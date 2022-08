Maarit, 39, laittoi lapsensa esikouluun Dubaissa – näissä asioissa se eroaa merkittävästi suomalaisesta

Maarit halusi laittaa poikansa englanninkieliseen päiväkotiin Dubaissa. Nelivuotias opettelee esikoulussa vieraita kieliä ja matematiikkaa.

Pulahduksia pallomereen, vartaloa vetreyttävää joogaa ja retkiä Dubain monenlaisiin nähtävyyksiin.

Vastapainona englannin ja arabian kielen, matematiikan ja lukemisen opettelua. Muun muassa.

Nelivuotiaan suomalaispoika Lucan elämä on ollut viimeisen vuoden ajan aivan erilaista kuin se Suomessa olisi. Luca käy nimittäin Dubaissa jo esikoulua, joka alkaisi suomalaisessa päiväkodissa vasta pari vuotta myöhemmin.

Juristiäiti Maaritin, 39, päätös muuttaa perheineen Dubaihin on osoittautunut onnistuneeksi.

– Poikani osaa jo kommunikoida englanniksi, suorittaa yksinkertaisia kirjoitus- ja laskutehtäviä sekä hallita arabian alkeita, Maarit iloitsee.

Espoosta kotoisin oleva kolmehenkinen perhe muutti Dubaihin viime vuoden syyskuussa. Perheen isä tekee Dubaista etätöitä, ja Maarit suorittaa Itä-Suomen yliopistoon avoimen yliopiston johtamisen ja markkinoinnin aineopintoja.

Dubai valikoitui perheen ekspat-kohteeksi, koska Lähi-itä oli matkakohteena tuttu. Lisäksi Maarit halusi asua maassa, jossa puhutaan englantia. Dubai tuntui aiempien matkojen takia jo tutulta ja omalta paikalta.

Vanhemmat valitsivat Luca-pojalleen päiväkodiksi brittipäiväkodin, jossa muut lapset ovat ekspattien eli ulkomailla tilapäisesti oleskelevien vanhempien jälkeläisiä.

– Päiväkoti on yksityinen. Kuukausihinnat vaihtelevat täällä suuresti. Yleensä hintahaitari on 500–1500 euron välillä kuukaudessa, mutta se ei sisällä ruokaa ja retkiä. Hinta kuulostaa suurelta, mutta rahalle saa vastinetta.

Luca käy Dubaissa brittipäiväkotia.

Myös Suomessa Luca kävi yksityistä, kaksikielistä päiväkotia, jossa lapsi opetteli englannin alkeita. Kun Maarit vertaa Dubain yksityistä päiväkotia Suomen kokemuksiin, Suomi jää kakkoseksi.

– Sijaiset vaihtuivat alati, eivätkä he muistaneet aina edes lapseni nimeä. Kohtasimme myös vanhempien poikien taholta kohdistuvaa kiusaamista, johon hoitajat eivät ehtineet puuttua.

Dubain esikoulun opetukseen Maarit on tyytyväinen. Luokassa on opettaja, jonka tehtäviin kuuluu vain opetuksen antaminen. Hoidollisesta puolesta vastaavat kouluavustajat.

Sosiaalisessa mediassa Maarit on saanut kritiikkiä siitä, että hän on nostanut Dubaita esille positiivisessa valossa.

Islamilaisen sharia-lain noudattaminen, kunniamurhat ja naisten oikeuksien rajoittaminen ovat asioita, jotka liitetään yleensä Saudi-Arabiaan tai muihin tiukan uskonnollisen kontrollin alla eläviin maihin. Samat asiat ovat osa arkea myös vapaamielisenä paikkana mainostetussa Dubaissa, IS kertoi aiemmin.

– Vastaan kritiikkiin sillä tavalla, että joka paikassa on omat ongelmansa, mutta kaikki voivat elää omanlaista elämää paikasta riippumatta. Omassa arjessa nämä asiat eivät näy, Maarit kommentoi Ilta-Sanomille.

Toinen sosiaalisessa mediassa ihmetyttänyt asia on esiopetuksen alkamisikä. Dubaissa esiopetusta annetaan jo neljävuotiaille, Suomessa vasta esikouluvuoden aikana kuusi vuotta täyttäville.

Joitakin voi mietityttää, saako lapsi olla Dubaissa lapsi, jos opin tielle lähdetään jo nelivuotiaana.

Maarit muistuttaa, että myös Dubaissa oppiminen tapahtuu leikin kautta.

– Päiväkotipäivä on sitä paitsi lyhyempi kuin Suomessa, joten lapselle jää jopa enemmän leikkiaikaa kuin Suomessa.

Äiti Maarit ja poika Luca ovat Dubaissa asumiseen tyytyväisiä. Luca lähtee joka päivä päiväkotiin innolla.

Jalkapallokentät, tanssistudiot, kirjastot...

Luksuskohteen maineessa olevassa Dubaissa myös päiväkodit kuulostavat varsin ylellisiltä.

Päiväkotia voi käydä joko koulun yhteydessä tai pienemmässä yksikössä. Kummassakin on etunsa.

Koulun päiväkodeissa lapsille on tarjolla isot uima-altaat, jalkapallokentät, tanssistudiot ja kirjastot.

Maaritin lapsi käy päiväkotia lähempänä kotia, jossa lapsia on yhdessä ryhmässä vain kymmenen. Tässäkin päiväkodissa lapsille on tarjolla leikkipuisto, joogatila ja pallomeri, josta on tullut Lucan suosikki.

– Suomi-päiväkotiin jos vertaa, niin varustelutaso on lelujen ja aktiviteettien määrän suhteen suurempi, Maarit kertoo.

Päivään kuuluu sekalainen annos leikkiä ja opiskelua.

Ruoat äiti pakkaa mukaan lapsensa ruokaboksiin.

– Ne ovat kaksikerroksisia. Ensimmäisessä osassa on välipala, joka on usein voileipää ja hedelmää. Kun päälliskerroksen nostaa, sieltä löytyy lounas.

Lucan esikoulu alkoi jo neljävuotiaana.

Ei ikävä kotiin

Maaritin mukaan lapsen laittaminen ulkomaiseen yksityiseen päiväkotiin on ollut lapsen kannalta hyvä ratkaisu. Ennen kaikkea hän kokee hienoksi sen, että lapsi omaksuu jo nuorella iällä vieraan kielen.

– Omakin poika suorastaan imee englantia ja arabiaa.

Huonoja puolia hän ei Dubain esikoulusta keksi.

– On makuasia, haluaako lapsen aloittavan niin aikaisin vaikkapa matematiikan harjoituksia, mutta minusta se on erinomaista.

Suomalaista päiväkotia Maaritilla ei ole ikävä. Perheenäiti ei syytä ammattilaisia, vaan ikuista resurssipulaa.

– Olen kauhulla seurannut, miten Suomen päiväkodeista puuttuu oikeastaan kokonaan varhaiskasvatus ja miten laadukkaat opetussuunnitelmat jäävät resurssien puuttumisen vuoksi toteutumatta.

Perhe kokee, että ulkomailla vietetty aika on tiivistänyt heitä entisestään. Siksi ulkomailta ei ole kiire kotiin.

Dubaissa poppoo haluaa olla niin pitkään kuin mahdollista, eli ainakin sen kahden vuoden ajan, kun Maarit on juristin työstään opintovapaalla.

