Vauva hymyili paljon. Isoveljeensä verrattuna hän oli suorastaan helppo lapsi.

Poika seurasi tyytyväisenä ympäristöään, muttei huutanut, kuten Sarin esikoinen. Silloin äiti valvoi öitä tuskissaan, nyt kaikki oli toisin.

– Tästä lapsesta ei tarvitse koskaan kantaa huolta, Sari ajatteli.

Valokuva-albumin täyttävät iloiset kuvat huvipuistoretkiltä ja syntymäpäiviltä. Kolme pientä poikaa leikkii kotipihalla värikkäissä vaatteissa.

Yhdessä kuvassa veljeksistä keskimmäinen ajaa leikkimopolla lumessa. Toisessa kuvassa hän esittelee ylpeänä puista laivaa, jonka isä on rakentanut.

Sitten tulevat koulukuvat.

Eikä muuta enää ole.

Sakarin valokuva-albumissa on paljon kuvia ajalta ennen kouluikää. Ensimmäisten koulukuvien jälkeen sivut tyhjenevät.

Lapsena Sakari oli touhukas. Hän leikki paljon ulkona veljiensä kanssa.

Kun koulu alkoi, Sakarin käytös muuttui täysin. Kotiin alkoi tulla huolestuneita viestejä.

Poika meni toistuvasti pöydän alle piiloon. Hän käveli kuin robotti. Valot ja äänet häiritsivät.

– Pitkään ajattelimme, että ehkä tämä on vain Sakarin huumoria, Sari sanoo.

Huoli kasvoi. Entä jos lasta aletaan kiusata hänen poikkeavan käytöksensä vuoksi?

Koulupsykologin kautta Sakari pääsi lastenpsykiatrille. Kolmannella luokalla hänellä diagnosoitiin aspergerin oireyhtymä. Autismiin viittaavia piirteitä oli paljon, mutta kielellistä tai kognitiivista kehityksen viivästymää ei löytynyt. Uudessa tautiluokituksessa aspergerin oireyhtymä ei enää ole oma diagnoosinimike, eikä sitä erotella autismikirjon häiriöstä.

Sakari on taitava esimerkiksi kielissä ja matematiikassa. Hän rakastaa lukea Aku Ankka -taskukirjoja.

Luovaa kirjoittamista hän inhoaa. Kun koulussa piti kirjoittaa runo, Sakarin paperissa luki: ei, ei, ei, ei, ei.

Kun koulussa piti kirjoittaa runo, Sakarin paperi täyttyi ei-sanoista.

Neljännellä luokalla Sakari sanoi, ettei hän halua enää elää.

Hänet otettiin lastenpsykiatrialle lyhyelle osastojaksolle. Diagnoosissa luki keskivaikea masennustila.

Kun poika palasi kotiin, hän oli enemmän oma itsensä kuin pitkään aikaan. Sitten piti taas mennä kouluun.

– Suurin haaveeni on, ettei kouluja olisi.

Niin Sakari kirjoitti toimintaterapiassa.

Koulu oli pojalle vastenmielinen paikka, vaikka hän sai kiitettäviä arvosanoja. Joillain tunneilla hän piti kuulosuojaimia, koska muiden äänet häiritsivät liikaa.

Valinnaisaineet yläasteella olivat painajainen. Kun luokka yhtäkkiä täyttyi tuntemattomista rinnakkaisluokkalaisista, poika jäi seisomaan oven taa, eikä suostunut astumaan sisään.

Hänelle järjestettiin tyhjä luokka, jossa hän sai tehdä tehtäviä yksin.

– Sakarin luokanvalvoja ja kouluavustaja pelastivat paljon. He tekivät vaikka minkälaisia temppuja, että poika selviäisi koulussa, äiti kertoo.

Sosiaaliset tilanteet ovat Sakarille hankalia, mutta eläinten kanssa hän on aina tullut hyvin toimeen. Perheen koirat ovat pojalle rakkaita.

Yläasteen puolivälissä alkoi koronapandemia. Etäkoulu ei onnistunut, joten Sakari pääsi takaisin lähiopetukseen.

Siellä ei ollut melkein ketään. Ensimmäistä kertaa elämässään Sakari meni kouluun mielellään.

Kaksi viikkoa ennen kevätjuhlaa rajoitukset purettiin, muut oppilaat palasivat kouluun ja Sakari romahti. Hänestä tuli synkkä ja vetäytyvä.

