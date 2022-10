Vanhempien ero voi olla lapselle erittäin kova paikka – asiantuntijan vinkit vaikeaan tilanteeseen

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Riikka Riihosen mukaan noin kolmasosalla lapsista jää vanhempien erosta psyykkistä kuormaa. Lapsia tulee tukea heidän yksilölliset piirteensä huomioon ottaen.

Tiedon valossa lastenpsykiatrian erikoislääkäri Riikka Riihonen ihmettelee vallalla olevaa erokeskustelua, jossa on tapana väittää, että lapset kyllä sopeutuvat aina eroon hyvin ja ovat paremmin kuin aikuiset.

Erosta on jo aikaa, mutta lapsi oireilee monin tavoin. On itkuisia päiviä, kiukkuisia päiviä ja päiviä, jolloin lapsi ilmoittaa, ettei halua mennä kouluun.

Pitäisikö huolestua?

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja lasten ja nuorten kognitiivinen psykoterapeutti Riikka Riihonen kannustaa ottamaan yhteyttä auttavaan tahoon, jos lapsen ero-oireilu on hyvin voimakasta, tai lapsi oireilee selvästi, kun erosta on aikaa yli puoli vuotta.

– Elämän kriiseistä selviytymisestä tiedetään yleisesti se, että oireilu alkaa väistyä tai vähentyä kolme kuukautta vaikean kokemuksen jälkeen, Riihonen sanoo.

Vuoden jälkeen kriisistä ihminen on yleensä jo paremmin sopeutunut tilanteeseen. Kaksi vuotta vaikean kokemuksen jälkeen asiaa on ehditty käsitellä, ja moni löytää uudesta tilanteesta uusia ja mielekkäitä puolia.

– Tyypillisesti ensimmäinen erovuosi on vaikein, sekä vanhemmille että lapsille.

Lohduttavaa on, että suurin osa lapsista selviää vanhempien avioerosta hyvin.

Selviytyminen liittyy eniten lapsen yksilöllisiin piirteisiin, verrattuna esimerkiksi ikään.

Hyvin selviytyvät lapset ovat usein niin sanottuja voikukkalapsia. Lastenlääkäri ja professori W. Thomas Boycen kehittämä termi viittaa lapseen, joka kestää muutoksia hyvin ja voi psyykkisesti suhteellisen hyvin missä tahansa olosuhteissa. Tällaisia lapsia on noin 70 prosenttia.

Pikemminkin sanoisin, että lapset ovat yleisesti herkempiä muutokselle kuin aikuiset.

Niin sanotut orkidealapset ovat puolestaan erityisen herkkiä olosuhteiden vaikutukselle, ja heille vanhempien ero voi olla vaikeampi paikka. Tällaisia lapsia on noin 30 prosenttia.

Orkidealasten herkkyys voi olla neurobiologisista, geneettisistä tai muista synnynnäisistä tekijöistä tai vaikeista aiemmista elämänkokemuksista johtuvaa.

Olennaista on ymmärtää, että tämä ryhmä on haavoittuva. Heidän on vaikea voida hyvin haasteellisissa olosuhteissa, mikä usein vaikeuttaa muutosten hyväksymistä. Korostunut herkkyys ympäristötekijöille näkyy jopa aivokuvissa.

– Hyvissä olosuhteissa orkidealapset menestyvät kuitenkin jopa paremmin kuin voikukkalapset, Riihonen sanoo kannustaen.

Kaiken kaikkiaan tutkimukset viittaavat siihen, että vanhempien avioero jättää psyykkistä kuormaa noin viidesosalle lapsista.

– Pikemminkin sanoisin, että lapset ovat yleisesti herkempiä muutokselle kuin aikuiset.

”Jos lapsi ei halua puhua, häntä ei kannata pakottaa”

Eroa oireileva lapsi ei suinkaan aina näytä pahaa oloaan ilmeisin tavoin.

Sen sijaan, että lapsi sanallistaisi vanhemmalleen, ettei hyväksy eroa, hän voi olla alavireinen tai vaisu.

