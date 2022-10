Jadessan, 4, synttäreille saapui vain yksi vieras – äiti kertoi asiasta Facebookissa ja molemmat yllättyivät seurauksista

Viime vuonna Jadessan syntymäpäivillä kävi vain yksi ihminen. Äiti päätti, että tänä vuonna tytär saisi erilaisen kokemuksen.

– Kuka nämä kaikki on lähettänyt?

Kohta 5-vuotias Jadessa on muutaman viikon ajan ihmetellyt isoa korttipinoa. Joukossa on kimaltavia vaaleanpunaisia kortteja, muumikortteja, lasten askartelemia kortteja.

Jadessan äiti Heini kertoo, että heidän postilaatikkoonsa on tipahtanut lokakuun aikana myös tarroja, karkkia ja värityskirjoja.

Tytär täyttää viisi vuotta lokakuun 24. päivä. Hän on äitinsä mukaan iloinen ja rauhallinen tyttö ja kova höpöttämään.

Heini on ollut aina yksinhuoltaja, eikä perheellä ole tukiverkostoja lähellä. Viime vuonna Jadessan syntymäpäivillä kävi yksi henkilö.

– Uusiin ihmisiin tutustuminen aikuisiällä on todella vaikeaa. Minulla on yläasteajoilta yksi ystävä, joka on Jadessan kummi, Heini kertoo.

Heini on ollut aina Jadessan kanssa kahdestaan. Hän sanoo, että Jadessa on iloinen tyttö, joka tykkää puhua paljon.

Heini pyysi Jadessalle kortteja, mutta ihmiset lähettivät myös tarroja, karkkia ja koruja.

Heini on ollut mielenterveysongelmien vuoksi pois työelämästä ja käy tällä hetkellä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Jadessa käy päiväkodissa, jossa hänellä on kavereita. Kaverisynttäreiden järjestäminen on kuitenkin Heinin mukaan tällä hetkellä liian kuormittavaa sekä taloudellisesti että henkisesti.

– Se ei tunnu luontevalta, että meille tulisi vieraita ihmisiä tänne kotiin. Ehkä joskus myöhemmin, kun Jadessa menee kouluun, sitä voisi miettiä.

Heinille kaverisuhteiden rakentaminen on ollut vaikeaa myös siksi, että sosiaaliset tilanteet kuormittavat häntä. Kun he kävivät perhekerhossa, moni jutteli siellä tuttujensa kanssa. Hän jutteli työntekijöille.

– Jos en tunne ihmistä, on vaikeaa aloittaa juttelua. On myös vaikea mennä porukkaan, jos siellä kaikki tuntevat toisensa jo entuudestaan.

Apua arkeen on tuonut tukiperhe, jossa Jadessa käy yhdeksän päivää kuukaudesta.

– Se auttaa jaksamaan, kun on vähän myös omaa aikaa, Heini kertoo.

Jadessan syntymäpäiviä juhlittiin etukäteen jo menneenä viikonloppuna. Heini on iloinen, että tänä vuonna tytön syntymäpäiville pääsi enemmän ihmisiä kuin viime vuonna. Heillä kävivät Jadessan mummo ja Heinin siskopuoli ja isäpuoli sekä Jadessan kummit.

Jadessa ihmetteli syntymäpäiväkorttien määrää. Häntä ilahduttivat erityisesti lasten askartelemat kortit.

Uusia ystäviä Heini on yrittänyt löytää myös Facebookin ryhmistä. Hän sanoo, että nekin yritykset ovat kuihtuneet kasaan, sillä välimatkat ovat olleet liian pitkiä.

Jadessan syntymäpäivän lähestyessä hän päätti, että tänä vuonna tytär saisi paljon syntymäpäivätervehdyksiä.

Hän kirjoitti Facebookin Naistenhuone-ryhmään julkaisun, jossa kertoi heidän tilanteestaan ja pyysi ihmisiltä syntymäpäiväkortteja.

Vastauksia tuli kymmeniä.

Heini pyysi tyttärelleen syntymäpäiväkortteja Facebookissa. Hän yllättyi, miten paljon kortteja lähetettiin.

Jadessa sai paljon vaaleanpunaisia ja eläinaiheisia kortteja.

– Yllätyin siitä, miten moni tuntematon ihminen halusi Jadessaa muistaa ja että mukaan oli laitettu pieniä lahjojakin. Ajatukseni oli, että Jadessa tietäisi, että häntä muistetaan, vaikka synttäreille ei tule hirveästi ihmisiä.

Jotkut kommentoivat postaukseen, miksi Heini ei pyydä päiväkodista ihmisiä heille. Se ei kuitenkaan vielä tunnu luontevalta hänelle.

Pääosin kommentit olivat mukavia.

– Jotkut voivat kokea sen nolona, että pyytää, mutta meille tämä oli positiivinen kokemus.

Postaus huomattiin myös ruokakaupassa ja parturiliikkeessä. Kaupasta Jadessalle lähetettiin iso karkkiaarrearkku ja parturiin hän sai lahjakortin.

Menneenä viikonloppuna Jadessa pääsi myös puhaltamaan etukäteen syntymäpäiväkakun kynttilöitä. Heini ilahtui siitä, että tytön mummo sekä hänen sisko- ja isäpuolensa pääsivät lopulta käymään juhlissa.

– Paikalle pääsivät myös Jadessan kummit. Se oli hänelle todella tärkeää. Nyt meillä oli jo paljon isommat juhlat kuin viime vuonna, hän kertoo.