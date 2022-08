Kun hääsuunnittelija Janne-Caro saa vinkin viinaan menevästä juhlavieraasta, hän antaa baarimikolle tarkat ohjeet

Jos joku vieraista aiheuttaa hääjuhlissa todennäköisesti ongelmia, hää- ja tapahtumasuunnittelija Janne-Caro Pykälä nykäisee baarimikkoa hihasta ja ojentaa hänelle kuvan.

Hää- ja tapahtumasuunnittelija Janne-Caro Pykälä on järjestänyt elämänsä aikana satoja hulppeita jääjuhlia.

Nykyään suuri osa asiakaskunnasta on ulkomailta. Juhlakalujen joukossa saattaa olla Suomeen ihastunut pariskunta, tai rakastavaiset, joista toinen on suomalainen, toinen ulkomaalainen.

Korona-aikana Pykälän järjestämät häät ovat olleet taas suomalaisvoittoisia. Tyypillisissä häissä on 80-120 vierasta, eli vähemmän kuin vielä joitakin vuosikymmeniä sitten.

– Kysymys on kustannuksista, mutta myös mukavuudesta. Kun vieraita on 80, tilanne on vielä hallittavissa.

Suomalaisissa hääjuhlissa on toki toinenkin riski, joka lisää kaaoksen mahdollisuutta.

Nimittäin alkoholi.

Janne-Caro Pykälä työskentelee hää- ja tapahtumasuunnittelijana.

Ilta-Sanomien lukijoiden häämuisteloissa riittää useampia tarinoita siitä, miten viinaan menevä vieras on latistanut kaikkien juhlatunnelman. Joskus liikaa juopunut on itse juhlakalu.

Pykälä kertoo, että alkoholin aiheuttamat haitat suomalaisissa hääjuhlissa ovat hänelle tuttu juttu, mutta ulkomaisia häitä ongelma ei koske.

– Vieraat, jotka tulevat ulkomailta, käyttävät huomattavasti vähemmän alkoholia kuin suomalaiset. Esimerkiksi Manner-Euroopassa katsotaan pahalla, jos joku on tosi humalassa, Pykälä huomauttaa.

Suomalaisissakin häissä alkoholin aiheuttamat ongelmat ovat viime vuosina vähentyneet.

– Juhlaetiketti on muuttunut, ja tyylikäs käytös on tullut jäädäkseen, Pykälä sanoo.

Tämä vinkki auttaa ongelmatapauksiin

Ammattilaisen mielestä pienet hiprakat sopivat kyllä häihin, mutta humalatila ei. Mahdollisiin ongelmatilanteisiin voi siksi varautua etukäteen.

Jos tiedetään, että joku juhlavieraista käyttää alkoholia aina yli tarpeen, hänelle voi mainita, että häissä ei tarjota kuin alkumaljat. Se voi riittää syyksi sille, ettei vieras ilmaannu häihin ollenkaan.

” Hääsuunnittelija voi taluttaa hänet mahdollisimman huomaamatta ulos taksiin.

Kannattaa myös miettiä, pitääkö ongelmatapausta kutsua juhliin lainkaan.

– Jos tuntuu vähänkään siltä, että on parempi jättää ihminen kutsumatta, se kannattaa tehdä, vaikka kyseessä olisi kuinka läheinen, vaikkapa oma äiti tai isä. Tuntuuhan se tietysti pahalta, mutta mahdollisista ongelmista voi muuten joutua kuulemaan vuosikausia, ja siitä jää itselle ikävät muistot.

Ongelmatapauksista kannattaa myös mainita hääsuunnittelijalle tai bestmanille.

Pykälä on kehitellyt konseptin, joka saattaa vähentää törttöilyä. Ammattilainen kutsuu menetelmää portsarimenetelmäksi.

– Jos juhliin on tulossa vieraita, joilla tiedetään olevan alkoholiongelma, olen pyytänyt laittamaan kuvat heistä baarimikon näkösälle. Kuvat on sijoiteltu niin, että kukaan vieraista ei näe niitä.

Kun henkilökunta tunnistaa mahdollisen ongelmanaiheuttajan, hänelle kyllä tarjoillaan, myös alkoholia, mutta miedompana kuin muille.

– Jos ongelmia siitä huolimatta ilmenee, hääsuunnittelija voi taluttaa hänet mahdollisimman huomaamatta ulos taksiin. Tätäkään kenenkään ei tarvitse huomata.

