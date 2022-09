Sara sai tietää odottavansa lasta, kun raskaus oli edennyt jo pitkälle. Hän halusi äidiksi, vaikka se tarkoitti luopumista kaikesta entisestä. – Me ollaan vaihdettu puhelinnumerot ja poistuttu somesta, kaikesta, mistä meihin voisi saada yhteyden.

Raskaus oli täysi yllätys. Se oli jo niin pitkällä, noin puolessavälissä, ettei valinnanvaraa oikeastaan edes ollut.

Sekä tulevalla äidillä että isällä oli päihdeongelma. He kuitenkin halusivat tämän lapsen.

Sara, tuolloin 23, oli käyttänyt päihteitä jo yli kymmenen vuotta. Käyttö oli jatkunut myös raskausaikana.

– Olin vaan, että mitä tässä oikein tehdään, hän muistaa.

Lapsen isällä Joonaksella oli aiempaa kokemusta päihdekuntoutuksesta, joten hän ehdotti sitä Saralle.

– Mä taas en ollut koskaan ollut kuntoutuksessa, ja eka mielipiteeni oli, että en varmana ole lähdössä mihinkään. Sitten vaan kaikki tapahtui kuin itsestään, ja lähdin katkolle.

Sara olisi halunnut korvaushoitoon, mutta kävi niin, että katkolla hänen päihdeannostaan tiputettiin vaiheittain. Jossain vaiheessa päihdelääkäri ja hoitajat ehdottivat päihdekuntoutusta.

– He alkoivat puhua, että mitä jos lähtisin kokeilemaan kuntoutusta Kankaanpäähän. Joonakselle ehdotettiin, että hän menisi katkon kautta Mikkeliin kuntoutukseen.

Se tarkoitti, että heidän täytyi olla erossa.

– Niin sitten tehtiin, ja me oltiin erossa toisistamme puolitoista kuukautta.

” Jokin sai pysymään siellä.

Kun kuntoutus alkaa, päihteiden käytön on loputtava. Korvaushoitoa ei anneta.

Ensimmäiset kolme kuukautta olivat Saran mukaan todella rankkaa aikaa. Hän oli käyttänyt opiaatteja ja kaikkea mahdollista teini-ikäisestä lähtien, aivan kuten Joonaskin.

– Jälkikäteen, kun ihmiset ovat kysyneet, miten oikein kestin, en edes tiedä, miksi en vaan lähtenyt sieltä (kuntoutuksesta) pois. Jokin sai pysymään siellä.

– Ehkä raskaus oli siinä kohtaa tosi iso motivaattori, vaikken silloin aluksi olisi halunnut lopettaa päihteiden käyttöä. Tai halusin, mutta vain lapsen takia, en itseni.

Sara alkoi maistella alkoholia 12–13-vuotiaana. Pian sen jälkeen hän kokeili myös kannabista.

Viikonloppuisin ryypättiin ja poltettiin. 14–15-vuotiaana Saralla todettiin paniikki- ja ahdistuneisuushäiriö.

– Silloinen poikaystäväni oli minua vanhempi ja käytti tietynlaisia päihteitä, joihin sitten itsekin tutustuin. Pillereillä yritin auttaa omaa oloa, hän kertoo.

Asteittain Sara siirtyi käyttämään yhä kovempia aineita. 16–17-vuotiaana myös suonensisäinen käytti riistäytyi käsistä.

Raskaana ollessaan Sara syytti itseään siitä, että vauvalla on varmasti terveysongelmia.

– Ajattelin, että on mun vika, kun näin on käynyt.

Kun vauva syntyi, helpotus oli valtava. Hän oli täysin terve. Vauva syntyi kuntoutuksen aikana, ja Joonas sai olla mukana synnytyksessä.

– Tokihan vielä ei voi sanoa satavarmaksi mitään, mutta tällä hetkellä hän on terve lapsi joka tavalla. Ongelmia voi tulla myöhemmin esimerkiksi oppimisessa, Sara sanoo.

Kankaanpäässä alkoi heidän yhteinen uusi elämänsä ilman päihteitä. Apu oli koko ajan lähellä.

Päihdekuntoutuksessa vertaistuella ja kokemushoidolla on iso rooli. Erilaiset ohjatut ryhmätapaamiset rytmittivät Saran ja Joonaksen arkea. Vauva kulki heidän mukanaan. He saivat tietoa riippuvuussairaudesta ja siitä selviytymisestä sekä tunnetaidoista ja retkahduksen ehkäisemisestä.

– Me saatiin erilaisia tehtäviä, joita sitten purettiin yhdessä. Työtä tehtiin ohjaajien kanssa, mutta myös toisten asiakkaiden kanssa. Vauvan ehdoilla me mentiin. Tehtiin aina viikkosuunnitelma ja edettiin sen mukaan. Perhetyöntekijä oli tosi isossa osassa vauvan kanssa.

