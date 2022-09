Nukutaanko teillä tarpeeksi? Näin paljon unta eri-ikäiset lapset oikeasti tarvitsevat

Mikä neuvoksi, kun lapsen nukuttamisesta tulee jokailtainen painajainen? Asiantuntija vastaa eri-ikäisten lasten unipulmia koskeviin kysymyksiin.

Moni vanhempi ajautuu lähes uupumuksen partaalle, kun lapsi valvottaa ja herättelee monta kertaa yössä. Lapsen nukuttamisestakin voi tulla jokailtainen painajainen.

Nukkumaanmenoon liittyvät vaikeudet ovat tavallinen ongelma perheissä, joissa on leikki-ikäisiä lapsia. Helposti käy niin, että iltatoimet venyvät, eikä lapsi tahdo rauhoittua. Tunnista toiseen jatkuva nukutustaistelu kiristää pinnaa.

MLL:n Auttavien puhelimien suunnittelija Anna Weckström kertoo varsinkin pikkulapsien nukkumisen olevan yksi yleisimmistä ongelmista, joihin haetaan apua ja tukea.

– Vanhemmat kaipaavat tukea pohdintoihin, siihen, että toimivatko he oikein. Se on todella ymmärrettävää, sillä lähes kaikissa lapsiperheissä on kausia ja pitkiä aikoja, jolloin vauva tai lapsi nukkuu huonosti, Weckström lohduttaa.

Vanhempi uupuu, ei pyydetä apua

Pienillä vauvoilla vuorokausirytmi kehittyy pikkuhiljaa, eikä siihen pysty vanhempi itse vaikuttamaan. Alussa vanhempien jaksaminen onkin usein äärirajoilla. Weckström ymmärtää hyvin, jos vanhemmista tuntuu, ettei uuvuttava vaihe lopu koskaan.

Hän suosittelee pitämään huolta omasta jaksamisesta.

– Rutiinit auttavat jaksamaan. Vauvan vuorokausirytmi kehittyy vähitellen, ja noin 3–4 kuukauden paikkeilla sitä voi alkaa tukea säännöllisellä päivärytmillä.

Vauvan uni voi eri ikä- ja kehitysvaiheissa muuttua katkonaisemmaksi.

– Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun vauva lähtee liikkeelle tai saa hampaita. Myös lapsen elämässä tapahtuvat muutokset usein heijastuvat uneen ja aiheuttavat nukahtamisvaikeuksia. Yksi tällainen kohta on se, kun vanhemmat menevät töihin ja lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa.

Rutiinit ovat tärkeitä. Toisille lapsille ne ovat ehdottoman tärkeitä ja osan kanssa niistä voi joustaa silloin tällöin joustaa.

Onko perheen rytmi vinksallaan?

Ulkoilu ja touhuilu päivän mittaan yleensä vähentävät nukkumispulmia. Jos taas lapsi on liian väsynyt ja menee ylikierroksille, nukahtaminen voi olla hankalaa.

Lapsen nukuttamiseen ja nukkumiseen liittyvissä hankaluuksissa on hyvä pysähtyä miettimään, onko perheen rytmissä tai rutiineissa jotain, mitä voisi muuttaa. Weckströmin mukaan samanlaisena toistuva päivärytmi tuo turvaa kaikenikäisille lapsille. Hän suosittelee joka ilta toistuvia iltatoimia ja -rituaaleja.

– Luetaan vaikka iltasatuja tai lauletaan tiettyjä lauluja iltaisin. On myös hyvä rauhoittaa iltapuuhia ja aloittaa nukkumaanmenon valmistelut hyvissä ajoin. Rutiineille kannattaa varata riittävästi aikaa. Jos juuri ennen nukkumaanmenoaikaa leikitään vauhdikkaasti, on ymmärrettävää, jos rauhoittuminen on vaikeaa.

Lapset mukautuvat päivärytmin muutoksiin eri tavoin. Jotkut lapset pääsevät helposti takaisin rytmiin, vaikka lomalla otettaisiin vähän rennommin.

