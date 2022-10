Tv:stä tuttu Johanna Lindfors alkoi kasvattaa poikiaan ranskalaiseen tapaan – kylään tulevat lasten kaveritkin saavat osansa

Taidehistorioitsija Johanna Lindfors ei anna lapsiensa selata kännykkää ruokapöydässä ja haluaa, että perhe kokoontuu yhteen aina sunnuntaisin. Kasvatustyylissään hän yhdistelee tapoja Suomesta ja Ranskasta.

Johanna Lindfors muistetaan Antiikkia antiikkia -ohjelmasta. Taidehistorioitsija on kirjoittanut kirjan Elämäni ranskattarena.

Hyi että, simpukoita!

Johanna Lindforsin, 45, illallispöydässä käytiin pari vuotta sitten tulinen väittely.

Perheenäidin kaksi teini-ikäistä lasta olisivat halunneet syödäkseen jotakin muuta kuin ranskalaisia herkkuja, mutta Lindfors pysyi lujana.

Antiikkia, antiikkia -ohjelmasta tutuksi tullut taidehistorioitsija halusi poikiensa laajentavan näkemystään maailmasta – myös ruokapöydän kautta.

Ruokakokeilu oli osa Johanna Lindforsin elämänvaihetta, jonka aikana hän otti Ranskan osaksi elämäänsä.

Käytännössä taidehistorioitsija halusi testata, mitä ranskalaiset tavat, kuten taiteeseen syventyminen, pitkät perheillalliset, vaatteista nauttiminen ja hetkeen heittäytyminen tekisivät tavalliselle suomalaiselle arjelle.

Kokeilusta syntyi kirja Elämäni ranskattarena (WSOY, 2022). Samalla Lindfors löysi itsensä uudelleen.

– Varsinkin Suomessa, jossa on suuri osa vuotta pimeää ja loskaista, kaikkien pitäisi saada elämäänsä jotakin piristävää. Halusin elämääni pientä ekstraa, Lindfors kertoo.

Lindforsin kokeilusta on jo hieman aikaa, mutta osan ranskalaisista tavoista hän on halunnut jättää pysyväksi osaksi arkeaan.

Rakkain niistä on perheen yhteinen sunnuntaipäivällinen, joka sai alkunsa ranskalaisten tavasta satsata omaan sukuun ja perheeseen. Lindforsin sunnuntaipäivälliselle kokoontuvat tyypillisesti aviomies ja kaksi lasta, joista toinen on jo aikuinen.

Ruoan laittaa usein Lindforsin aviomies, joka asettelee ruoan pöytään ranskalaiseen tapaan niin, että jokaisella ruokalajilla on oma lautasensa.

Johanna puolestaan kattaa pöydän ja satsaa omaan erikoisalaansa, keskusteluun.

– Olen keskusteleva äiti. Saatan puhua lasteni kanssa aiheista, jotka eivät suinkaan ole helppoja. Kannustan siihen muitakin. Vanhempi saattaa yllättyä, miten hienoja keskusteluja lasten kanssa voi saada aikaiseksi.

Lindforsin perheessä keskusteluun osallistuvat myös lasten kaverit. Kaikki vierailijat eivät ole siitä pitäneet, mutta vanhemmat ovat pitäneet päänsä. Tapa opettaa lapsia ottamaan kontaktia turvallisessa ympäristössä uusiin ihmisiin.

Perhe on onnistunut myös siinä, ettei kukaan ota enää kännykkää esille yhteisellä päivällisellä. Säännöstä ei tingitä.

– Etenkin lasten isä pahoittaa mielensä, jos joku vastaa puhelimeen pöydässä.

”Mietitäänkö Suomessa riittävästi, lukeeko lapsi?”

Yhteisen päivällisen ääreen kokoontuminen ja keskustelun taito ovat vain osa Lindforsin uutta, ranskalaisempaa elämäntapaa.

Perheenäiti ja taidehistorioitsija on halunnut satsata lastensa kulttuurikasvatukseen. Hän muistelee, miten perheellä oli tapana käydä taidenäyttelyissä yhdessä jo silloin, kun lapset olivat pieniä.

– Lapset saattoivat kapinoida, jos kaverit olivat päässeet samaan aikaan Puuhamaahan. Nyt isompina lapseni ovat kiitelleet, että olen aikoinani vienyt heitä taiteen ääreen.

Lindfors pitää hyvänä sitä, että suomalaisissa perheissä kiinnitetään nykyään paljon huomiota lasten liikuntaharrastuksiin. Samalla hän toivoo, että myös lasten kulttuurikasvatuksesta pidettäisiin kiinni, kuten Ranskassa tehdään.

– Mietitäänkö Suomessa riittävästi sitä, lukeeko lapsi tai onko hän kiinnostunut musiikista tai piirtämisestä? Näkemykseni mukaan lapset kaipaavat myös sitä, että heillä olisi mahdollisuus luovaan ja vapaaseen aikaan.

Lindfors kiittelee omaa äitiään, joka on pitänyt huolen siitä, että omillekin lapsille on tullut puhuttua ja luettua pienestä pitäen. Hän uskoo, että tätä kautta ihmisen ymmärrys maailmasta kehittyy parhaiten.

– Lapsi saa myös tylsistyä. Ranskalaisessa kodissa vanhempi vastaa tylsyyttä valittavalle lapselle, että keksi jotain itse. Vanhempi ei voi raivata kaikkia esteitä lapsen elämästä.

