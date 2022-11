Nuorten huumekuolemat hälyttävässä kasvussa

Euroopan huumeraportin mukaan Suomi johtaa huolestuttavaa tilastoa: Suomessa huumeisiin kuolee suhteessa eniten alle 25-vuotiaita, kun verrataan kaikkia EU-maita sekä Turkkia ja Norjaa.

Vuonna 2020 Suomessa kuoli huumeisiin Tilastokeskuksen mukaan 258 henkilöä. Edellisvuoteen verrattuna etenkin nuorten miesten huumausainekuolemien määrä kasvoi merkittävästi.

Suomessa huumeisiin kuolevien keski-ikä on tulkintatavasta riippuen 32–34 vuotta. Muualla Euroopassa samasta syystä kuollaan keskimäärin 10 vuotta vanhempana.

Päihdelääkäri Kaarlo Simojoki pitää nuorten huumekuolemissa tapahtunutta kasvua erittäin huolestuttavana. Hän muistuttaa, että huumekuolemat ovat vain jäävuorenhuippu siitä, kuinka paljon nuoret ja alaikäiset huumeita käyttävät.

– Tämä kertoo siitä, että nuorilla on todella paljon pahoinvointia, Simojoki sanoo ja jatkaa:

– Jos tapahtuu paljon kuolonkolareita, siihen puututaan herkästi ja asioita aletaan selvittää. Nuorten huumekuolemiin pitäisi myös puuttua samalla tarmolla.

Simojoki sanoo, että nuorten huumekuolemiin on lukemattomia syitä. Suurina syinä hän pitää nuorten huonovointisuutta ja sitä, että nuorilta vaaditaan liikaa monilla elämänalueilla.

– Se aiheuttaa painetta ja ahdistusta. Jos päihteitä on helposti saatavilla, ne voivat tuoda hetkellisen helpotuksen.

– Nyt alkavat myös näkyä pitkän säästölinjan seuraukset ja surullinenkin tulos siitä, mitä tarkoittaa se, että nuoriin ei ole resursoitu riittävästi.

Simojoen mukaan ei ole riittävästi resursseja auttaa huumeita käyttäviä nuoria. Simojoki toteaa, että yleensä nuoret alkavat käyttää entistä kovempia huumeita aiempaa nopeammin ja jopa suoraan.

– On tietenkin olemassa aineita, joiden yliannostukseen voi kuolla jo kokeillessa, mutta yleisempää on se, että nuoret siirtyvät huumeiden satunnaisesta käytöstä kohti mahdollista yliannostuskuolemaa.

Simojoki nostaa esiin myös sen, että huumeisiin suhtaudutaan nykyään entistä lievemmin ja kynnys kokeilla erilaisia huumeita on madaltunut.

– Olemme pusertaneet tämän maan ihmisistä liikaa ulos ja se alkaa näkyä. Nuoret voi huonosti. Päihteet ja huumeet ovat yksi asia, jossa se näkyy.

Nuorten kohdalla Simojoki kokee ehdottoman tärkeäksi sen, että vaikutetaan yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Hänestä nuoret tarvitsevat paikkoja, joissa voivat viettää aikaa ja joista olisi saatavilla myös aikuisten tarjoamaan tukea ja turvaa. Kouluissa pitäisi hänen mielestään myös olla paremmat resurssit kohdata nuoria.

– Liikkuva työ on myös erittäin tärkeää. Nuoret hakeutuvat heikonlaisesti vastaanotolle tai klinikalle. Palvelut pitää viedä nuorten luo.

– Nuorten hoitojärjestelmää tulisi kehittää. On paljon 14–16-vuotiaita, joilla ei ole heille suunnattua vieroitusohjelmaa, vaikka tarvetta tälle nykyään on. On kamalaa, kun he käyvät vieroitusoireita läpi. Rankkojen kokemusten vuoksi he eivät välttämättä enää luota hoitoa tarjoaviin tahoihin ja tule takaisin hoidonpiiriin.