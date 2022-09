Maiju, 27, muutti maalta kaupunkiin ja huomasi yllättävän ilmiön: Olet nolo, jos haaveilet lapsista

Vapaaehtoisesti lapsettomat ovat jo pitkään joutuneet kärsimään ulkopuolisten arvostelusta. Tänä päivänä yhä useammin pilkataan ja tuomitaan myös heitä, jotka haaveilevat lapsista. Ilmiön tunnistavat niin 27-vuotias tamperelaisopiskelja Maiju Talala kuin Väestöntutkimuslaitoksen johtaja.

Työpaikan kesäjuhlissa laadittiin tietovisaa työporukasta. Yhdeksi kysymykseksi haluttiin: ”kuka on käynyt sterilisaatiossa?”

Maiju Talala, 27, kuunteli keskustelua hämillään. Kyseessä oli hyvin henkilökohtainen kysymys elämänvalinnoista, eikä mikä tahansa kevytmielinen utelu.

– Ilmapiiri oli semmoinen, ettei siinä olisi kukaan uskaltanut myöntää haluavansa omia lapsia, Talala sanoo.

Tilanne oli vain yksi kouriintuntuva esimerkki siitä, miten vapaaehtoisesta lapsettomuudesta on tullut Talalan mukaan joissain piireissä jo uusi normaali. Lapsihaaveita saatetaan puolestaan pilkata tai jopa halveksua.

Talala kertoo huomanneensa, että yhä useammin se onkin se lapsia haluava nuori aikuinen, joka joutuu kritiikin kohteeksi. Usein arvostelun perusteeksi nostetaan ilmastokriisi, joka uhkaa tulevia sukupolvia.

Talala kirjoitti aiheesta kolumnin, joka julkaistiin Aamulehdessä otsikolla Lapsia ei saa enää haluta:

– Olenkin todistanut kahvipöytäkeskusteluja, joissa huokaistaan helpotuksesta, kun sisko on jo täyttänyt vanhempien odotuksen lapsenlapsista. Suunnitellaan, miten itse ollaan vain cooleja setiä ja tätejä, jotka tarjoavat aikanaan ensimmäiset lonkerot. Sterilisaatiossa olisi jo käyty, jos ikäraja olisi järkevän alhainen, Talala kirjoittaa.

– Noissa pöydissä on mahdotonta sanoa: ai, minusta olisi ihanaa saada lapsia joskus.

Juntin leima

On tietysti hyvä, ettei lapsettomuuden valitsevia enää tuomita, mutta asetelma vaikuttaa kääntyneen ikävällä tavalla päälaelleen.

– Nykyisin tietyissä piireissä näyttää siltä, että vapaaehtoisesti lapsettoman sijaan lapsia haluavan täytyykin nyt perustella valintaansa, jotta hän ei saisi vanhanaikaisen juntin leimaa, Talala pohtii.

Maiju Talala on huomannut, että pienten lasten äideistä puhutaan usein ivalliseen sävyyn. Hänet kuvattiin tamperelaisessa leikkipuistossa.

Vapaaehtoinen lapsettomuus on tutkimusten valossa selkeä trendi. Väestöntutkimuslaitoksen johtaja ja tutkimusprofessori Anna Rotkirch kertoo, että hedelmällisyysluku on vuosien saatossa ollut jyrkässä laskussa: syntyvyysluku on tällä hetkellä vain 1,46.

Lapsettomuuskeskustelu on hyvin tulenarka aihe, jossa oikeita tai vääriä mielipiteitä on turha etsiä. Rotkirch onkin huolissaan toisten valintoja kritisoivasta puhetyylistä, kohdistui se sitten vapaaehtoisesti lapsettomiin tai lapsista haaveileviin.

Tutkimusprofessori korostaa sitä, että jokaisella on oikeus päättää, mitä elämältään haluaa ilman syyllistämistä tai leimaamista.

Lapsettomuutta perustellaan ilmastosyillä

Selkein syy, miksi lapsettomuus nostetaan jalustalle, on huoli ilmastosta. Lapsimäärän lisääntyminen nähdään rasitteena ympäristölle.

Siinä missä esimerkiksi tietoinen kuluttaminen ja kierrättäminen trendaavat nuorten aikuisten keskuudessa, ympäristötietoisuus kietoutuu myös suurempiin elämänvalintoihin. Maiju Talalan havaintojen mukaan lasten hankkiminen nähdään jopa itsekkäänä ja välinpitämättömänä tekona maapalloa kohtaan.

