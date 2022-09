Kuolema päätti pitkän liiton – jo seuraavana päivänä sureva nainen potkittiin pois kodistaan

Perinnöistä riidellään enemmän kuin ennen, mikä huolestuttaa asiantuntijoita. Nyt he paljastavat, miten rumiksi riidat voivat äityä – seurauksena voi olla jopa häätö rakkaasta kodista – ja neuvovat, miten repiviltä riidoilta voisi etukäteen välttyä.

Päätös tuli yllätyksenä omaisille.

Hyvin vanha asia nousi esiin, eikä kukaan ollut valmis joustamaan omasta periaatteestaan.

Syyttely herätti vihaa, ja lumipalloefekti oli valmis.

Tällaiset tapahtumaketjut ovat tuiki tavallisia, kun suomalaiset tappelevat perinnöistä. Lauseet on poimittu asiantuntijoiden selvittämistä tapauksista, joihin voit tutustua tarkemmin tämän jutun lopussa.

Perintöriitojen määrä uhkaa vain kasvaa Suomessa tulevina vuosina. Asiantuntijoiden mukaan osasyynä siihen on uusperheiden määrän kasvu ja sitä kautta perheoikeudellisten asioiden monimutkaistuminen.

– Parikymmentä vuotta sitten ei ollut sellaista uusperhekulttuuria kuin nyt, S-Pankin varallisuus- ja perintösuunnittelupalveluiden johtaja Veera Kosonen sanoo.

Uusperheiden ikääntyminen lisää perintöriitojen todennäköisyyttä, sillä ilman testamenttia tilanne on ydinperhettä mutkikkaampi. Perintöriidoissa on muutenkin yleensä kyse sisarusten tai lasten ja vanhempien selvittämättömistä erimielisyyksistä. Uusperheissä perinnönjaon riitauttavat yleensä ensimmäisestä liitosta syntyneet lapset.

– Siellä on usein taustalla omien vanhempien avioeron aikaiset hylätyksi tulemisen kokemukset, jotka eskaloituvat perinnönjakotilaisuudessa, oikeuspsykologian dosentti Helinä Häkkänen kertoo.

” Jos avopuolison hyväksi ei ole tehty testamenttia, tilanne voi olla hänelle tosi huono.

Perintöriitojen kasvua ennakoi myös se, että suomalaisten varallisuus kasvaa ja on yhä monipuolisempaa.

– Kuolinpesien keskimääräinen varallisuus on noussut. Sieltä löytyy esimerkiksi asunto-osakeyhtiötä, mökkiä, osakkeita, rahastoja, asianajotoimisto Lindbladin asianajaja Juhani Tukia luettelee.

Vaikka perintöriidat tuovat asianajajille laskutettavaa työtä, kaikki tähänkin juttuun haastatellut asiantuntijat ovat huolestuneita perintöriitojen määrän kääntymisestä kasvuun. S-Pankin kesäkuussa julkaiseman selvityksen mukaan perintöriitoja laitettiin vuonna 2021 vireille 1459, mikä on yli neljänneksen enemmän kuin vuonna 2020.

Kososen mukaan jokainen niistä on liikaa.

– Perintöriidat vievät ihmisiltä energiaa ja varoja aivan turhaan, ja sukulaisten välit voivat mennä poikki useammaksi sukupolveksi, Kosonen huomauttaa.

Riita alkaa yleensä rahallisesti arvokkaammista kokonaisuuksista, mutta voi tiivistyä siihen, että yksittäisestä, arvottomasta esineestä, kuten maljakosta, riidellään käräjillä asti.

Kun testamentin on tehnyt, se pitää säilyttää hyvin. Oleellista on myös huolehtia siitä, että tarvittavat henkilöt tietävät, mistä testamentti löytyy.

Asiantuntijat antavat viisi neuvoa siihen, miten jokainen voisi omalta osaltaan ehkäistä perintöriidan syntyä. Tärkeintä olisi, että jokainen täysi-ikäinen miettisi etukäteen sitä, mitä omaisuudelle tapahtuu hänen kuollessaan. Erityisen tärkeää testamentin teko on uusperheellisille ja heille, joilla varallisuutta on paljon.

Uusperheissä perintökaaren yksityiskohdat voivat ilman etukäteissuunnittelua yllättää. Moni ei esimerkiksi tiedä, että oma omaisuus voi päätyä uuden aviopuolison lapselle. Jos taas uuden kumppanin kanssa ei olla naimisissa ja yhteisen asunnon omisti yksin vainaja, perillisillä on oikeus kehottaa uutta puolisoa jättämään kotinsa heti.

– Jos avopuolison hyväksi ei ole tehty testamenttia, tilanne voi olla hänelle tosi huono, asianajotoimisto Haaviston asianajaja Elma Haavisto-Mäkelä kertoo.

Silläkin on merkitystä, miten testamentti tehdään. Häkkänen kannattaa videotestamenttia ja sitä, että toiveet perustellaan.

