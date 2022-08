Itkeekö lapsesi hysteerisesti, kun jätät hänet hoitoon? 25 vuotta päiväkodissa työskennellyt Heli kertoo, mitä virhettä vanhemman ei kannata tehdä

Miksi yksi lapsi menee päiväkotiin innoissaan ja toinen itkee hysteerisesti? 25 vuotta päiväkodissa työskennellyt Heli Junno kertoo, mistä eroitku voi johtua, miten siihen kannattaa reagoida, ja mitkä ”lohdutuskeinot” ovat suorastaan haitallisia.

Joka elokuu lapsi itkee tavallista enemmän, kun päiväkoti alkaa loman jälkeen. Ymmärtäähän sen. Lomalta paluu on vaikeaa meille vanhemmillekin.

Joitakin lapsia päiväkotiin jääminen tuntuu kuitenkin järisyttävän perinpohjaisesti. Kun vanhempi kääntää pikkuiselle selkänsä, itku voi olla hysteeristä.

Tilanne on tuttu sosionomi Heli Junnolle. Hänellä on 25 vuoden kokemus päiväkotityöstä hoitajana ja varhaiskasvatuksen opettajana. Tällä hetkellä hän työskentelee Keski-Uudenmaan soten lapsiperheiden asiakasohjauksessa.

– Se, miten lapsi reagoi päiväkotiin menoon, on pitkälti temperamenttikysymys. Itkuisuutta esiintyy paljon juurikin pitkien lomien jälkeen.

Mitä pienempi lapsi on kyseessä, sitä hämmentävämmältä paluu arkeen voi tuntua. Jos lapsella on muistikuva, että arkiaamuisin vanhemmat ovat kiireisiä ja pahantuulisia, on täysin tavallista, että lapsi reagoi tilanteeseen itkulla.

– Myös hoitopaikka vaikuttaa. Aika usein lapsi on itkuinen, kun hän aloittaa uudessa paikassa.

Jos lapsella on muistikuva, että arkiaamuisin vanhemmat ovat kiireisiä ja pahantuulisia, on täysin tavallista, että lapsi reagoi tilanteeseen itkulla.

Päiväkodin portilla nähdyt itkukohtaukset ovat Junnon mukaan tavallisia etenkin, jos kyseessä on herkkä lapsi. Myös lapset, joilla on ollut vain vähän kontakteja perheen ulkopuolisten aikuisten kanssa, voivat reagoida päiväkodin hoitajaan itkulla.

– Joskus on kysymys siitä, ettei lapsella ole kokemusta siitä, että aikuinen merkitsee turvaa. Hyvin pitkälti sopeutuminen lähtee siitä, että lapsi on saanut turvallisuuden kokemuksen oman vanhempansa kanssa. Se kantaa yleensä muuallakin.

Vanhempi, tee päiväkodissa näin

Jos lapsen itkuisuus huolestuttaa vanhempaa, kannattaa ensiksi pohtia, onko omissa toimissa jotakin, mikä voi lisätä lapsen mielipahaa.

– Kokemukseni mukaan pahinta on, jos vanhempi viivyttelee päiväkodista lähtöä, ja lapsen tunnetila kasvaa sinä aikana entisestään, Junno kertoo.

Ammattilaisena Junno ymmärtää hyvin, että lapsen itkua voi olla vaikea kestää. Mutta vaikka mieli tekisi, vanhemman ei kannata jäädä päiväkodin portille vilkuttelemaan liian pitkäksi aikaa. Heipat ja halaukset on parempi hoitaa suhteellisen reippaalla aikataululla.

– Joskus käy nimittäin niin, että lapsen ja vanhemman tunnetilat ruokkivat toinen toisiaan, Junno sanoo.

Tärkeintä on, että vanhempi sanallistaa tilannetta ja tunnetta lapselle sekä luo hänelle turvaa. Jos lapsi saa päiväkodin portilla hermoromahduksen, vanhemman kannattaa kertoa, että hän jää päiväkotiin hyviin käsiin, ja hänen on siellä hyvä olla.

Mikäli eroahdistuksesta kärsiikin vanhempi, hänen tulisi varoa kaatamasta omaa tunnettaan lapsen päälle.

– Jos vanhempaa itkettää, hän voi sanoa lapselle, että minullakin tulee ikävä ja siksi itkettää, mutta me selviämme tästä.

Ammattikasvattajat tietävät, miten eroahdistuksesta kärsivää lasta tuetaan hänen temperamenttinsa mukaisesti. Lasta auttaa, että vanhempi luottaa päiväkodin henkilökuntaan.

– Toiset tarvitsevat syliä ja läheisyyttä, toisille riittää, että huomio siirretään muualle. Yksin lasta ei saa jättää.

Lapselle voi myös luoda turvaa sellaisista asioista, jotka häntä auttavat. Vanhemmat voivat viedä päiväkotiin kuvan, jota lapsi voi käydä ikävän iskiessä katsomassa. Nalle tai vaikka riepu voivat tuoda turvaa.

– Kummallinenkin kotoa tuotu asia, kuten vaikkapa soppalusikka, voi tuoda tuttuuden ja turvallisuuden tunnetta lapselle, Junno kertoo.

Käytä apuna kuvakortteja

Joillakin lapsilla pelkkä päiväkotiin lähtö voi laukaista eroahdistuksen. Toisille siirtymätilanteet ovat muuten vain vaikeita.

Silloin vanhempi voi ottaa avuksi kuvakortit, joita voi printata vaikkapa netistä.

– Lapselle voi näyttää kuvan avulla, minne ollaan menossa tai mitä seuraavaksi tapahtuu. Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, Junno kertoo.

Mikäli lapsen jättäminen päiväkotiin on vaikeaa lapsen sijaan vanhemmalle, päiväkotiin voi soittaa hoitopäivän aikana. Henkilökunta kertoo mielellään, miten lapsella menee.

”Kokemukseni mukaan pahinta on, jos vanhempi viivyttelee päiväkodista lähtöä, ja lapsen tunnetila kasvaa sinä aikana entisestään”, Heli Junno kertoo.

Yleensä lapsi sopeutuu päiväkotielämään hienosti. Itku loppuu usein heti, kun vanhempi ei ole enää näköpiirissä.

– Kyllä se on lastenkin kanssa niin, että poissa silmistä, poissa mielestä, Junno sanoo.