– Ilmastosyyt ovat sosiaalisesti hyväksytty syy lapsettomuudelle. Jopa siinä määrin, että jotkut ovat tunnustaneet käyttävänsä ympäristöä helppona syynä kuitata kyselyt perheettömyydestä, vaikka todellisuudessa syyt ovat esimerkiksi henkilökohtaisissa traumoissa tai terveydessä, Talala kertoo.

Anna Rotkirch kannustaa jokaista tekemään suuret valinnat oman halun, eikä sosiaalisten paineiden pohjalta. Hän kuitenkin nostaa esiin sen, että yhteiskunnan näkökulmasta Suomi tutkitusti tarvitsee lapsia – nyt ja tulevaisuudessa.

– Jo nyt tarvitaan reilusti enemmän maahanmuuttajia työelämään. Sekin aiheuttaa lopulta suuremman hiilijalanjäljen, Rotkirch sanoo.

– Suomi on myös moniin muihin maihin verrattuna erityisen hyvinvoiva ja turvallinen maa syntyä. Väestöliiiton Perhebarometrien mukaan Suomessa vanhemmat voivat keskimäärin todella hyvin, paremmin kuin ehkä kuvitellaan, hän lisää.

Talala tietää varsin hyvin, että monissa tilanteissa sosiaalinen paine kohdistuu edelleen juuri lapsen hankkimiseen. Suomi tuntuu tässä suhteessa jakautuvan kahtia, ja se valkeni Talalalle voimakkaasti, kun hän muutti maalta kaupunkiin ja aloitti akateemiset opinnot.

– Pikkupaikkakunnassa ajatellaan, että lapsia nimenomaan saa ja pitääkin haluta. Ilmastosyihin vetoavaa päätöstä lapsettomuudesta pidetään helposti viherpesuna ja ääriajatteluna, Talala sanoo.

Kaupungissa kysellään sterilisaatiosta, pikkupaikkakunnalla lapsihaaveista. Kumpikaan ei ole Maiju Talalan mielestä ok.

Urapaineet vaikuttavat

Nuorten kokemat paineet työelämässä ja uran rakentamisessa heijastuvat myös lapsikeskusteluun. Maiju Talala sanoo huomanneensa, että akateemisissa piireissä, joissa lapsettomuus on normi, ollaan usein myös hyvin ura- ja yksilökeskeisiä.

– Lapset ovat niissä keskusteluissa nähty väistämättä aina kompromissina omalle uralle, mikä on totta etenkin naisilla. Lisäksi korostuu ajatus, että perheen viemä aika on pois henkilökohtaisten haaveiden tavoittelusta. Ei tulla ajatelleeksi, mitä kaikkea vanhemmuus voi antaa.

Kenties perheen ja työn yhdistämisestä on myös maalailtu turhan synkkää kuvaa. Moni pelkää, ettei ole tarpeeksi valmis vanhemmuuteen ennen vakaata työuraa, ja ettei tukea mahdollisiin haasteisiin saa.

– Perhebarometri 2020 osoitti, että haasteita perheen ja työn yhdistämisessä toki on, mutta pääosin työssäkäyvillä vanhemmilla menee sen perusteella todella hyvin. Monet lapsettomat ehkä jopa yliarvioivat vanhemmuuden haasteita, Rotkirch kertoo.

Koronapandemia on kuitenkin kääntänyt kurssia hieman. Kun kotona on vietetty enemmän aikaa, perheen ja kodin merkitys on noussut.

– Olen huomannut, että asenteet ovat hiljalleen kallistumassa enemmän lapsipositiiviseen suuntaan, kun on tajuttu, että syntyvyys on romahtanut, ja arvot ovat muuttuneet kotona ollessa. Tulevien vuosien syntyvyydestä on kuitenkin hankala ennustaa mitään tässä maailmantilanteessa, Rotkirch selittää.

Sekä Talala että Rotkirch ovat yhtä mieltä siitä, että lapsia haluavien väheksyminen on ongelma myös tasa-arvon näkökulmasta: raskaaksi tulemisen ja äitiyden kritisointi kohdistuu juuri naisiin ryhmänä. Vanhemmuus ja hoiva ovat yhä hyvin naiskeskeisiä asioita, vaikka isien rooli onkin kasvanut.

Maiju Talala on kuullut, miten lapsettomat vähättelevät nuoria äitejä ja heidän arkeaan.

– Olen kuullut ivallisen sävyistä päivittelyä siitä, kuinka nuoret äidit puhuvat vain ja ainoastaan lapsistaan. Moni nuori aikuinen ajattelee, että vanhemmaksi tullessaan nainen typistyy pelkkään äitirooliin, ja se nähdään luotaantyöntävänä, hän pohtii.