Vaikka lapsia ei tarvitse Lindforsin mukaan viihdyttää, on ilahduttavaa, että Ranskassa heitä otetaan mukaan myös sellaisiin puuhiin, joista he Suomessa pidetään poissa.

Taidehistorioitsija uskoo, että lapsen on helpompi kasvaa maailmaan, kun hänet otetaan pienestä pitäen mukaan aikuisten juttuihin, kuten vaikkapa mukaan hienoon ravintolaan.

– Suomalaiset vievät lapsiaan yleensä nimenomaan aina lapsille suunnattuihin puuhiin.

"Ranskalainen nainen on itsekäs terveellä tavalla”

JOHANNA Lindforsin intohimo Ranskaan syntyi jo lapsuudessa, kun äiti suihkutti ranteeseensa Chanelia. Myöhemmin taidehistorioitsija tutustui maahan lukuisilla matkoillaan.

Jo tuolloin Lindfors kiinnitti huomiota pariisittariin, jotka vaikuttivat aivan erilaisilta kuin muut ranskattaret. Vaikutti siltä, että heidän tyylikkyytensä oli jollain tavalla luonnollista ja vaivatonta.

Samaa huoletonta elämästä ja tyylistä nauttimisen kykyä Lindfors halusi testata myös Ranskan-kokeilunsa aikana Suomessa. Hän koki, että ruuhkavuodet olivat vieneet hänestä jotakin persoonallista, imeneet voimia ja saaneet luopumaan omista unelmista.

Siksi Lindforsin tavaramerkeillä, punaisella huulipunalla ja hajuvedellä on myös symbolista arvoa.

– On tärkeää, ettei kaikki muu unohdu, vaikka oletkin äiti tai isä. On piristävää pitää huolta itsestään.

Kaikki Lindforsin Ranskasta inspiraationsa saaneet tyylikokeilut eivät ole kuitenkaan toimineet.

Kun Lindfors saapui toisen lapsensa vanhempainiltaan yhtä tyyliteltynä kuin ranskatar ikään, hän säikäytti kirkkaassa huulipunassaan ja minihameessaan vierustoverinsa. Se, mikä vielä kotona peilin edessä näytti mukiinmenevältä, vaikuttikin koulun loisteputkien ja pienten pulpettien luona omituisen teatraaliselta.

– On ihanaa, että Ranskassa ymmärretään pukeutumisen arvo, mutta ihanaa on sekin, että Suomessa saamme pukeutua tilanteen mukaan, Lindfors toteaa.

Elämäni ranskattarena -kirjassa Lindfors pohti, minkälaista elämää ranskalaisella asenteella voisi elää Suomessa.

Ranskalaisten naisten itsetietoista asennetta Lindfors kadehtii suorasukaisemmin. Hänen mukaansa ranskalainen nainen on itsekäs terveellä tavalla, ja siitä erityisesti suomalaisten äitien olisi hyvä ottaa opiksi.

– Käytännössä tämä voi näkyä vaikka niin, että jos ranskalainen nainen on menossa vaahtokylpyyn, kun lapsi kysyy jotakin, sinne äiti myös menee. Kodissa pitää olla hyvä tunnelma. Lapsikin on onnellinen, kun vanhemmalla on asiat hyvin.

Tämä on paremmin Suomessa

Ranska näkyy Johanna Lindforsin suomalaisessa arjessa nykyään pieninä häivähdyksinä.

Se voi olla tapa laittaa soimaan ranskalaista musiikkia tai kattaa aamiainen pöytään erityisen kauniisti. Ennen kaikkea Ranska on Lindforsille asennetta, jossa elämästä kannattaa nauttia nyt.

Aivan kaikkea hän ei kuitenkaan haluaisi Ranskasta elämäänsä ottaa.

Ranskan huonona puolena hän pitää eräänlaista tiukkapiposuutta, joka voi näkyä ranskalaisen naisen huumorintajuttomuutena.

– He ottavat itsensä hyvin vakavasti. Suomalainen nainen osaa puolestaan nauraa itselleen.

Samaa henkeä on nähtävissä myös lasten kasvattamisessa. Ranskalainen vanhempi on suomalaista vaativampi, ja lapsilta odotetaan suurempaa kuria kuin Suomessa. Esimerkiksi ranskalaisissa kouluissa on Suomea autoritäärisempi kasvatus.

– Lapsi voi väittää vanhemmalle vastaan vain tietyissä rajoissa. Suomalainen rakastaa lempeämmin.

Lindforsin mukaan Suomessa on hyvää se, että lapsien yksilöllisyys huomioidaan ja hyväksytään paremmin. Nurja puoli on se, että kunnioitus ja hyvät käytöstavat voivat unohtua.

– Ranskassa lapsiltakin odotetaan tyylikästä käytöstä, ei vain kiukuttelua.

”Ranska on niin ylenpalttinen maa”, Lindfors kertoo.

Aivan kuten Suomikaan, ei Ranskakaan ole täydellinen.

Ranska yllättää, usein hyvässä ja pahassa.

Kun taidehistorioitsija matkustaa Pariisiin, ei mene yleensä aikaakaan, kun hän jo huokaisee ääneen, ”hyvänen aika”. Usein Ranskassa sattuu jotakin raivostuttavaa, mutta rakastettavaa.

Silti, Ranskan ylenpalttinen kauneus tekee joka kerta vaikutuksen. Siitäkin kannattaa toki nauttia vain hetki kerrallaan.

– Kun on liikaa kauneutta ympärillä, tulee ähky. Ranska on niin ylenpalttinen maa.