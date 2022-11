Main ContentPlaceholder

Perhe

Sanna huomasi päiväkodeissa toistuvan tilanteen, joka kertoo paljon suomalaisista isistä

Tasa-arvoinen isyys on tämän päivän ihanne, mutta isätyyppejä on paljon muitakin. Tämän jutun avulla voit pohtia, millainen isä teidän perheessänne on.

Tasa-arvoinen vanhemmuus on ihanne, mutta isätyyppejä on monenlaisia. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sanna Kaukinen kohtaa työssään isätyyppien koko kirjon.