Joel-vauva syntyi reikä sydämessään ja päätyi leikkausjonoon. Se leikkaus peruttiin jopa seitsemän kertaa. Joelin äiti Miia Virtanen ja Hus-johtaja kertovat nyt Uuden lastensairaalan hälyttävästä tilanteesta.

Kun Miia Virtanen odotti kolmatta lastaan, jo raskauden aikana havaittiin, ettei kaikki ollut täysin kunnossa. Vauva oli kovin pieni ja kasvoi hitaasti. Raskautta seurattiin tarkasti, ja Virtanen kävi useita kertoja ultraäänitutkimuksessa, mutta mitään vikaa ei löydetty.

Kuukautta ennen laskettua aikaa Virtanen sairastui raskausmyrkytykseen ja lääkärit päättivät, että sektio olisi paras vaihtoehto sekä äidin että lapsen kannalta. Virtasen ja hänen miehensä Juha Hakasen Joel-poika syntyi Jyväskylässä syyskuussa 2021.

Joel syntyi keskosena. Koko raskausajan seurattiin tämän pientä kasvua.

Seuraavana päivänä lääkärintarkastuksessa Joelilla huomattiin sydänvika, mikä osaltaan selitti tämän pienikokoisuutta. Pienellä keskospojalla todettiin kammioväliseinäaukko eli VSD ja Fallot’n tetralogia. Vanhemmille kerrottiin, että reikä Joelin sydämessä oli niin suuri, että leikkaus oli ainut vaihtoehto.

Tilannetta seurattiin viikon verran sairaalan osastolla, jolloin laadittiin myös hoitosuunnitelma tulevaisuutta varten. Hoitohenkilökunta arvioi, että Joel pääsisi leikkaukseen noin nelikuisena. Näin ei kuitenkaan käynyt.

Pian syntymänsä jälkeen Joelille määrättiin nesteenpoistolääke ja perhe alkoi odottaa leikkausaikaa. Pian he saivat huomata odottavansa turhaan, sillä kenestäkään ei kuulunut mitään.

– Meille neuvottiin, että voimme elää kotona aivan normaalia arkea. Paitsi jos Joelin huulet menevät sinisiksi tai hänen käytöksenä muuttuu merkittävästi, meidän on lähdettävä heti sairaalaan, Virtanen kertoo.

Ennen vuodenvaihdetta helsinkiläinen kardiologi kävi Jyväskylässä tutkimassa Joelin ja vakuutti, että poika pääsisi leikkaukseen puolen vuoden sisään. Näin ei käynyt.

Suomessa kaikki lasten sydänleikkaukset tehdään Helsingissä Uudessa Lastensairaalassa. Virtanen odotti Jyväskylässä, koska Helsingistä otettaisiin yhteyttä. Hän otti sydänleikkauksen puheeksi jokaisella Joelin neuvolakäynnillä. Vuodenajat vaihtuivat ja kesä koitti. Joel alkoi muiden ikätoveriensa tapaan lähteä liikkeelle. Vanhemmat huomasivat, että vauva hengästyi helposti. Kun hän konttasi, hän pysähtyi huohottamaan ja vetämään happea. Unilta herätessään pojan hengitys oli raskasta. Lisäksi poika kasvoi edelleen hitaasti. Vasta kun Virtanen mainitsi näistä asioista eräällä sairaalakäynnillä Jyväskylässä, alkoi tapahtua.

Pienen pieni Joel isosiskonsa Emilian sylissä. Joelin sisarukset Emilia ja Eino olivat 5- ja 7-vuotiaita, kun perheen kuopus syntyi.

Viimein Helsingistä soitettiin. Joel pääsisi viimein leikkaukseen 24. elokuuta. Niin ei kuitenkaan käynyt. Kaiken kaikkiaan Joelin leikkaus peruttiin seitsemän kertaa. Alla Virtasen kertomus jokaisesta seitsemästä kerrasta:

1. Kerta

– Meille tuli 22.8. puhelu ja kysyttiin pääsemmekö lähtemään heti huomenna Helsinkiin. Pakkasimme sairaalakassin ja lähdimme seuraavana aamuna. Olimme ehtineet ajaa tunnin ja olimme melkein Joutsassa asti, kun puhelimeni soi. Vilkaisin puhelintani ja arvasin, että nyt meidän pitää varmaan kääntyä kotiin. Sairaalasta soitettiin ja sanottiin, että he eivät pysty leikkaamaan. Meille ei kerrottu syytä. Sanottiin vain, että ei onnistu. Käänsimme auton takaisin kotia kohti. Isommat lapset olivat tilanteesta hämillään.