– Kirjoitettua tekstiä tulkitaan hirveän monitahoisesti ja omista lähtökohdista. Päätösten perusteleminen taas on tärkeää, sillä kun ihminen perustelee päätöksensä, toiset ihmiset ymmärtävät sen paremmin. Tulkinnalle jää vähemmän tilaa.

Jokaisen olisi myös hyvä mennä itseensä. Perillisen olisi hyvä toimia niin, että hän herättää mahdollisimman vähän kielteisiä tunteita riidan muissa osapuolissa.

– Niin kauan, kun pysytään erimielisinä itse asiasta, kaikki on hyvin. Kun mennään henkilökohtaiselle tasolle ja aletaan syyttelemään toista, konflikti alkaa, sillä sellainen käytös loukkaa toista, Häkkänen kertoo.

Malttiin ja objektiivisuuteen tulisi pyrkiä myös testamentin laatijan.

– Testamenttia tehdessä olisi hyvä miettiä sitä, onko suosinut jotain lasta taloudellisesti elämänsä aikana ja olisiko testamentissa halua huomioida se, sanoo Haavisto-Mäkelä.

Myös muista virallisista asiakirjoista on hyvä huolehtia ajoissa. Erityisen tärkeää on suorittaa avioeron yhteydessä ositus, sillä ilman sitä entinen puoliso voi tulla vaatimaan osaansa perinnönjakoon.

Katso video: Videotestamentti voi pelastaa perintöriidalta

Ammattilaiset kertovat kohtaamistaan perintöriidoista:

”Alun perin riidassa oli kyse taloudellisesti suuremmista asioista, mutta se laajeni irtaimistoon. Lopulta riita tiivistyi vainajan kunniamerkkiin, josta kirjoitettiin kirjelmää sivukaupalla. Se oli järjetöntä. Tuli hyvin selväksi, ettei kyse ollut rahasta eikä itse merkistä, vaan siitä, että päämies koki veljensä saaneen lapsuudessa selkeästi enemmän huomiota.”

”Perijät olivat sitä mieltä, ettei vainajan testamentin allekirjoitus ollut hänen omansa. Testamentti käytettiin käsialan analysoijalla. Sen mukaan allekirjoitus ei todella ollut tämän henkilön. Tuomioistuin tuli siihen päätökseen, että testamentti oli väärennetty.”

”Vanhemmat olivat avustaneet yhtä lasta elinaikana huomattavasti enemmän kuin muita. Siitä ei ollut missään vaiheessa kirjattu, että se oli ennakkoperintöä tai että sitä pitäisi korvata muille lapsille. Perinnönjakotilaisuudessa tämä hyvin vanha asia nousi esiin, eikä kukaan ollut valmis joustamaan omasta periaatteestaan. Riita oli valmis.”

”Mies oli asunut uuden kumppaninsa kanssa yhdessä vuosikymmeniä asunnossa, joka oli vain hänen nimissään. Pari ei ollut naimisissa. Miehen kuoltua vainajan perilliset ilmoittivat avovaimolle kuolemaa seuranneena päivänä, että hänen tulee muuttaa asunnosta pois välittömästi.”

”Eräällä vainajalla ei oltu diagnosoitu muistisairautta, mutta osa lähipiiristä epäili sitä. He riitauttivat testamentin ja toivat esiin painavia todisteita, joiden mukaan henkilö ei olisi ollut enää oikeustoimikelpoinen tekemään testamenttia. He, joiden edun mukainen testamentti oli, vetosivat siihen, ettei diagnoosia vielä ollut. Juristit eivät voi lähteä analysoimaan sitä, missä kunnossa vainaja on ollut testamentin tekohetkellä. Sen sijaan testamentin todistajilta kysyttiin heidän näkemystään, koska he todistavat sen, että henkilö on henkilökohtaisesti ja täysissä ruumiin ja sielun voimissa tehnyt testamentin. Lausuntoja haettiin myös hoitavilta lääkäreiltä.”

”Vainajalla ei ollut lapsia, mutta hän oli testamentannut omaisuutensa hyväntekeväisyysjärjestölle. Päätös tuli yllätyksenä omaisille. He halusivat lähteä selvittämään, oliko perittävää taivuteltu tai vietelty.”

”Lapsettoman vainajan irtaimistossa oli kastemekko. Mekkoa olivat aikanaan käyttäneet kahden eri suvun jäsenet ja kaikki kokivat, että se kuuluu heille. Siinä oli käytettävä diplomatiaa ja kuunneltava kaikkien mielipiteet. Pahimmillaan tällaiset tapaukset päättyvät siihen, että tavarasta pidetään huutokauppa. Tapaus oli muutenkin vaikea, sillä eri suvut väittivät, että toiset ovat käyneet varastamassa tavaraa perittävän kuoleman jälkeen. Näyttöä ei ollut. Syyttely herätti kuitenkin vihaa ja lumipalloefekti oli valmis.”

Tarinat on kerätty pitkään perintöriitojen parissa työskennelleiltä alan ammattilaisilta.