Tällainen juomalista on sopiva

Myös juhlatarjoilulla voi vaikuttaa siihen, etteivät vieraat humallu liikaa.

Pykälän mukaan hyväksi osoittautunut keino on tarjota vieraille miedompi alkumalja, lasi viiniä alkuruoan kanssa ja kaksi pääruoan kanssa. Jälkiruokasnapsin voi jättää tarpeen mukaan kokonaan pois.

– Baari voi olla maksullinen. Se voi olla järkevää myös kustannussyistä sekä siksi, etteivät vieraat availe tölkkejä ja jätä niitä puoliksi juotuina sinne tänne. Kun alkoholista maksaa hieman, tällainen käytös vähenee.

Osa järjestää kokonaan alkoholittomat häät.

Häät voivat olla tietenkin myös kokonaan alkoholittomat. Pykälä on järjestänyt tällaisia häitä viime vuosina muutamina, ja pitää niitä kasvavana trendinä.

Pykälän mukaan alkoholittomissa häissä ohjelman tulee olla ratkaisevassa roolissa.

– Kukaan ei jaksa juhlia tuntitolkulla ilman sitä.

” Joskus käy nimittäin niin, että ongelman aiheuttaja ei suinkaan ole alkoholiongelmainen, vaan aivan muu henkilö.

Ohjelma voi olla perinteinen tai moderni hääleikki, tai sitä voi rakentaa esimerkiksi upeiden mocktailien eli alkoholittomien cocktailien ympärille.

– Kesäisin häihin voi hankkia koneen, johon laitetaan jäämurskaa ja makusiirappia. Passionhedelmän tai persikan ja mansikan makuiset jäähilejuomat ovat etenkin lasten suosikkeja.

Ohjelman kannattaa olla sellaista, että kaikkien on osallistuttava siihen edes pienellä roolilla.

– Järjestin vastikään rapuaterian äärellä häät, jossa oli 70 vierasta. Ryhmä esitti varjoteatterin avulla erilaisia aiheita. Osallistujia jännitti etukäteen niin, että vatsa oli löysällä. Lopulta teatteri olikin tosi vapauttavaa ja hauskaa.

Esiintymisessä on tärkeää, ettei ketään nolata tai pistetä halvalla.

– Jos ei millään halua osallistua, siihenkin täytyy olla mahdollisuus.

"Joka häissä sanotaan, että ota nyt vaan”

Häät ovat yksi elämän kohokohdista, joten ei ihmekään, että niitä stressataan paljon etukäteen.

Pykälän mukaan moni stressaa kuitenkin turhaan, sillä häät sujuvat pääosin hyvin. Liika varmistautuminenkaan ei toisaalta aina auta.

– Joskus käy nimittäin niin, että ongelman aiheuttaja ei suinkaan ole alkoholiongelmainen, vaan aivan muu henkilö.

Ongelmallista on, että kulttuuriimme kuuluu yhä humalahakuinen juominen. Samaan Pykälä ei ole törmännyt muiden kulttuurin edustajien kanssa asioidessaan.

– Usein kuulee, että juovathan ne venäläisetkin väkeviä, mutta ero on siinä, että siinä missä he aloittavat väkevistä ja siirtyvät sitten miedompia kohti, me suomalaiset teemme toisinpäin.

Suomalaisissa häissä vieraat tyrkyttävät alkoholia joskus jopa hääsuunnittelijalle.

Konkreettisimmin suomalaisten into humaltua näkyy siinä, miten alkoholia tyrkytetään joskus jopa hää- ja tapahtumasuunnittelijana työskentelevälle Pykälälle.

– Lähestulkoon joka häissä sanotaan, että ota nyt vaan. Tuntuu erikoiselta, että elämme vuotta 2022, ja vieläkin pitää selitellä, miksi en ota mitään. Etenkin keski-ikäisille ja sitä vanhemmille tuntuu olevan jotenkin naurettavaa, jos ei voi ottaa yhtään.

Pykälän mielestä alkoholista ei tarvitse tehdä häissä mörköä, mutta kohtuus on hyvä muistaa.

Oli juhla mikä tahansa, alkoholinkäyttöön sopii yksi ohje, jonka Pykälä on kuullut ystävältään.

– Hieno nainen tai tyylikäs herra saapuvat ja poistuvat juhlasta yhtä tyylikkäinä.