– Jos lapsi mukautuu hyvin, rutiineista voi vähän hellittää ja päästää irti. Vanhempi on lapsen ja oman perheen asiantuntija, ja kaikilla on oma tapa toimia. Jokaisessa perheessä toimitaan niin kuin parhaalta tuntuu. Siihen kannattaa luottaa, eikä vertailla muihin perheisiin.

Vakavammissa uniongelmissa, kun vanhemman väsymys alkaa olla todella kokonaisvaltaista, Weckström suosittelee hakemaan apua ja tukea esimerkiksi neuvolasta.

– Sieltä voidaan ohjata esimerkiksi oman asuinkunnan lapsiperhepalveluiden pariin. Lapsiperheiden kotipalvelu voi tuoda kotiin tukea tai apua niin, että vanhempi saa hengähtää hetken.

Uni on tärkeää lapsen kehitykselle.

Älä jätä pelkäävää tai huolestunutta lasta yksin

Koululaisilla uni- ja nukahtamisvaikeudet liittyvät usein vuorokausirytmin ongelmiin tai stressiin ja huoliin. Huolia olisi hyvä käsitellä päiväsaikaan, eikä juuri ennen nukkumaanmenoa. Myös kouluiässä iltarutiinit ovat tärkeitä.

Murrosikäisen nuoren nukkuminen on oma lukunsa. Varsinkin tytöillä esimurrosikä voi alkaa jo varhain, 9–10-vuotiaana.

– Murrosikä aiheuttaa aivoissa valtavan myllerryksen. Kun vanhempi ymmärtää tämän, hänen on helpompi tuoda ymmärrystä myös keskusteluun, jota lapsen kanssa käydään nukkumisesta. MLL:n Nuorisoneuvolasta saa tästä aiheesta lisätietoa, Anna Weckström vinkkaa.

Lähteet: MLL, THL

Vinkkejä lapsen nukuttamiseen ja nukkumaanmenon rutiineihin 1. Pyri noudattamaan joka ilta samaa nukkumaanmenoaikataulua ja -rituaaleja. 2. Varaa riittävästi aikaa nukkumaanmenon valmisteluun. 3. Kerro lapselle nukkumaanmenon lähestymisestä ja anna hänen lopettaa leikkinsä. 4. Kerätkää lelut ja tavarat yhdessä, syökää yhdessä iltapala, tehkää iltapesut ja muut iltatoimet. Vältä komentelua ja pakottamista. 5. Vähennä valoja. 6. Juttele lapsen kanssa, lue iltasatu, toivota hyvää yötä, sammuta valo ja jää itse hetkeksi lapsen huoneeseen. 7. Jos lapsi ei nukahda puolen tunnin sisällä valojen sammuttamisesta, hän ei ehkä ole riittävän väsynyt. 8. Jos lapsi pelkää, älä jätä häntä yksin pimeään huoneeseen. 9. Tasaiset arjen äänet yleensä rauhoittavat lasta, vältä liiallista melua nukkumaanmenohetkellä.

Unentarve vaihtelee eri ikäryhmissä

0–2 kuukauden ikäisen vauvan unentarve on keskimäärin 14,6 tuntia vuorokaudessa. 6–12 kuukauden ikäisenä unentarve on 12,7 tuntia, 2–5-vuotiaalla 11,9 tuntia ja 6–12-vuotiaalla 9,2 tuntia.

Vastasyntyneellä vauvalla uni jakautuu tasaisesti ympäri vuorokauden niin, että yhtäjaksoinen uni voi kestää 1–4 tuntia. Vähitellen nukkuminen alkaa painottua yöaikaan. Tämä hidas muutos käynnistyy tavallisesti 10–12 viikon iässä.

Päiväunien tarve vähenee niin, että 2-vuotiaana päiväunta tarvitaan keskimäärin pari tuntia, 3-vuotiaana tunnin verran. 3–5-vuotias pärjää usein ilman päiväunia.

Lähde: Terveyskirjasto

MLL:n Vanhempainpuhelimen numero on 0800 92277. MLL:n sivuilta löytyy myös päivystävä Vanhempainnetin chat.