2. Kerta

– Seuraava leikkausaika saatiin sovittua elokuun lopulle. Meille sanottiin, että älkää lähtekö ajamaan, että sairaalasta soitetaan vielä, onnistuuko leikkaus. Puhelu tuli, että leikkaus ei onnistu. Mitään syytä ei sanottu. En enää purkanut sairaalakassia, koska tiesin, että tästä tulee tällainen rumba, että jatkuvasti odotamme puhelinsoittoa.

3. Kerta

– Kolmas kerta peruttiin jälleen soittamalla. Hoitaja oli todella pahoillaan asiasta. Minä lohduttelin häntä ja sanoin, että se ei ole sinun vikasi ja sinä et voi sille asialle nyt mitään tehdä.

4. Kerta

– Tiesin jo, ettemme tulisi pääsemään leikkaukseen, koska jo tätä aikaa varatessa meille oli sanottu, että leikkausaika on vähän epävarma. Ja niinhän se puhelu jälleen tuli, että leikkaus ei onnistu. Saimme jälleen uuden ajan.

5. Kerta

–Tällä kertaa meille sanottiin, että leikkaus joudutaan perumaan, koska tilalle oli tullut kiireellisempi leikkaus.

6. Kerta

– 15. syyskuuta pääsimme lähtemään Helsinkiin. Olimme koko torstain sairaalassa esitutkimuksissa ja seuraavana päivänä Joel olisi pitänyt leikata. Menimme sairaalaan siten, että Joel oli ollut syömättä ja juomatta neljä tuntia, kuten leikkaus vaati.

– Aloimme sairaalassa mieheni kanssa ihmetellä, miksi tässä kestää näin kauan ennen kuin leikkaus aloitetaan. Kesti todella pitkä aika, kunnes hoitaja tuli hakemaan meidät huoneeseen. Hän pani oven takanaan kiinni ja sanoi: ”Minulla on todella huonoja uutisia. Emme pysty leikkaamaan.”

– Se oli sellainen tilanne, että en osannut sanoa mitään muuta kuin: ”Ahaa, kiva.” Hoitaja oli todella pahoillaan ja näin sen hänen ilmeestään. Mieheni yritti kysyä, johtuiko tämä siitä, että hoitajia ei ollut tarpeeksi, mutta meille ei vastattu mitään.

– Koska oli perjantai, lähdimme takaisin Jyväskylään, sillä leikkauksia ei tehdä viikonloppuisin. Tämä kerta oli erityisen kurja, koska olimme jo päässeet Helsinkiin ja sairaalaan asti ja olimme henkisesti todella valmistautuneita leikkaukseen.

7. Kerta

– Saimme leikkausajan maanantaille ja meitä pyydettiin tulemaan Helsinkiin jo sunnuntaina. Meille kuitenkin sanottiin, että sairaalasta soitetaan vielä perjantaina, jos jotain jotain tulee. Ja niinhän sieltä soitettiinkin, että ei tarvitse lähteä. Tällä kertaa syynä oli se, että jokin toinen leikkaus oli pitänyt siirtää Joelin leikkauspäivälle.

8. Kerta

Joel pääsi viimein leikkaukseen ja hänen sydämensä leikattiin 27.9.

Ensimmäisen elinvuotensa aikana Joel on vieraillut sairaalassa lukuisia kertoja.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä myöntää, että on valitettavan yleistä, että lasten sydänleikkauksia joudutaan siirtämään.

– Se, että vasta kahdeksannella kerralla pääsee leikkaukseen kuulostaa kyllä todella korkealta numerolta. Kaikki leikkausten siirtymiset ovat hyvin valitettavia, Petäjä sanoo.

Muutoin hän kommentoi Helsingin Uuden Lastensairaalan tilannetta yleisellä tasolla. Viime viikolla uutisoitiin laajasti, kuinka kuinka Uuden Lastensairaalan sydänleikkausjono on liki kaksinkertainen tavanomaiseen nähden.

Lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjän mukaan tilanne Uudessa Lastensairaalassa on huolestuttava.

Husin mukaan Uudessa lasten­sairaalassa on tällä hetkellä sydänleikkaus­jonossa 117 lasta. Lapsista 51 on joutunut Husin mukaan jonottamaan pidempään kuin laissa säädetyn puolen vuoden hoito­takuuajan. Hus on tehnyt tilanteesta omavalvonta­ilmoituksen Valviralle ja aluehallinto­virastolle.

Uudessa Lastensairaalassa tehdään vuosittain noin 280 sydänleikkausta. Petäjä kertoo, että syyskuun loppuun mennessä lasten sydänleikkauksia on peruutettu 116 kertaa. Syy on ollut potilaasta johtuva 25 kertaa ja sairaalasta johtuva 91 kertaa.

Yksi yleinen syy leikkausten siirrolle on se, että kiireellisempi leikkaus menee jonossa ohi. Toisinaan on päiviä, kun sydänleikkauksia ei päästä tekemään ollenkaan.

