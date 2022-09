”Meidän suut on pistetty kiinni” – päiväkodin työntekijät paljastavat kauheudet, joista vanhemmille ei saa kertoa

Olen päiväkodin johtaja ja nuorten varhaiskasvatuksen osaajien pako ammatistaan on nykyisin totta. Itsekin, mikäli olisin kauempana eläkeiästä, lähtisin ovet paukkuen, ""pitäkää tunkkinne""-meiningillä. Useita nuoria , alle 30-vuotiaita, työntekijöitä olen kannustanut kouluttautumaan parempaan työhön, ja aion sitä jatkossakin tehdä. Varhaiskasvatus ja koko päiväkotitoiminta on muuttunut näinä työrupeamani 38 vuotena totaalisesti. Samaa on enää se, että päiväkodissa on asiakkaina lapsiperheitä. Kaikki muu on muuttunut asenteissa, ajankäytössä, työntekijöiden jaksamisessa ja myös jaksamisen tukemisessa. Niin kuin joka puolella vähillä kuluilla pitäisi saada määrällisesti paljon - ei siis laatua! Ministeriö ja Opetushallitus suoltavat erilaisia tavoitteita, säädöksiä yms. ohjeistuksia, joiden toteuttamiseksi ei varhaiskasvatuksen kentällä ole mitään mahdollisuuksia.