Alkuun uusi arki tuntui todella oudolta, kun yhtäkkiä oman 5-vuotiaan pikkusiskon lisäksi talossa asui oma vauva.

– Siskostanikin oli outoa, kun minusta oli yhtäkkiä tullut äiti, mutta hän on ottanut tädin roolin oikein lämpimin sydämin vastaan.

– Vivian oli todella rauhallinen ja helppo vauva. Jossain vaiheessa hänellä oli vähän mahavaivoista johtuvaa itkuisuutta, mutta saimme niihin apua neuvolasta.

Kaiken kaikkiaan Moilanen kokee vauvavuoden sujuneen leppoisasti. Lapsuudenkodissa asumisen hyviä puolia oli se, että hänellä oli jatkuvasti apunaan lisäkäsiä.

– Totta kai se oli ensimmäisen lapsen kanssa opettelua, mutta olen saanut hyvin apua neuvolasta ja kotoa.

Alkuun Moilanen oli vauvan kanssa paljon kotona, mutta kun uudet rutiinit arkeen löytyivät, alkoi hän käydä vaunulenkeillä ja tutustua muihin alueensa nuoriin äiteihin. Moilanen on löytänyt äitikavereita netin kautta, ja hän on aktiivinen useammassa WhatsApp-ryhmässä. Oman ikäisiltään äitikavereilta Moilanen kokee saaneensa runsaasti vertaistukea.

Aiemmat yläkouluaikaiset ystävät ovat jääneet. Nyt osa entisistä kavereista on samassa ammattikoulussa Moilasen kanssa ja hän viettää heidän kanssa aikaa koulussa.

– Minulla on niin erilainen elämäntilanne kuin muilla ikäisilläni. Koulupäivän jälkeen haen lapsen päiväkodista ja tulen tekemään kotihommia.

Oppilaitoksensa kanssa Moilanen on saanut sumplittua asiat niin, ettei koulutehtäviä enää jää juurikaan koulupäivien jälkeen tehtäväksi.

Nyt reilun vuoden ajan Moilanen on asunut tyttärensä kanssa kahdestaan kerrostalokaksiossa. Arjessa äiti ja tytär touhuilevat paljon. Suosikkipuuhia ovat yhdessä ulkoilu, askartelu ja piirtäminen.

– Arjessa parhaita hetkiä ovat sellaiset sylittelyhetket tai kun lapsi tulee sanomaan: ”Äiti, anna hali.” On myös aivan mieletöntä seurata oman lapsensa jatkuvaa kehitystä.

Äitinä Moilanen kuvailee olevansa lämmin ja rakastava.

– Oli silmiä avaavaa huomata, että koska olen äiti, olen lapselle se tuki ja turva, jolle hän purkaa kaikki tunteensa ilosta suruun. Varsinkin, kun lapsen isä ei ole mukana arjessamme.

Raskaana ollessaan Moilanen oli epävarma ja pelkäsi, että tekee lapsensa kasvatuksessa jotain väärin. Lapsen varttuessa pelot ovat väistyneet. Neuvolan lisäksi Moilanen on saanut apua sosiaalityöntekijöiltä, joihin hän on voinut olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Perhetyö käy perheen luona kahden viikoin välein.

Toisinaan Moilanen tarvitsee myös omaa aikaa, muttei kovin usein, vaikka innokkaita lastenhoitajia löytyy isovanhemmista.

– Ajatusmaailmani muuttui täysin toisenlaiseksi jo raskausaikana. Pysyn aloillani, ja en voi mennä, miten haluan. Äitiyden myötä joudun elämään aikuisen elämää.

– En koe kuitenkaan, että jään mistään paitsi. Olen ehtinyt jo aiemmin käydä bileissä tarpeeksi.

Rozjin Rokhzad nostaa nuorena äidiksi tulon hyviksi puoliksi muun muassa joustavuuden.

– Ei saisi yleistää tässäkään asiassa, mutta monesti voi olla niin, että nuoret äidit voivat sietää hieman paremmin esimerkiksi yövalvomista. Hyvänä puolena voi olla myös se, että nuoret äidit voivat löytää omalla tavalla yhteyden lapseen ja he voivat olla lapsen varttuessa nuoreksi enemmän perillä siitä, mikä on in nuorison keskuudessa.

Myös Moilanen on kokee, että hän jaksaa nuorena äitinä joissain asioissa paremmin kuin itseään vanhemmat äidit.

– Minulla ei ole ollut jaksamisen kanssa ongelmia. Monesti minulle on myös neuvolasta sanottu, että ”sinä olet nuori, niin sinä jaksat.”

Muille nuorille äideille Moilasella on selkeä kehotus:

– Neuvoisin jokaista pyytämään apua heti, kun tarvitsee. Vaikka nuorena äidiksi tulo vaatisi isompaa puserrusta eteenpäin, niin varmasti kaikesta selviää.