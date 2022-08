Lasten adoptiot Suomessa

Suomalaisten lasten adoptiot vähenivät 1970-luvun jälkeen tuntuvasti, kun ehkäisymenetelmät kehittyivät. Viime vuonna Pelastakaa Lapset ry:n kautta annettiin adoptoitavaksi 13 lasta. Vuonna 2014 lapsia annettiin adoptioon 26.

Suurin osa kotimaisista ja ulkomaisista adoptioista tehdään Suomessa Pelastakaa Lapset ry:n kautta. Ulkomaille suomalaisia adoptiolapsia ei enää lähetetä. Vielä 1960-luvulla suomalaisia lapsia annettiin paljon esimerkiksi Tanskaan.

Syyt lapsen luovuttamisen taustalla ovat yhä osittain samanlaisia kuin aiemmin. Elämäntilanteella ja taloudellisella tilanteella on merkitystä.

”On esimerkiksi opiskelijoita, jotka ovat yksin tilanteessa, tai useamman lapsen yksinhuoltajia, jotka kokevat, ettei heillä ole taloudellisia tai henkisiä resursseja kasvattaa yhtä lasta lisää”, Pelastakaa Lapset ry:n aluepalveluiden johtaja Kristiina Mattinen kertoo.

Suurin osa adoptioon päätyvistä lapsista on yllätysraskauksia.

”On hämmästyttävää, miten psyyke vaikuttaa siihen, huomaatko olevasi raskaana vai et. Tällaisia raskauksia on, että henkilön ruumiinrakenteessa ei näy, että hän on raskaana”, Mattinen kertoo.

1960-luvulla lapsille etsittiin uutta kotia lehti-ilmoituksilla. Nykyään prosessi on monimutkaisempi ja tarkempi.

Mattinen kertoo, että lapsen voi antaa adoptioon vasta adoptioneuvonnan jälkeen. Myös perhe, joka vastaanottaa lapsen, käy adoptioneuvonnassa. Lisäksi perheellä pitää olla Valviran yhteydessä toimivan adoptiolautakunnan lupa lapsen adoptoimiseen.

Lapsen biologisilla vanhemmilla on synnytyksen jälkeen vähintään kahdeksan viikon harkinta-aika, jonka jälkeen lapsi voidaan antaa adoptioon.

”Adoptio käynnistyy aina vanhempien aloitteesta. Äiti yleensä ottaa yhteyttä ja haluaa käydä keskusteluja, mitä lapsen pois antaminen tarkoittaa.”

Jos vanhemmat allekirjoittavat asiakirjan, jolla he luopuvat vanhemman oikeudesta, ja käräjäoikeus vahvistaa adoption, päätöstä ei voi myöhemmin perua.

”Adoptiopäätöstä ei voida koskaan purkaa jälkeenpäin”, Mattinen sanoo.

Myös adoption salaaminen lapselta on nykyään hankalampaa.

”Adoptioneuvonnassa edellytetään, että on valmis hyväksymään sen, että lapsella on kahdet vanhemmat, ja on valmis kertomaan tietoja lapsesta syntymävanhemmille, jos osapuolet niin haluavat.”