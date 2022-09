Näyttelijä Sanna Stellan julkaisi kuvan nännistään ja sai minut ajattelemaan suomalaisten päiväkotien arkea, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja-tuottaja Mira Hurmas.

On torstaiaamu ja heräilen sängyssäni. Silmissäni unihiekkaa alan monien muiden tapaan suorittaa aamurutiiniani ennen kuin kampean itseni ylös sängystä: älypuhelin kouraan ja somea selaamaan. Silmiini osuu näyttelijä Sanna Stellanin selfie ja pysähdyn lukemaan tekstiä, joka alkaa sanoilla: ”Ubee meno.”

Tekstissä neljän lapsen äiti kertoo saaneensa lapsensa päiväkodista jälleen viestin, jossa kerrotaan, että lapsi tulisi hakea päiväkodista neljään mennessä, koska ei ole hoitajia. Stellan toteaa, että kyseessä ei ollut ensimmäinen, eikä varmasti viimeinen kerta. Samassa tekstissä hän kertoo myös tyttärensä olleen päiväkodin ruokailussa ”pöydän aikuinen”, koska oikeaa aikuista ei riittänyt ruokailua valvomaan. ”Tytär on kuusivuotias”, Stellan muistuttaa.

Samassa tekstissä Stellan kertoo ystävästään, joka vei 1,5-vuotiaan lapsensa ensimmäistä kertaa päiväkotiin ja vastassa oli vain tuntematon todella nuori sijainen. Stellanin mukaan hänen ystävänsä taapero aloitti lopulta yksityisessä päiväkodissa. Stellan kertoo halunneensa selfiellä saada huomiota tärkeälle asialle.

– Etsin kuvaa, jossa ois näkynyt tissit, mutta en löytänyt albumistani. Jos oikein tarkkaan katsot, niin nännihän se siellä törröttää. Tämä toivottavasti saa porukat kiinnostumaan tekstistäkin, Stellan kirjoittaa ja lisää tilanteen olevan kestämätön, sietämätön ja epäreilu.

Samalla kun saan Stellanin tekstin luettua loppuun, makuuhuoneeseen tepastelee 3,5-vuotias esikoiseni. Katson tytärtäni ja pohdin ties kuinka monetta kertaa, milloin hänestä kasvoi niin iso. Tänäkin aamuna hän on valinnut ja pukenut itselleen vaatteet päiväkotia varten. Hän on samaan aikaan niin iso ja pieni. Mietin myös sadatta kertaa hänen päiväkotiaan ja sitä, kuinka onnekkaita olemme.

Tyttäremme aloitti päiväkodissa 1,5-vuotiaana. Kun haimme päiväkotipaikkaa, listasin hakemukseen vain kotia lähellämme olevat kunnalliset päiväkodit. Myönnän, että olin silloin pihalla siitä, mitä päiväkodilta tahdomme. Mediasta lukemieni juttujen ja kuulemani perusteella olin siinä uskossa, että arki kaikissa päiväkodeissa on karmivaa. Mutta mitä muitakaan vaihtoehtoja oli, kun työtä oli tehtävä ja lapsi jonnekin laitettava työpäivien ajaksi.

Näiden ennakko-oletusten vuoksi olenkin ollut enemmän kuin onnellinen siitä, millaisen päiväkotipaikan lapseni on saanut. Hän on pääkaupunkiseudun mittakaavassa erittäin harvinaisessa pienessä kunnallisessa päiväkodissa, jossa on vain kolme ryhmää. Koko hänen päiväkotitaipaleensa ajan päiväkodin hoitajat ja opettajat ovat pysyneet lähes samoina. Jotain hyvää päiväkodista kertonee sekin, että jos siellä tarvitaan sijaisia, ovat hekin lähes aina samoja tuttuja kasvoja.

Ennen kuin aloitan suomalaisen varhaiskasvatuksen tilan kritisoinnin, tahdon nostaa esiin myös kehuja. Luonnollisesti nämä ovat täysin subjektiivisia kokemuksia. Jokaisella lapsella kuitenkin olisi oikeus saada laadukasta varhaiskasvatusta. Vanhempana olen ollut onnellinen ja kiitollinen siitä, kuinka hyvin lapseni ja koko perheemme on päiväkodissa kohdattu.

Nämä asiat voivat kuulostaa itsestään selviltä, mutta olen ymmärtänyt, että sitä ne eivät ole. Olen iloinnut muun muassa näistä asioista:

Kun tutustuimme päiväkotiin lapsen kanssa, hänelle oli jokainen asia laitettu valmiiksi heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Oli nimetyt pyykkipojat kuivauskaapissa, oma nimetty syöttötuoli ja sänky päiväunia varten. Muille lapsille ja heidän vanhemmilleen oli kerrottu etukäteen tyttärestäni ennen hänen ensimmäistä päiväänsä.