– Suuri osa peruutuksista johtuu siitä, että emme voi ollenkaan käyttää sydänleikkaussalia, koska teho-osasto ei vedä.

Lasten sydänleikkaussaleja on vain yksi ja käytännössä yksi iso sydänleikkaus vie yleensä koko päivän.

– Leikkausten siirtyminen ja peruminen on aivan liian yleistä.

Joel pääsi lopulta leikkaukseen tiistaina 27. syyskuuta, kaksi päivää sen jälkeen kun hän oli täyttänyt vuoden. Virtanen epäili jatkuvasti, että leikkaus ei tuolloinkaan toteudu. Kun Joel todella jäi leikkaussaliin, olo oli turta ja epäuskoinen. Virtanen yritti keksiä itselleen mahdollisimman paljon tekemistä leikkauksen ajaksi, ettei ajattelisi leikkausta ja siihen liittyviä riskejä.

Hän puhui siskonsa kanssa puhelimessa kaikesta muusta paitsi Joelista ja käveli ympäriinsä Meilahden sairaala-aluetta. Lopulta viisi tuntia myöhemmin puhelin soi ja uutiset olivat hyviä: leikkaus oli onnistunut ja Joel oli toipumassa operaatiosta.

Seuraavana päivänä kardiologi ja vanhemmat yllättyivät, kun Joelin sydämestä löytyi uusi pieni aukko, joka ei ollut aiemmissa ultrakuvissa näkynyt. Sen päätettiin kuitenkin leikkaukseen liittyvien riskien vuoksi antaa olla. Lääkärit uskovat aukon umpeutuvan ajan kuluessa.

Joel toipumassa sydänleikkauksesta. Vierellä äitiyspakkauksen pehmolelulaiskiainen.

Virtasta kuitenkin pelottaa, onko samanlainen epätietoisuus ja leikkausjonoaika mahdollisesti edessä vielä toiste. Joel ei missään vaiheessa ollut välittömässä hengenvaarassa, mutta heikko sydän vaikutti hänen elämäänsä ja kasvuunsa.

Vaikka näky leikkauksen jälkeen oli hurja, Joel alkoi toipua pikavauhtia.

Petäjä vakuuttakin, että vaikka tilanne on vakava, ei kukaan leikkausjonossa olevista lapsista ole hengenvaarassa.

– Aivan tavatontahan se olisi, jos me Husissa toimisimme vasta siinä vaiheessa, kun joku on välittömässä hengenvaarassa.

Asiaa ratkomaan on perustettu Husin ja muiden yliopistosairaaloiden asiantuntijoista koostuva työryhmä. Asiantuntijoiden on määrä ratkaista vuodenvaihteeseen mennessä, kuinka Uuden Lastensairaalaan teho-osaston kuormitusta saataisiin helpotettua.

– Se, että näihin toimiin on ryhdytty, viestii sitä, että olemme äärimmäisen vakavan ongelman kanssa tekemisessä ja emme ole kestävässä tilanteessa.

Kun Joelin leikkausta jatkuvasti siirrettiin Virtanen ja hänen miehensä käsittivät rivien välistä, että osaan siirroista syynä oli hoitajapula teho-osastolla. Kukaan ei sanonut heille asiasta suoraan, mutta näin he ymmärsivät.

Petäjän mukaan iso osa lasten sydänleikkauksista siirtyy juuri sen vuoksi, että teho-osaston sairaanhoitajista on suuri pula. Hänen mukaansa Uuteen Lastensairaalaan tarvittaisiin 25 tehosairaanhoitajaa lisää, jotta tilanne olisi hallinnassa.

Kaikki lasten sydänleikkaukset tehdään Helsingissä Uudessa Lastensairaalassa, jossa on yksi sydänleikkaussali. Usein on päiviä, jolloin sydänleikkaussalia ei päästä käyttämään ollenkaan johtuen hoitohenkilöstön vähyydestä.

Petäjä uskoo, että lastenosaston tehosairaanhoitajia on vaikea palkata ja saada pysymään työssään, koska työ on hyvin raskasta ja vaativaa. Hänen mukaansa työntekijät valitsevat tuolloin herkästi itselleen jonkin muun sairaanhoitajan työpaikan.

Usein julkisesta terveydenhuollosta puhuttaessa raha nousee puheeksi. Mikä on Petäjän kanta siihen, ratkaisisiko korkeampi palkka Uuden Lasten sairaalan tehohoitajapulan?

