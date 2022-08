Miksi vanhempaa voi itkettää ekaluokkalaisen ensimmäisenä koulupäivänä jopa niin, että melkein hävettää? Psykologi selittää syyn

Erikoisempaa olisi se, jos lapsen koulutien alkaminen ei tuntuisi missään, koulupsykologi kertoo syistä liikutukselle, joka saattaa iskeä aivan yllättäen.

Koulun aloitus on yksi virstanpylväs niin lapsen kuin vanhemmankin elämässä, koulupsykologi Nina Rantala kertoo.

Lämmin vinkki ekaluokkalaisen vanhemmalle: Jos saatat lapsesi kouluun ensimmäisenä päivänä, varaa mukaan nenäliinoja. Liikutuksen tunteita voi tulla, kun seisoo lapsensa kanssa ensimmäistä kertaa koulun pihalla.

”Mistä vertaistukea äidin suruun näinkin hölmössä asiassa. Oma reaktioni yllätti. Kuulostaa naurettavalta, mutta en mahda itselleni mitään”, esikoisen koulun aloittamista kuvailtiin myös esimerkiksi Vauva.fi:ssä muutaman vuoden takaisessa, aihetta käsittelevässä keskustelussa. Osa keskusteluun osallistuneista piti kirjoittajan reaktiota yliampuvana, mutta monille se on täyttä totta.

Kyynelkanavat saattavat avautua viimeistään siinä vaiheessa, kun varsinainen eron hetki koittaa. Sitä toivottaa lapselleen ”hyvää koulupäivää”, vilkuttaa perään ja jää seuraamaan, kun pienet ihmiset jättimäisiltä näyttävine reppuineen juoksevat riviin ja marssi luokkaan alkaa.

”Pahinta” on, jos koulu on järjestänyt jonkinlaisen seremonian. Esimerkiksi nauhan leikkaamisen koulun oven edessä ”ekaluokkalaisten koulutien alkamisen kunniaksi”. Lapsille kiva, mutta vanhempi saattaa joutua peruuttamaan takavasemmalle keräämään itsensä.

Seuraavana päivänä vastaavaa tunneryöppyä ei enää tule.

Miksi pakahduttava tunneryöppy nousee juuri siinä tilanteessa?

” Erikoisempaa olisi se, että lapsen koulun aloittaminen ei tuntuisi missään.

Ja miksi koulun aloittaminen voi olla vanhemmalle niin tunteita herättävä asia?

– Koulun aloitus on yksi virstanpylväs niin lapsen kuin vanhemmankin elämässä, koulupsykologi Nina Rantala vastaa.

– Se on iso asia ja isot asiat herättävät voimakkaita tunteita. Se on täysin luonnollista ja inhimillistä. Tunne kertoo myös siitä, että asia on tärkeä. Erikoisempaa olisi se, että lapsen koulun aloittaminen ei tuntuisi missään.

Luopumista ja omia muistoja

Jos lapsi ihmettelee vanhemman kyynelehtimistä, asiaa kannattaa selittää.

– Lapselle voi vaikka sanoittaa, että koska koulun aloittaminen on niin hieno juttu, itku tulee ilosta. Voi myös sanoa, että ei ole mitään hätää.

Nina Rantala sanoo myös, että koulun aloittaminen on myös tietynlaista luopumista ja uuteen elämänvaiheeseen siirtymistä. Lapsesta tulee itsenäisempi ja pikkulapsivaiheesta on päästettävä irti. On voitava luottaa siihen, että lapsi alkaa pärjätä.

Tunnekuohun taustalla voi myös olla vanhemman omia kokemuksia. Kyse voi siis olla monesta asiasta ja mahdollinen tunneryöppy on silloin täysin luonnollista, Rantala sanoo.

” On parempi kysyä, miltä koulun alkaminen sinusta tuntuu ja antaa lapsen itse sanoittaa omaa tunnettaan.

Lapsi voi sanoittaa oman tunteensa

Entä kuinka voi tukea koulun alkamista jännittävää lasta?

Kun lapsen kanssa puhuu koulun aloittamisesta, ei välttämättä kannatakaan kysyä: ”Jännittääkö sinua?” Se on toki täysin ymmärrettävä ja lohduttavalta tuntuva kysymys, mutta asiaa voi olla hyvä lähestyä kautta rantain.

– Jännitys-sanaa ei ehkä kannata ottaa itse esiin, sillä se saattaa joissakin lapsissa aktivoida sitä jännitystä. Voi olla parempi kysyä, miltä koulun alkaminen sinusta tuntuu ja antaa lapsen itse sanoittaa omaa tunnettaan siitä.

Jos lapsi puhuu jännityksestä, siitä voi kysyä tarkemmin. Lapselle voi silloin myös kertoa, että jännitys on ihan hyvä tunne ja kaikkia muitakin jännittää, vaikka se ei näkyisi ulos, Rantala kuvailee.

On myös hyvä kartoittaa, onko lapsella pelkoja.

– Jos huoltajaa huolestuttaa jokin asia, siitä kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä kouluun.

” Jotta ensimmäiset päivät onnistuisivat ja sujuisivat hyvin, valmistelutyötä tehdään todella paljon.

Vaikka vanhemmat ja lapset saattavat olla hermona, koulussa tapahtuu asioita, joita vanhemmat eivät näe.

– Opettajat valmistautuvat ensimmäiseen koulupäivään huolellisesti. Jotta ensimmäiset päivät onnistuisivat ja sujuisivat hyvin, valmistelutyötä tehdään todella paljon. Se on hyvä muistaa, että ammattilaiset suunnittelevat ekaluokkalaisten koulun alkamista niin, että se olisi kaikille hyvä.

Lapset kehittyvät eri tahtiin

Joskus vanhemmat huolestuvat nopeasti, jos lapsi ei saa heti kavereita.

– Kaveriasioille kannattaa antaa aikaa. Jos lapsi ei saa heti parasta kaveria, se voi surettaa myös vanhempaa, mutta kaikelle kannattaa antaa aikaa.

Lapset kehittyvät eri tahtiin.

– Lapset ovat eri kehitysvaiheissa myös siinä, miten he osaavat toimia kodin ulkopuolella.

Joulukuussa syntyneet ekaluokkalaiset ovat saman vuoden tammikuussa syntyneitä reilusti nuorempia. Lähes vuoden ikäero saattaa esimerkiksi näkyä taidoissa toimia itsenäisesti.

” Vanhempien kannattaa myös osoittaa luottamusta lapseen aiempaa enemmän.

Itsenäistyminen on tärkeä kehitystehtävä

Ekaluokkalaiset alkavat nauttia itsenäisyydestään, mikä on tärkeä kehitystehtävä.

– Lapsi oppii vähitellen toimimaan ilman vanhempia. Vanhempien kannattaa myös osoittaa luottamusta lapseen aiempaa enemmän. Ei kannata olla liian huolissaan, sillä lapsi aistii sen, mikä sitten taas vaikuttaa häneen.

Ekaluokkalaiset ovat kaikki vasta oppimassa, mutta jo itsenäisemmän elämänsä alussa. Kodin ulkopuolisella elämällä alkaa olla lapseen suuri vaikutus. Se voi vanhemmasta tuntua jonkinlaiselta luopumiselta. Joskus se voi olla myös huolta.

Mutta eivät vanhempien mahdolliset liikutuksen hetket koulumaailmassa lopu aina ensimmäiseen päivään. Sitä saattaa olla taas nieleskelemässä palaa kurkussa, kun Suvivirren ensisäkeet kajahtavat juhlasalissa kevätjuhlapäivänä.