Henkeäsalpaavat kuvat julki – tältä näyttävät vuoden 2022 upeimmat synnytyskuvat

Tänä vuonna synnytystä käsittelevässä kilpailussa oli uusi menetystä käsittelevä kategoria.

Maailma on täynnä erilaisia valokuvauskilpailuita, mutta tämän kilpailun otokset kuuluvat varmasti vaikuttavimpien kuvien kärkikaartiin.

Viime maaliskuussa Kansainvälinen synnytysvalokuvaajien yhdistys valitsi voittajat kilpailussa, jonka aiheet käsittelevät syntymää.

Raati valitsi kokon kisan voittajaksi brasilialaisen valokuvaaja Bárbara Avizin kuvan “A Touch of Love”.

Kilpailussa oli yli 20 eri kategoriaa, jotka käsittelivät muun muassa syntymän hetkeä ja synnytyksen jälkeistä hetkeä.

Elämä ei ole aina pelkkää iloa. Siksi tänä vuonna kilpailuun otettiin myös uusi, vastoinkäymisiä ja menetystä käsittelevä kategoria. Sen tarkoituksena oli kunnioittaa muun muassa niiden ihmisten surua, jotka kärsivät keskenmenoista.

Kansainvälinen synnytysvalokuvaajien yhdistys on järjestänyt kilpailun vuodesta 2012 lähtien. Voittajan valitsee raati. Myös valokuvaajien yhdistyksen jäsenet ovat valinneet suosikkinsa.

Yhdistys muistuttaa sivuillaan, että vaikka syntymä on kaunis tapahtuma, on se myös aitoa ja sotkuista. Myös alastomuus kuuluu luonnollisesti kuviin.

Esittelemme kuvista koskettavimmat. Kaikki kuvat ovat nähtävillä täällä.

Koko kilpailun voittajakuva on brasilialaisen valokuvaaja Bárbara Avizin otos “A Touch of Love” eli rakkauden kosketus.

Voittajiin kuului myös tämä ensikohtaamista käsittelevä kuva nimeltään "The First Look". Sen on ottanut australialainen valokuvaaja Ebony Allen-Ankins.

Kaksoskuva “Twins First Latch" voitti kategorian, joka käsitteli syntymän jälkeisiä hetkiä. Kuva on yhdysvaltalaisen Jessica Milesin.

Myös tämä kuva oli kilpailun kärjessä. Parhaan synnytyskuvan nimi on “Accepting A New Plan”. Kuva on meksikolaisen Sara Avilan ottama.

Iloa henkivä "Kätilön tyttäret” eli Daughters of A Midwife sai kunniamaininnan. Kuva on australialaisen Jessica Hendersonin ottama.

Synnytys-kategorian yksi voittajista oli hollantilainen valokuvaaja Renate van Lith “Surrender”-teoksella.

Yhdysvaltalainen Sara Hunter ikuisti koskettavaan kuvaansa munasarjasyövästä selvinneen naisen.

Australialaisen Laura Brinkin yksityiskohtiin keskittyvässä kategoriassa palkittu “Blood of My Blood” -kuva.

"The Tiniest Feet" -kuva palkittiin kategoriassa, jossa esiteltiin yksityiskohtia. Kuva on australialaisen Dania Laurenin ottama.

Valokuvausyhdistyksen jäsenien palkitsema "White Noise" -kuva on hollantilaisen Cindy Willemsin ottama.