Äiti yritti kesällä hakea apua Tampereen yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrialta, mutta jonot ovat liian pitkiä. He tapasivat vain sairaanhoitajia ja sosiaalityöntekijöitä.

Nuorisopsykiatrialla Sakari seisoi kasvot seinää vasten, eikä suostunut kääntymään. Kukaan ei saanut häntä liikkumaan.

– Tuntuu, että nuorisopsykiatria on vain sellaisille, jotka uhkaavat tappaa itsensä tai jonkun muun. Meillä ei toistaiseksi ole ollut sellaista, äiti huokaa.

Hän sanoo, että välillä vastaanotolla on tehnyt mieli valehdella, jotta Sakari saisi hoitoa. Niin ei kuitenkaan voi tehdä. Poika on äärimmäisen rehellinen.

– Hän huolehtii siitä, että kukaan muukaan ei valehtele.

Sakarin äidillä on kansio, joka on täynnä hakemuksia, päätöksiä ja diagnooseja. Välistä löytyy myös pojan taideteoksia. Aku Ankka -sarjakuvat ovat Sakarin mieleen. Niitä hän lukee usein omassa huoneessaan.

Sininen kansio pursuaa papereita. Sakarin äiti Sari selaa hakemuksia, päätöksiä, diagnooseja.

Kun Sakarin tilanne kolmannella luokalla paheni, Sari jäi pois päivätyöstään. Ensin sairaslomalle, sitten opintovapaalle, myöhemmin kokonaan pois. Hän sai itsekin masennusdiagnoosin, vaikka arvelee, että kyse on ennemmin uupumuksesta.

Lääkäri- ja terapiakäynnit tehdään virka-aikaan. Tukihakemusten täyttäminen oli jatkuvaa. Kaikki puhelut tulivat hänelle, vaikka lapsilla on myös isä.

Avun hakeminen Sakarille täytti päivät täysin. Mihinkään muuhun ei jäänyt enää aikaa.

Myös Sakarin veljillä on diagnoosit. Vanhemmalla veljellä on todettu add eli tarkkaamattomuus- ja impulsiivisuushäiriö. Nuoremmalla veljellä on adhd eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö.

Kun Sakari oli kahdeksannella luokalla, äiti alkoi ennakoida tulevaa. Hän tiesi, että yläasteelta toiselle asteelle siirtyminen olisi Sakarille järkytys. Siihen pitäisi valmistautua hyvissä ajoin.

Poika tarvitsee rutiineja. Kun ne rikkoutuvat, hän menee lukkoon.

Äiti alkoi jo vuonna 2020 hakea Sakarille kunnan vammaispalvelujen piiristä vahvaa tukea, jota poika tarvitsisi toiselle asteelle siirtymiseen.

Hakemus evättiin, koska Sakarilla ei ole fyysisiä tai kognitiivisia rajoitteita. Lisäksi kunnan vammaispalvelut päätti, että poika ei tarvitse kouluun taksikuljetusta, sillä hän voi kulkea kouluun linja-autolla.

– Linja-autolla, joka on täynnä tuntemattomia ihmisiä. Se olisi Sakarille pahinta, mitä voisi tapahtua.

Myöhemmin Sakarille myönnettiin lapsiperheiden sosiaalipalveluista oikeus taksikuljetukseen elokuun ajaksi. Koska pojan tarvitsemaa tukea ei ole, hän ei kuitenkaan voi tällä hetkellä kuljetusta hyödyntää.

Niin on käynyt ennenkin. Äiti kertoo, että heille on myönnetty apua, mutta sitä ei ole voinut käyttää, koska avustajista on pulaa. Auttajia ei yksinkertaisesti löydy.

Äidin mielestä hämmästyttävintä on se, että vapaa-ajalle Sakarille on myönnetty henkilökohtaista apua.

– Miten tämä voi mennä niin, että saat avustajan, jonka kanssa voit käydä vaikka elokuvissa, mutta koulupäiviä varten apua ei saa?

– Sakari on aina ollut taiteellinen ja monin tavoin lahjakas. En haluaisi ajatella, että hän ei koskaan pääsisi käyttämään taitojaan yhteiskunnassa mihinkään, äiti sanoo.

Yhteishaussa Sakarille haettiin koulupaikkaa tutkintoon valmistavasta koulutuksesta. Kun koulu alkoi, äiti ja Sakari kävivät siellä neljä päivää.

