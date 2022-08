Jenni Puhakka haukuttiin somessa huonoksi äidiksi jo ennen kuin vauva oli syntynyt. Ja kun pieni Vertti joutui heti elämänsä alkumetreillä hengenvaaraan, hänen vanhempansa joutuivat kestämään käsittämätöntä syyllistämistä ja arvostelua. Lopulta hyvä vei kuitenkin voiton.

Jenni Puhakka puristi Eetu Karhusen kättä kovempaa kuin koskaan.

– Onko meidän poika kuollut, ei kai se ole kuollut, hän hoki.

Tuore isä ei tiennyt oikeaa vastausta. Hän oli nähnyt, kuinka kiireelliselläs sektiolla syntynyt vauva kiiruhdettiin toiseen huoneeseen. Vauva ei itkenyt, edes inahtanut. Näytti siltä, ettei hän hengitä.

He eivät voineet kuin odottaa.

– Ne olivat pitkiä minuutteja. Rukoilimme Jennin kanssa, että meidän poika olisi hengissä, Eetu kertoo.

Vanhemmat eivät ole uskonnollisia, mutta siinä tilanteessa he kokivat, että johonkin korkeampaan voimaan on pakko turvautua.

– Olin ihan shokissa. Muistan, kun huusin, että kertokaa nyt onko se elossa, Jenni kertaa.

Muutaman minuutin kuluttua lääkäri tuli kertomaan Eetulle, että poika hengittää normaalisti. Lisäksi hän itkee – ja kaipaa isäänsä.

– Menin aivan sekaisin. Halasin kaikkia lääkäreitä ja kiittelin heitä.

Jennin ruumiinlämpö oli shokin ja sektion vuoksi poikkeuksellisen alhainen, noin 34–35 astetta. Hän ei kyennyt pitämään mustelmilla ja haavoilla olevaa lasta sylissään. Mustelmat ja haavat johtuivat rajusta sektiosynnytyksestä. Sikiö oli jäänyt jumiin Jennin lantion alueelle ja se jouduttiin hänen omien sanojensa mukaan repimään vatsan kautta ulos.

Mustelmat ja haavat olivat kuitenkin pieni harmi verrattuna siihen, mitä vanhemmat ja Vertti-nimen saanut vauva joutuivat vielä kokemaan.

Pahimmillaan oli hyvin epävarmaa, voisiko perhe koskaan viettää yhteistä aikaa kotisohvllaan.

Jenni Puhakka ja Eetu Karhunen ovat julkisuudesta tuttuja tosi-tv-persoonia. Eetu sijoittui neljänneksi Big Brother -ohjelmassa vuonna 2010. Jenni oli etsimässä rakkautta Love Island -ohjelmassa vuonna 2019. Toisensa he löysivät vuonna 2020.

Kesällä 2021 Jenni tuli raskaaksi. Hänen äitiytensä lyttääminen alkoi jo ennen kuin lapsi oli edes syntynyt.

Kun Jenni kertoi raskaudesta Instagramissa, hänelle tulvi heti kommentteja, joiden mukaan hänestä tulisi huono äiti.

Jenni on jo vuosia tehnyt työtä myös somen kautta, joten vihakommentit olivat tuttuja. Mutta miten joku onnistui olemaan vihainen siitä, että hän oli raskaana?

Jenni sivuutti ikävät viestit. Ajatukset täyttyivät tulevasta lapsiarjesta. Mielessä ei käynyt se, että mitä jos synnytys ei mene suunnitellusti tai mitä jos lapsella olisi jokin sairaus. Tuleva lapsi olisi syntyessään täysin terve, totta kai. Pariskunnalla on moitteettomat elämäntavat ja Jenni on nykymittapuulla äidiksi nuori, 26-vuotias. Tilastollisten todennäköisyyksien valossa kaiken pitäisi sujua hyvin.

Synnytys oli lopulta karmaiseva kokemus.

Ultraäänitutkimuksen perusteella vauvalla piti olla kaikki hyvin.

Vertti on taistelija, vanhemmat sanovat.