Monilla lapsilla vaikeaan perhetilanteeseen liittyvä psyykkinen oireilu alkaa jo ennen eroa, jos kotona on ollut riitaisaa.

Silloin pelastavaksi enkeliksi voi osoittautua kummiperhe tai isovanhemmat, joiden luokse lapsi on tervetullut. Rauhan saaminen on tärkeää.

” Olisi tärkeää, että lapsi saisi säilyttää molemmat vanhemmat elämässään.

On hyvä ymmärtää, että lapsi ajattelee asioista usein hyvin eri logiikalla kuin aikuinen. Tavallista esimerkiksi on, että lapsi pitää eroa jollakin tavalla omana syynään.

Terveyskirjasto puolestaan kertoo, että lapsen eron jälkeisen oireilun takana voi olla lapsen ajatus siitä, että hän oireilunsa kautta saisi vanhemmat pakolla pysymään yhdessä.

Riihonen ehdottaa tällaiseen tilanteeseen dialektisesta käyttäytymisterapiasta tuttua mallia.

– Siinä vanhempi suhtautuu lapsen ajatukseen myötätuntoisen ymmärtäväisesti, mutta tuo esille lempeästi ja toistuvasti myös tosiasioita tilanteesta ja muutoksen hyväksymisen tarvetta.

Parhaiten erolasta auttaa mahdollisimman samanlaisena pysyvä arki.

Keskeistä on, että arki on turvallista ja mukavaa. Vanhemman kannattaa selkeyttää lapselle, missä hän asuu, miten harrastukset jatkuvat ja miten kaverisuhteista pidetään huolta jatkossa.

Myös lapsen ikätaso vaikuttaa siihen, miten hänen kanssaan voi puida eroa.

Varsinaiseen syvällisempään keskusteluun pystyy usein vasta kouluikäinen lapsi. Pienelle lapselle turva on tärkeintä. Sen sanoittaminen, ettei kukaan ole hylkäämässä häntä, on tärkeää.

– Olisi tärkeää, että lapsi saisi säilyttää molemmat vanhemmat elämässään, Riihonen kertoo.

Aikuisen on myös hyvä kuunnella lasta rauhassa. Voi auttaa, jos lapselta kysyy suoraan, minkälainen olo hänellä on.

–Mutta jos lapsi ei halua puhua, häntä ei kannata pakottaa, Riihonen sanoo.

"Ero voi muuttaa lapsen koko elämän suunnan”

Vanhempien avioero ei siis tarkoita automaattisesti sitä, että sen kokenut lapsi voisi muita huonommin elämässään.

Vanhempien avioero on kuitenkin yksi osa ihmiselle osuvaa psyykkistä kuormaa.

Se, millä tavoin ihminen kestää psyykkistä kuormaa, riippuu yksilöllisestä stressiherkkyydestä, ajankohtaisesta elämäntilanteesta ja siitä, mitä muita vaikeuksia elämässä on ollut.

– Psyykkinen kuorma voi vaikuttaa pitkän päälle niin, että ilmenee erilaisia tunneoireita, kuten ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Aikuisilla myös muun tyyppiset oireilut, kuten päihteiden liikakäyttö ja syömisen pulmat ovat tavallisia.

Mikäli psyykkisesti liian rankka tilanne jatkuu pidempään, ihmisen usko itseen ja tulevaisuuteen voi heikentyä. Minäkuvasta tulee silloin negatiivisempi.

” Ero voi muuttaa asuinpaikan, koulupaikan, harrastukset, kaverit ja yhteydenpidon vanhempiin – siis lapsen koko elämän suunnan.

Riihonen haluaisi kaikkien vanhempien ymmärtävän, että omat elämänratkaisut vaikuttavat aina väistämättä lapseen.

Huonossa liitossa ei tarvitse pysyä, mutta lapseen erolla on aina oma vaikutuksensa.

– Ero voi muuttaa asuinpaikan, koulupaikan, harrastukset, kaverit ja yhteydenpidon vanhempiin – siis lapsen koko elämän suunnan.