–Minun roolini ei ole puhua Hus-työnantajan puolesta palkkapolitiikasta, mutta onhan se ihan luonnollista, että kun osaajia on, mutta he ovat jättäneet työpaikkansa, niin osa heistä varmaan palaisi, jos palkka olisi korkeampi. Se ei ole mitään tähtitiedettä, Petäjä vastaa sarkastisesti ja jatkaa:

– Palkan vaikutusta ei ole kokeiltu.

Fakta Tehohoitopaikat Uudessa Lastensairaalassa Tehohoitopaikkoja on 16, mutta tällä hetkellä virallisesti avoinna on 9 tehopaikkaa ja 4 tehovalvontapaikkaa.

Vaikka virallisesti tehohoitopaikkoja on 9, päivittäisten sairaspoissaolojen tai muun vaihtelevuuden vuoksi Uudessa Lastensairaalassa pystytään hoitamaan 7 potilasta tehohoidossa.

Petäjän mukaan tilanne olisi hyvä, jos tehopaikkoja olisi käytössä 12 ja 4 tehovalvontapaikkaa.

Lisäksi Uudessa Lastensairaalassa on vastasyntyneiden teho-osasto, jossa on myös 16 tehohoitopaikkaa. Vastasyntyneiden teho-osastolla hoidetaan pääasiassa keskosvauvoja. Petäjän mukaan vastasyntyneiden teho-osastolla on pystytty pitämään riittävä määrä tehohoitopaikkoja auki.

Ajan leikkausjonossa Miia Virtanen kuvailee olleen henkisesti hyvin raskasta sekä hänelle itselleen että koko perheelle. Vanhemmat lapset reagoivat jatkuvaan epävarmuuteen mielialavaihteluilla ja itkuisuudella. Aina kun leikkauksen luultiin olevan edessä, menivät isommat lapset isovanhemmille hoitoon.

– Keskimmäinen lapsemme itki paljon ja hänen oli vaikea jäädä päiväkotiin. Esikoisemme kysyi kuoleeko Joel.

Virtasen puoliso joutui järjestelemään työasioitaan uudestaan kerta toisensa jälkeen, kun leikkaukset peruuntuivat. Perhe kärsi myös ansionmenetyksistä, sillä puoliso tekee vuorotyötä ja hänen tilalleen oli aina palkattu sijainen, kun uusi leikkausaika sovittiin.

– Joka päivä odotin puhelua ja petyin jatkuvasti.

– Yöuneni alkoivat olla vähissä ja en enää saanut nukuttua kunnolla. Aloin olla niin poikki, etten jaksanut tehdä kotitöitä. Olin niin loppu, etten jaksanut enää lähteä edes kauppaan.

– Olin henkisesti niin väsynyt tilanteeseen. Siihen, että valmistelin koko perheen siihen, että lähdemme leikkaukseen ja sitten henkisesti valmistauduin itse leikkausta varten.

Joel sairaalan leikkihuoneessa päivä leikkauksen jälkeen:

Myös Virtanen nostaa rahan esiin ja peräänkuuluttaa suurempaa palkkaa tehosairaanhoitajille.

– Tuntuu todella pahalta, että miksi näille asioille ei voida tehdä jotain, että lapset saisivat tarvittavan hoidon ajoissa.

Virtanen on kiitollinen Joelia hoitaneille sairaanhoitajille, lääkäreille ja kirurgeille.

– He tekivät älyttömän hienoa työtä. Kiitin heitä tästä myös kasvotusten. Eihän se heidän vikansa ole, että tilanne on tällainen.

Miia Virtanen kuuluu Facebookissa sydänlasten ja -aikuisten vertaistukiryhmään. Hän kertoo kuulleensa myös monelta muulta useita kertoja siirtyneistä sydänleikkauksista.

Joel on toipunut reilun kuukauden takaisesta leikkauksesta niin hyvin, että hänen vanhempansa ovat ällistelleet pojassa tapahtunutta muutosta.

–Ihmettelin jo sairaalassa, että Joel alkoi heti leikkiä ja istui polleana rattaissa, kun kuljimme sairaalan käytäviä pitkin.

Leikkauksen jälkeen Joel on alkanut rohkeammaksi liikkujaksi. Aiemmin hän ei kävellyt tai yrittänyt nousta seisomaan ilman tukea. Nyt hän harjoittelee uusia taitoja alituiseen – ja mikä parasta ilman suurta puuskutusta ja hengenahdistusta.

– Joel on menevä kaveri, eikä hän pysy oikein paikoillaan. Hän on ollut vauvasta asti todella iloinen ja ei turhista itke.

Joel kävelee vauhdikkaasti tukea vasten:

Virtanen kertoo, että hänellä meni useampi viikko toipua tapahtumista henkisesti.

– Minulla kesti tajuta, että nyt voimme todella olla vain kotona ja minun ei tarvitse jatkuvasti odottaa puhelua. Nyt olen tajunnut, että tämä on todella ohi.