Sara ei ole ehtinyt vielä opiskella itselleen ammattia. Koulut ja erilaiset työkokeilut ovat jääneet kesken päihteiden takia. Nyt hän haaveilee, että pääsisi jonain päivänäkokemusasiantuntijaksi.

Lapsen syntymän jälkeen Sara ja Joonas pyysivät kuntoutukselle jatkoaikaa, sillä he kokivat, etteivät ole vielä valmiita palaamaan kotipaikkakunnalleen vauvansa kanssa.

– Me oltiin onnekkaita, kun saatiin maksusitoumusta niin paljon, että voitiin jatkaa kuntoutusta ensin kolme kuukautta ja sen jälkeen vielä kuukausi kerrallaan eteenpäin. Kun vauva oli yhdeksän kuukauden ikäinen, tuntui, että nyt ollaan valmiita lähtemään kotiin.

Varsinainen oikea arki alkoi vasta, kun Sara, Joonas ja vauva palasivat kotipaikkakunnalleen. Lastensuojelun työntekijöiden kanssa he miettivät yhdessä, millaista tukea tarvitsevat.

Lapsi on nyt 1,5-vuotias.

– Meillä kävi perhetyöntekijä tiuhaan tahtiin, kaksi kertaa viikossa. Käyntejä harvennettiin vähitellen, ja aivan hiljattain se on lopetettu. Alusta asti me saatiin apua myös kotipalvelusta, ja kotipalvelu käy meillä edelleen niin, että pääsemme osallistumaan NA (nimettömät narkomaanit) -ryhmään ja käymään kaupassa.

– Kyllähän se alkuun tuntui holhoavalta, mutta mitä enemmän aikaa on mennyt, ollaan kyllä oltu ihan kiitollisia siitä avusta. En haluaisi päästää kotipalvelusta irti ollenkaan. Onneksi meillä on myös tukiverkkoja, ja äidit, mummot ja sisko auttelevat meitä myös.

Sara tietää olevansa onnekas, kun heillä on niin hyvä tukiverkko. Kaikilla ex-päihderiippuvaisilla näin ei ole.

Omien vanhempien ja muiden läheisten luottamus on nuorenparin elämänmuutokseen on kasvanut päivä päivältä.

– He ovat varmasti murehtineet paljon, miten meidän käy, mutta luottamus on rakentunut pikkuhiljaa. Pitää kyllä olla onnellinen siitä, että meillä on hyvät välit läheisiin. Se ei ole itsestäänselvää. Yleisempää on, että välit ovat menneet poikki.

Sara ja Joonas ovat sen sijaan laittaneet välit poikki vanhoihin kavereihinsa. Muuta vaihtoehtoa ei ollut. Vanhoista piireistä ”katoaminen” tuntui aluksi pahalta.

– Ajattelin, että mitä mulle jää, jos joudun päästämään irti kavereistakin? Mutta kun sen päätöksen tekee, muu ei auta. Me ollaan vaihdettu puhelinnumerot ja poistuttu somesta, kaikesta, mistä meihin voisi saada yhteyden.

Uusia ystäviä on löytynyt esimerkiksi NA-ryhmästä.

– ”Keskivaihe” on vaikea, se, kun on kiikun kaakun vanhassa ja uudessa elämässä. Mutta kaikki on kääntynyt paremmaksi, kun vain on jatkanut.

” Pitää kyllä olla onnellinen siitä, että meillä on hyvät välit läheisiin. Se ei ole itsestäänselvää.

Sara ei olisi koskaan voinut kuvitella olevansa äiti, mutta nyt hän odottaa toista lastaan. Nuorille hän haluaa viestittää, että päihteistä kannattaa pysyä kaukana.

Nyt Saran ja Joonaksen perheeseen odotetaan toista lasta. Laskettu aika on pian, ja Saran vatsa on kasvanut isoksi.

Hän kuvailee olevansa onnellinen, rakastava, luotettava, hellä ja rauhallinen äiti. Se tuntuu ihmeelliseltä, kun miettii, millaista hänen elämänsä oli vielä muutama vuosi sitten.

– En olisi ikinä voinut kuvitella, että minusta tulisi jonain päivänä äiti. Maailma on mullistunut yhden lapsen myötä täysin, ja pian se mullistuu lisää.

– Parasta äitiydessä ja vanhemmuudessa on lapsi ja kaikki se yhteinen tekeminen perheenä ja lapsen kanssa. On hienoa nähdä, kun lapsi kasvaa ja miten paljon itsekin on pystynyt kasvamaan ihmisenä ja äitinä lapsen myötä.

Sara toivoo, että voisi olla lapsilleen luotettava ja lempeä äiti ja aikuinen. Sellainen, jolle olisi helppo puhua ja kertoa asioista.

– Hauska vanhempi, sitäkin haluan olla.

Nuorille hänellä on yksi neuvo:

– Älkää lähtekö sille tielle, jolle minä lähdin. Siitä ei koidu mitään hyvää. Se on oravanpyörä, josta on tosi vaikeaa päästä pois.

Henkilöiden nimet on muutettu heidän yksityisyytensä suojaamiseksi.