Kaksi päivää Vertin syntymän jälkeen, aprillipäivänä, Eetu lähti kotiin hakemaan turvakaukaloa. Vanhemmat olivat intoa täynnä: kohta päästäisiin kotiin.

Sitten kaikki romahti. Vauvan sydämestä kuului sivuääni, eikä nivusista havaittavaa femoraalipulssia tuntunut juuri lainkaan.

Tutkimuksissa vauvalla todettiin aortankaaren ahtauma. Ahtaumaa ei voitu havaita raskausaikana, sillä se ei näy sikiöaikaisena verenkierron häiriönä.

Nyt se näkyi esimerkiksi niin, että vastasyntyneen raajoissa ei ollut tasaisesti verta. Lääkkeetkään eivät auttaneet.

Poika joutui teho-osastolle.

On raastava tunne nähdä oma lapsensa letkuissa sairaalapedillä.

Jenni ja Eetu joutuivat shokista shokkiin. Jenni muistaa, kuinka nappasi Eetun taskusta auton avaimet ja lähti kotiin siivoamaan. Hän oli kuin robotti.

– Se oli ihan pimeää touhua.

Seuraavana aamuna tuli tieto, ettei poika ollut enää hengenvaarassa. Vanhemmat huokasivat helpotuksesta, jota kesti vain vajaan vuorokauden: seuraavana yönä vauva kiidätettiin Tampereelta ambulanssilla Helsinkiin. Pojan viidentenä elinpäivänä hänelle suoritettiin sydänleikkaus, jossa ahtautunutta aorttaa laajennettiin. Leikkaus tehtiin kylkikaaren kautta kehon vasemmalta puolelta.

Leikkaus meni hyvin. Lääkäri sanoi Eetulle, että on noin 10 prosentin mahdollisuus, että aortan kaari ahtautuu uudelleen jossain vaiheessa elämää.

10 päivän ikäisenä Vertti pääsi ensimmäistä kertaa kotiin vanhempien luo.

Perhe ei enää pidä terveyttä itsestään selvyytenä.

Kaksi viikkoa. Sen verran perhe ehti elää normaalia arkea. Sitten koitti Vertin ensimmäinen leikkauksen jälkeinen kontrollikäynti. Klinikalla ilmeni, että aortta oli alkanut ahtautua uudelleen. Leikkauksen jälkeen aortan halkaisija oli ollut viisi milliä, nyt enää 3,5.

Ei ole totta, vanhemmat miettivät.

Lääkäri asetti Vertin leikkausjonoon. Uusi leikkaus olisi avosydänleikkaus, jossa aorttaa laajennettaisiin niin pitkältä matkalta, ettei sitä tarvitsisi operoida enää koskaan. Leikkauksessa lapsi kytkettäisiin laitteeseen, joka pitää verenkierron käynnissä.

– Pelkkä ajatus siitä, mitä tämä olisi, hirvitti, Jenni sanoo.

Leikkausaamuna 17. kesäkuuta Jenni oksensi ja Eetu pyörtyi. Mutta koska Vertti taisteli, heidänkin piti.

– Yksi maailman kauheimmista asioista on se, kun jättää pojan leikkaukseen, menee itse jonnekin ja odottaa, että lääkäri soittaisi joskus 4–5 tunnin kuluttua, Jenni sanoo.

Tuntien piinallisen odotuksen jälkeen puhelin soi. Uutiset kertoi sama kirurgi, joka oli leikannut Vertin aiemminkin.

– Hän aloittaa puhelun aina ihanasti sanomalla, että leikkaus onnistui, poika on kunnossa.

Avosydänleikkaus on ihmiselle rankka kokemus iästä riippumatta.

Vertin toipuminen otti takapakkia jo muutaman päivän kuluttua. Vertti oli vaisu ja hänen sykkeensä koholla. Iltaa kohden olo heikkeni entisestään. Vauvan silmät heittivät ympäri, sydän hakkasi hurjaa tahtia, hänen ihonsa muuttui harmaaksi ja vanhempien mieli mustaksi.