Jokaisella ryhmän lapsella on oma suuri kansio, johon hoitajat ja opettajat tulostavat lapsesta kuvia ja kirjaavat ylös, mitä lapsi on puuhannut. Kun lapset lähtevät esikouluun, tämän vuosien mittaan täytetyn kansion saa muistoksi mukaan.

Ennen kaikkea varhaiskasvatus on ollut laadukasta, etukäteen suunniteltua ja me vanhemmat tiedämme etukäteen, mitä päiväkodissa viikoittain tapahtuu.

Päiväkodin työntekijöitä on aina ollut helppo kohdata ja heidän kanssaan jutella. Tunnen oman lapseni ryhmän lisäksi myös muiden ryhmien aikuiset nimeltä ja he tuntevat perheeni.

Päiväkodin työntekijöitä tuntuu aidosti kiinnostavan lapsemme ja myös koko perheemme kuulumiset. Liikuttuneena ajattelin sen jo olevan liikaa, kun kärsiessäni vaikeasta kaksosraskaudesta, päiväkodin työntekijät viikoittain kyselivät MINUN VOINTIANI vaappuessani päiväkodin porteista sisään. Hehän hoitavat lastani, eivät minua, ajattelin liikuttuneena.

Pienen päiväkodin etuna on myös se, että tunnen päiväkodin muut lapset ja heidän vanhempansa myös hyvin. Useampana aamuna olen ollut myöhästyä töistä, kun olen jäänyt päiväkodin pihaan jauhamaan toisen vanhemman kanssa.

Kyseisessä päiväkodissa on kahden vuoden aikana ollut vain muutama kerta, kun päiväkodin ovet on pitänyt sulkea liian aikaisin henkilökuntapulan vuoksi. Mutta hetkinen! Eivätkö nämäkin kerrat ole jo liikaa?

Sitten niihin miinuspuoliin. Helsingin Sanomat uutisoi alkuviikosta, kuinka Helsingin ensi vuoden budjettiin esitetään 17 miljoonan euron leikkauksia kouluihin ja päiväkoteihin. Säästökeinoina on mainittu muun muun muassa koulujen ja päiväkotien tilat sekä ryhmäkokojen kasvattaminen.

HS:n mukaan neljän suurimman poliittisen ryhmän edustajat valtuustossa ja lautakunnassa tyrmäsivät säästöt ehdotetulla tavalla. Lopulliset päätökset tehdään myöhemmin.

– Kouluissa ei ole minkäänlaista löysää. Esimerkiksi tiloista tai oppilasryhmien koosta ei ole mitä ottaa, tekemättä vahinkoa lapsille ja nuorille, sanoo vasemmistoliiton Petra Malin HS:n haastattelussa ja en voisi olla enempää samaa mieltä myös varhaiskasvatuksen suhteen.

Toivon, että tässä ei käy nyt taas niin, että ensin esitetään, että leikataan isosti ja sitten leikataankin vähän pienemmin ja esitetään, että kas näinhän tässä tätä säästöä syntyi.

Voi olla, että olen naiivi ja asiat lapseni päiväkodissa eivät olekaan niin hyvin kuin olen ymmärtänyt. Tämä ajatus putkahti mieleeni, kun juttelin ystäväni kanssa. Useamman vuoden varhaiskasvatuksen opettajana työskennellyt ystäväni päätyi vaihtamaan täysin alaa ja opiskelee parhaillaan uuteen ammattiin.

Ystäväni totesi, että piti työstään päiväkodissa, mutta työ oli vuosien myötä muuttunut jatkuvasti rankemmaksi ja kiireisemmäksi. ”Onpa kiva joka päivä sanoa lapsiaan hakemaan tulleille vanhemmille hymyssä suin, että päivä oli tosi kiva ja hyvin meni, vaikka hädin tuskin selvisimme päivästä vajaalla henkilökunnalla”, ystäväni totesi.

Tiedän useamman kolmekymppisen naisen, joka on jättänyt työnsä varhaiskasvatuksessa taakseen, koska työ vei huomattavasti enemmän kuin antoi.

Meidän vanhempien olisi aika puolustaa sekä lastemme että heitä hoitavien aikuisten oikeuksia. En usko, että niin kauan kuin kaikki joustavat sekä päiväkodeissa että kotona, muutosta tulee tapahtumaan. Mitä tapahtuisi, jos ensi kerralla vanhemmat eivät hakisikaan lapsiaan kotiin, kun päiväkoti suljetaan liian aikaisin? Mitä tapahtuisi, jos varhaiskasvatuksen opettajat eivät hoitaisikaan paperitöitään omalla ajallaan kotona, kun työpäivän aikana ei ehdi? Mitä tapahtuisi, jos hoitaja sanookin suoraan vanhemmille, että päivästä hädin tuskin selvittiin ja vaaratilanteita oli?