Oppilaita oli liikaa, hälinää oli liikaa. Neljä päivää Sakari istui hiljaa seinän vieressä jalat suorana, pää jalkojen väliin painettuna. Kotona hän eristäytyi huoneeseensa.

Sitten he luovuttivat.

Aiemmin Sakari on puhunut kotona jonkin verran. Pääasiassa kommunikointi on tapahtunut ilmeillä ja eleillä.

Nyt hän on lähes mykkä.

Pikkuveljestä tuli ainoa, jonka kanssa Sakari enää puhuu edes vähän. He kommunikoivat tietokonepeleistä tutulla kielellä, englanniksi.

Esimerkiksi kouluruokailussa Sakari ei ole käynyt vuosiin. Ala- ja yläasteella hän söi yksin luokassa eväitä.

Kouluissa, joissa äiti ja Sakari ovat käyneet tutustumassa, ei ole Sakarin äidin mukaan täysin ymmärretty, miten laajaa tukea Sakari tarvitsee pärjätäkseen.

Haastatteluhetkellä poika pysyy tiiviisti omassa huoneessaan, suljetun oven takana.

– Jos menisimme sinne, hän vetäisi peiton päänsä yli ja pysyttelisi siellä turvassa.

Sakarin äiti kertoo, että poika on luotettava ja päättäväinen. – Sakari ei koskaan valehtele. Pystyn luottamaan häneen täysin, äiti sanoo.

Koska Sakari ei saanut henkilökohtaista avustajaa vammaispalvelujen piiristä, koulun aloittaminen on vaikeaa.

Perhe on valittanut kunnan päätöksestä, mutta hallinto-oikeuden ratkaisussa kestää. Sitä ennen Sakari saattaa jo täyttää 18.

Sitä päivää äiti odottaa kauhulla.

Sakarille on haettu tukea vammaispalvelujen kautta, koska silloin tuki ei olisi harkinnanvaraista, eikä se päättyisi, kun pojasta tulee täysi-ikäinen.

– En vieläkään halua uskoa, että eläkkeelle jääminen ja kotona makaaminen olisi hänen tulevaisuutensa, äiti sanoo ja lausuu sitten painavat sanat:

– Jos joku miettii, miten syrjäytyminen tapahtuu, kaava on tämä.

Sari uskoo, että tutun ja turvallisen henkilökohtaisen avustajan avulla Sakari voisi harjoitella kulkemista ja koulussa olemista, oppia rutiinit. Saada joskus ammatin ja työn.

Nyt rutiinit ovat hukassa ja vuorokausirytmi keikahtamassa väärään suuntaan.

Perjantaina Sakarin äiti sai puhelun. Sakari ei mahdukaan erityisammattioppilaitokseen, johon hänen piti mennä kokeilujaksolle. Äidille sanottiin, että paikkoja vapautuu seuraavan kerran jouluna.

Jos Sakari ei halua tehdä jotakin, hän ilmaisee sen yleensä eleillä tai ilmeillä.

Ryhmätyöhön Sakari ei ehkä koskaan pysty. Tutut ja turvalliset ihmiset hän kuitenkin hyväksyy. Myös avustajan pitäisi olla sellainen, jolla on osaamista autismikirjon häiriöistä.

Sakarilla on aspergerin jälkeen diagnosoitu alkamisiältään epätyypillinen autismi. Diagnoosin hän sai vasta tämän vuoden helmikuussa. Tuolloin äidille sanottiin, että nyt tukea on helpompi saada.

– Ei siinä kyllä niin käynyt, äiti puuskahtaa.

Lääkitystä Sakarilla ei ole, vaikka äidin mukaan poika sellaista juuri nyt saattaisi tarvita. Ahdistus kasvaa päivä päivältä suuremmaksi.

– Lääkityksen aloittamiseen tarvitaan erikoislääkäri ja mieluiten osastojakso. Viimeksi kun kävimme Taysin nuorisopsykiatrialla, emme tavanneet lääkäriä, koska jonot ovat niin pitkiä.

Sakarin äiti sanoo, että nyt tarvittaisiin ihme. Jonot vain pitenevät, ja Sakarin tila pahenee, kun hän kyhjöttää päivästä toiseen hiljaa omassa huoneessaan.

Haastateltavien nimet on muutettu heidän yksityisyytensä suojaamiseksi. Ilta-Sanomat on nähnyt dokumentit, jotka tukevat äidin kertomusta.