Milloin tämä loppuu, ja kaikki on hyvin?

Lääkärin mukaan vaihtoehtoja oli kaksi: joko Vertin sydän on pettänyt tai hänellä on infektio.

Vastaus oli onneksi pienempi paha, infektio. Leikkaushaavaan oli päässyt sairaalabakteeri. Vertti sai antibiootteja ja joutui jäämään teho-osastolle. Muutaman päivän kuluttua lääkäri kertoi, ettei Vertin rintalasta ollut päässyt luutumaan. Juhannuslauantaina rintakehä avattiin uudelleen ja huuhdeltiin antibioottiliuoksella. Rintakehän alla oli mätää tulehdusmassaa, johon antibiootit eivät enää purreet.

Meidän lapsemme on taistelija ja selviää tästäkin, vanhemmat ajattelivat.

Operaatio meni onneksi hyvin. Vertin tila oli vakaa. Juhannussunnuntaina lääkärit sanoivat, että pitäkää vanhempien oma päivä, te tarvitsette sitä.

Oli kaunis kesäilma, mittarissa lähes 30 astetta. Pariskunta lähti retkelle Suomenlinnaan.

– Oli tosi outoa, kun oma lapsi oli teholla ja me vietettiin kesäpäivää. Mutta välillä on pakko tuulettua. Lääkärit tietävät sen, Jenni sanoo.

Vauvan kutsumanimi oli Hexa. Lopulliseksi nimeksi tuli kuitenkin Vertti.

Kokemus on hitsannut Eetun ja Jennin entistäkin paremmin yhteen.

Vertti jäi teho-osastolle kahden viikon ajaksi. Lapsen olisi pitänyt päästä kotiin heinäkuun puolivälissä, mutta hän oli napannut jostain uuden bakteerin ja sai uuden infektion, joka ei onneksi ollut yhtä raju kuin edellinen.

Lopulta perhe pääsi kotisairaalaan eli hoitomuotoon, jossa sairaanhoitaja kävi kolmesti päivässä antamassa Vertille lääkkeet. Viimeisenä iltana, 19. heinäkuuta, hoitaja toivotteli perheelle onnea. Josko huono onni olisi nyt takana?

Valitettavasti sitä oli vielä edessä.

Yöllä Vertille nousi korkea kuume. Tällä kertaa kyse oli onneksi tavallisesta flunssasta.

Perhe pääsi yhdessä kotiin perjantaina 29. heinäkuuta. Tämä puhelinhaastattelu on tehty neljä päivää kotiin pääsyn jälkeen.

– Sitä oli monta viikkoa niin laitostunut, että on ihan omituista olla kotona, Jenni sanoo.

Eetu komppaa. Viikonloppuna hän laittoi Vertin nukkumaan makuuhuoneeseen, mutta ei kyennyt rentoutumaan. Isä ramppasi makkarissa kymmenisen kertaa katsomassa, että onhan vauvalla kaikki hyvin.

Vähän yli neljän kuukauden ikäinen Vertti on viettänyt puolet elämästään sairaalassa. Jenni haluaa korostaa, kuinka paljon arvostaa sairaanhoitajia, jotka ovat pitäneet lapsesta ja samalla vanhemmista huolta.

– Toivomme, että he saisivat siitä uskomattomasta työstä sellaista palkkaa, jota ansaitsisivat, Eetu sanoo.

Vanhempien mukaan Vertti on äärimmäisen kiltti lapsi, mutta pahalle päälle sattuessaan saattaa mennä nopeasti nollasta sataan.

Terveyskirjaston mukaan Suomessa syntyy vuosittain reilut 500 lasta, joilla on jokin sydänsairaus. Jenni Puhakka ja Eetu Karhunen halusivat kertoa Vertin tilanteesta ja omista kokemuksistaan avoimesti sosiaalisessa mediassa antaakseen vertaistukea kohtalotovereille. Sellaista hekin olisivat vaikeassa tilanteessa tarvinneet.

