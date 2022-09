Hyväntahtoiset vanhemmat sortuvat helposti tähän virheeseen – näin lapsesta kasvaa tyranni, joka haluaa määrätä kaikesta

Erityistason psyko- ja perheterapeutti, tuttavallisemmin Suomen Supernanny Pia Penttala kuvaa uudessa kirjassaan tilanteita, joissa lapsi määräilee kaikkia perheenjäseniään – ja tarjoaa ongelmaan myös ratkaisuja.

Jos lapsi tottuu siihen, että vanhemmat lähinnä toteuttavat hänen toiveitaan, on ongelmia usein luvassa.

”Anne luki Melindan valmentajan sähköpostia uudelleen, nyt kolmannen kerran. Viesti ärsytti häntä. Vai oli hänen tyttärensä käytös huonoa? Jos jonkun mielestä Melinda ei osannut tehdä yhteistyötä muiden kanssa, niin ehkä ongelma oli hänessä, eikä Melindassa.”

Kun ammattilainen lähettää vanhemmalle viestin, että oma lapsi on käyttäytynyt päiväkodissa, koulussa tai harrastuksissa huonosti, vastareaktio voi olla yllä mainitun kaltainen.

Vanhemman voi olla vaikea ottaa kritiikkiä vastaan häpeän takia. Toisinaan kysymys on siitä, että vanhempi ei yksinkertaisesti ymmärrä lapsensa ongelmia.

Tällaista tilannetta puidaan Pia Penttalan ja Risto Pakarisen uutuuskirjassa Suomen Supernanny, lempeämpää perhe-elämää (Inno 2022).

Kirjassa kuvaillaan, kuinka Melindan ongelmien laajuus alkoi avautua vanhemmille vasta, kun koko perhe istui Penttalan vastaanotolle. Siellä totuutta oli katsottava silmiin. Tyttären elämänjanasta löytyi useampia kohtia, jotka olisivat voineet laittaa hälytyskellot soimaan.

Kävi ilmi, että Melindalla ei ollut ongelmia pelkästään harrastuksissa. Myös esikoulusta ja erityisopettajalta oli tullut huolestuneita viestejä. Niiden mukaan Melindalla oli ongelmia ryhmätoiminnassa. Hän oli ilkeä ja määräilevä muita lapsia kohtaan, mutta osasi hakea liittolaisia jo nuorella iällä, eikä ollut yksinäinen.

Vanhemmat näkivät lapsensa kuitenkin liiankin ruusuisesti. Melindahan pärjäsi koulussa ja harrastuksissa, ja hänellä oli kavereita. Vaativa lapsi oli kuitenkin ollut, jo pienestä pitäen.

Penttalan mukaan vanhemmat olivat toteuttaneet koko lapsen elämän ajan hänen erilaisia toiveitaan. Melinda sai päättää muun muassa sen, milloin ja minkälaiselta lautaselta hän ruokansa söi. Teini-iässä hän sai olla pidempään ulkona iltaisin, koska sitä toivoi. Perhe-elämä tuntui vanhempien mukaan sujuvan tällä mallilla hyvin.

Supernanny Pia Penttalan vastaanotolle perhe päätyi harrastusporukasta tulleen valituksen jälkeen.

Terapiassa istui päällisin puolin miellyttävä ja mukava perhe, jonka ongelmat piileskelivät pintaa syvemmällä.

Penttala ymmärsi, että vanhempien tapa myötäillä tytärtään eri tilanteissa oli tehnyt haittaa tytön vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten taitojen kehitykselle. Terapian edetessä kävi muun muassa selväksi, että tyttärellä oli tapana hyökätä, jos hän ei saanut tahtoaan läpi.

Pia Penttala ja Risto Pakarinen ovat kirjoittaneet uutuuskirjan Supernanny, Lempeämpää perhe-elämää (Into 2022). Penttala jakaa kirjassa lempeitä mutta rautaisia kasvatusneuvoja.

Vältä näitä virheitä

Uutuuskirjassa kuvailtu tapahtumaketju voisi olla monen muunkin suomalaisperheen tarina. Voi käydä niin, että lapsesta tulee porukan pomo.

Tyrannin lailla käyttäytyvien lasten ongelmien juurisyyt ovat uutuuskirjan mukaan tietynlaisessa vanhemmuudessa.

Voi olla, että lapsen eteen on haluttu tehdä kaikki mahdollinen. Vanhemmalla on kenties ollut vaikeuksia kestää ajatusta siitä, että lapsi pettyy tai on surullinen. Siitä kuitenkin seuraa, että lapsen itsekkyys kasvaa ja hän alkaa käyttää valtaa, jota ei sitten osaakaan käyttää.

Taustalla voi olla myös vanhempien konfliktinpelko. Silloin lapsen käytökselle annetaan aina periksi, jotta konfliktilta vältytään. Lapselle jää ikään kuin kultalusikka suuhun, ja hän voi oppia pitämään koko perhettään valtansa alla.

Tosiasiassa lapsi on vain oppinut käyttämään hyväkseen muiden haluttomuutta tai kyvyttömyyttä riidellä hänen kanssaan.

Toimi sen sijaan näin

Penttala antaakin kirjassa vanhemmille tärkeitä vinkkejä.

Vanhemmuuteen kuuluu myös pettymysten tuottaminen, rajojen asettaminen ja niistä kiinni pitäminen. Nämä kannattaa pitää mielessä myös murrosikäisen lapsen kanssa, jolloin pettymysten sieto koettelee usein koko perhettä.

Vanhemmille, joilla on tapana antaa lapselleen paljon hyvää myös materiaalisesti, Penttalalla on toinen vinkki. Kokemusten ja tavaroiden antamisessa pitäisi noudattaa kohtuuden ja ikätason rajaa. Jo pienten lasten kanssa kasvatuksesta pitää välittyä myös syy-seuraussuhteet ja oikeudet ainakin joissain määrin.

Jos ongelmana on puolestaan vanhempien konfliktikammo, aloittaa voi vaikkapa harjoituksilla. Kun ristiriitatilanteita harjoittelee pala kerrallaan, niihin oppii suhtautumaan uudella tavalla.

Lähde: Pia Penttala & RIsto Pakarinen: Suomen Supernanny, Lempeämpää perhe-elämää (Into 2022). Kursiivilla merkityt kohdat ovat suoria lainauksia kirjasta.

