Psykologi kertoo, mitä isovanhempien tulisi tietää kasvatuksesta neuvomisesta – eripura syntyy usein tietyssä tilanteessa

Kun lapsenlapsi syntyy, isovanhemman on tärkeää mieltää uusi roolinsa: se, että kasvatus- ja hoitovastuu lapsesta ovat tämän vanhemmilla. Liika neuvominen ja asioihin puuttuminen kiristää välejä.

Uuden roolin omaksuminen auttaa välttämään yhteentörmäyksiä ja väärinkäsityksiä, joita lapsen vanhempien ja isovanhempien välillä helposti syntyy.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton ohjelmajohtajan, psykologi Marie Rautavan mukaan ristiriitoja voi tulla monenlaisista asioista.

– Koska maailma on muuttunut siitä, kun omat lapset olivat pieniä, myös monet käytännöt ja käsitykset ovat muuttuneet. Vanhemmuuden vaatimuksetkin ovat nykypäivänä erilaisia kuin vaikka kolme vuosikymmentä sitten, toteaa Rautava, joka on itsekin isovanhempi.

On tavallista, että isovanhemmilla on halu neuvoa lapsen vanhempia.

– Siinä pitää opetella tasapainoilemaan. Neuvot voivat joskus olla tarpeen, mutta parempi olisi yrittää hillitä itseään, ja neuvomisen sijaan keskustella rakentavasti sekä muistaa, että vastuu lasten kasvatuksesta on vanhemmilla.

Ristiriitojen syntyminen

Ristiriitoja ilmaantuu usein silloin, kun lapsenlapset ovat isovanhemmilla hoidossa.

– Saattaa tulla tilanteita, että isovanhempi toimii eri tavalla kuin vanhemmat toivoisivat. Lapselle se on hämmentävää, eikä se palvele lapsen etua. Pelisäännöistä sopiminen ja asioista puhuminen onkin valtavan tärkeää.

Jos lapsenlapset viettävät paljon ja pitkiä aikoja isovanhempien luona, Rautava toivoo vanhemmilta myönnytyksiä niin, ettei hoitaminen kävisi liian rankaksi.

– Mielestäni isovanhempien luona voisi olla vähän rennompaa ja vapaampaa. Tietyllä tavalla se on hinta siitä, että isovanhemmat auttavat perhettä. Joskus voi olla lapsellekin mukavaa, että on jokin paikka, jossa on rentoa ja erilaista kuin kotona.

Rautava toteaa isovanhemmuuden olevan todella palkitsevaa.

– Kun viimekätistä vastuuta ei ole, voi vain nauttia lapsenlapsen kanssa olemisesta ja tehdä kaikkea kivaa.

Olennaista on lapsen kokemus siitä, että häntä rakastetaan ja arvostetaan, hänet hyväksytään ja hänestä välitetään.

– Suhdetta lapsenlapsiin rakennetaan ihan vauvasta asti. Se vaatii aktiivisuutta ja sitä, että lastenlasten seurassa vietetään aikaa.

” On valtavan arvokasta ja iso rikkaus lapselle, kun ympärillä on useampia välittäviä ja rakastavia aikuisia.

Joskus voi tehdä kipeää

Isovanhemmuus tarjoaa mahdollisuuden myös tutkiskella ja peilata omaa vanhemmuutta uudesta näkökulmasta. Joskus se voi tehdä kipeää.

– Voi käydä niin, että oma aikuinen lapsi toimii paljon paremmin ja järkevämmin lastensa kanssa kuin mitä itse on aikanaan toiminut. Siinä joutuu miettimään, mitä hyvää tai mitä huonoa on toteuttanut omassa kasvatuksessaan.

Rautava muistuttaa, ettei isovanhempien tarjoama turvaverkko ole mikään itsestäänselvyys. Kaikilla lapsilla ei ole isovanhempia, tai pitkien välimatkojen ja muiden syiden takia tapaamiset voivat olla harvassa.

– Suhdetta isovanhempiin kannattaa vaalia. On valtavan arvokasta ja iso rikkaus lapselle, kun ympärillä on useampia välittäviä ja rakastavia aikuisia. Isovanhemmat myös kertovat omaa elämäntarinaansa ja suvun historiaa lapsenlapsille, mikä vahvistaa perhesiteitä ja lisää yhteenkuuluvuutta.