– Kun yhtäkkiä kerrotaan, että olet sydänvikaisen lapsen isä, niin onhan se ihan järjetön shokki, Eetu sanoo.

Etenkin Jenniä jännitti, miten hänen Instagram-seuraajansa ottaisivat tällaiset ei niin iloiset perhepäivitykset vastaan – Instagram kun on paikka, jossa elämä esitetään usein ruusunpunaisena hattarapallerona vailla murheita.

– Pelotti, mitä siitä tulee. Mutta jo alusta alkaen vastaanotto oli tosi lämmin ja saatiin paljon tsemppiviestejä ja kiitoksia siitä, kun kerrottiin tilanteestamme, Jenni sanoo.

– Ne viestit ovat lämmittäneet sydäntä. Haluan kiittää heitä sydämellisesti, Eetu lisää.

Positiivista palautetta on tullut merkittävästi enemmän kuin negatiivista.

Vertin tarina on koskettanut monia, ja vanhemmat ovat saaneet kiitosta sen jakamisesta.

Perheonni on lopultakin totta.

Sitten oli se toinen porukka. Ne, joka lähettivät Jennille vihaviestejä jo raskausaikana. Kun pieni vauva taisteli hengestään, ymmärsivätkö he pysyä vaiti?

Valitettavasti eivät.

– En ole koskaan saanut niin paljon vihaa, paskaa, syyttelyä, ilkeyksiä, loukkauksia sun muuta kuin raskauden, äitiyden ja Vertin sairauden aikana, Jenni sanoo suoraan.

Erään kommentoijan mukaan Vertin sydänvika johtui siitä, että Jenni ”urheili liikaa” raskausaikana. Väite ei edes pitänyt paikkaansa, sillä pahan raskauspahoinvoinnin takia Jenni kertoo päässeensä ehkä viidesti salille koko odotusaikana.

Siitä vihaajat vasta riemastuivat, kun Jenni sattui näkymään ystävänsä Instagram Story -videolla Vertin kanssa kahvilan terassilla. Esimerkiksi somepalvelu Jodelin anonyymit julkkisvahtaajat pöyristelivät, miten tämä kehtaa viettää sairaan, vastustuskyvyltään heikon vauvansa kanssa aikaa jossain terassilla!

– Ihmiset eivät tiedä sitä, että kävelin vaunulenkillä kahvilan ohi, jossa ystäväni sattui istumaan. Olin hänen kanssaan siellä noin vartin. Lisäksi Vertillä on lääkärit ja hoitajat, jotka kertovat, mitä lapsen kanssa voi tehdä ja mitä ei, Jenni sanoo ja jatkaa:

– Tuntuu siltä, että pitäisi olla koko ajan perustelemassa kaikkea, mitä teen.

Jenni ja Eetu eivät voi ymmärtää, mistä tuntemattomien ihmisten viha kumpuaa.

Yksi mahdollinen syy vihalle on se, että pariskunta julkaisee kymmenille tuhansille seuraajille kuvia, joissa Verttiä hoidetaan sairaalassa. Vertin kasvoja ei ole peitetty.

Oman lapsen kuvien lisäämisestä sosiaaliseen mediaan on käyty keskustelua vuosia. Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan lapsella on oikeus yksityisyyteen heti syntymänsä jälkeen. Niinpä lapsen henkilökohtaisten tietojen ja tunnistettavien kuvien jakaminen edellyttää vanhemmilta tarkkaa harkintaa.

Jennin ja Eetun kohdalla harkinta oli erityisen tärkeää, sillä kuvien yhteydessä vanhemmat kertoivat Vertin sydänviasta.

– Ollaan saatu viestejä, että pilataan lapsen elämä, kun tuodaan näitä tietoja esille, Jenni sanoo.

Vanhemmilla on kuitenkin koko ajan ollut suodatin päällä. Esimerkiksi Vertin tarkkoja potilastietoja he eivät luonnollisesti ole kertoneet. Jenni lisää, että he harkitsevat lopettavansa Vertin kasvokuvien julkaisun, kun poika on noin puolen vuoden ikäinen ja alkaa muuttua enemmän “itsensä näköiseksi”.

Vanhemmat ovat kertoneet omasta ja Vertin tilanteesta avoimesti, mutta ilman kaikkia yksityiskohtia.

Vertti toipumassa.

Syyllistävät kommentit saivat Jennin voimaan niin pahoin, että hän heinä–elokuun taitteessa hän poistui Instagramista määrittelemättömäksi ajaksi – lopulta vain muutamaksi päiväksi, koska hän päätti, etteivät vihaajat voi kontrolloida hänen elämäänsä.

Vihaajia on loppujen lopuksi ollut vain pieni määrä verrattuna muihin. Heihin, jotka ovat tsempanneet. Heihin, jotka ovat kertoneet, kuinka heidän sydänsairas lapsensa on varttunut ilman ongelmia. Heihin, jotka ovat kiittäneet tuoreita vanhempia avoimuudesta. Ja heihin, jotka lahjoittivat perheelle rahaa.

Joku oli vinkannut Vertin, Jennin ja Eetun tilanteesta hyväntekeväisyysjärjestö we4youlle. Järjestöstä oltiin yhteydessä tuoreisiin vanhempiin ja kysyttiin, haluatteko ottaa apua vastaan.

Avulle oli tarvetta, sillä sekä Jenni että Eetu työskentelevät yrittäjinä. Osteopaattina työskentelevä Eetu oli Vertin tilanteen vuoksi joutunut perumaan asiakkaansa seitsemän viikon ajaksi. Jenni on personal trainer, jonka tuloja jo korona kolhi tuntuvasti.

– Ei ole noloa myöntää, että tarvitsee taloudellista tukea. Elämässä on joskus tilanteita, joissa säästöt on käytetty, Jenni sanoo.

Vertti on tottunut olemaan ihmisten ympäröimänä.

Perhe ei halua kertoa summaa, jonka he lahjoituksen kautta saivat. Rahankeräyksessä oli kuitenkin määritelty summa, jonka yli menevät varat annettaisiin muille sydänsairaille lapsille ja heidän perheilleen. We4youn Facebook-päivityksen mukaan keräyksen avulla “usempi muu perhe tulee saamaan apua”, joten määritelty summa ylittyi.

Perhe sai toki myös ikävää palautetta rahankeräyksen tiimoilta. Joidenkin mielestä perheen olisi pitänyt myydä autonsa tai talonsa ennemmin kuin ottaa lahjoitusvaroja vastaan.

– Jodelissa lueteltiin joitain Eetun vaatteita, jotka hänen olisi pitänyt myydä saadakseen rahaa, Jenni sanoo.

– Ihmiset eivät tajua, että jos saisimme valita, olisiko Vertti terve vai saisimmeko jäätävän summan rahaa, niin totta kai valitaan aina Vertin terveys.

Puhelun taustalla kuuluu vauvan huutoa ja jokellusta. Vanhemmat ovat puhuneet toimittajan kanssa liian kauan. Nyt on Vertin vuoro saada huomiota.

– Vertti tykkää, että on ihmisiä ympärillä, hän tottui siihen sairaalassa. Jos hetkeksi kääntää selän tai puhutaan Eetun kanssa, niin Vertti huomauttaa, että hän on täällä, Jenni nauraa.

Puhelun taustalta kuului tämän pikkuherran jokellusta.

Vanhempien suuri toive on, että epäonni olisi takanapäin ja Vertti pysyisi terveenä. Kuten Eetu sanoo, terve lapsi ei ole itsestäänselvyys, vaikka moni sitä sellaisena pitää.

Vertin sydänvaiva on sellainen, ettei hänestä välttämättä voi tulla huippu-urheilijaa. Hyvän, tavallisen elämän este sen ei pitäisi olla. Tai jos on, niin siitäkin perhe aikoo selvitä yhdessä.

Lähitulevaisuuden suunnitelmissa on viedä Vertti vauvauintiin ja mummolaan katsomaan siilejä. Elää lopultakin sitä tavallista lapsiperhearkea.