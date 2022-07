Kolmen lapsen yh-äiti Ida, 32, havahtui siihen, ettei kestä omia lapsiaan – soitti ratkaisevan puhelun, ja tilanne on nyt täysin toinen

Ida Paarnio on kolmen pienen lapsen yksinhuoltaja. Äitiys ei ole ollut helppoa, mutta silti se on unelmien täyttymys.

Ida Paarnio, 32, pyörittää yhden vanhemman perhettä. Lapsia on kolme.

Pohjakosketus tapahtui vuosi sitten heinäkuussa.

Lapset riitelivät, ja äiti tunsi hermojensa kiristyvän äärimmilleen. Poskia punoitti, otsasuoni pullotti kiihtymyksestä. Lopulta vantaalainen kotiäiti Ida Paarnio, 32, päätyi huutamaan lapsilleen pää punaisena.

Aiemmin vastaavat tilanteet olivat lauenneet eri tavalla, joten nyt ylilyönti hävetti. 1-, 8- ja 10-vuotiaiden lasten yksinhuoltaja lukittautui yläkerran kylpyhuoneeseen itkemään.

– Tajusin, etten voi jatkaa näin. En halunnut lapsilleni elämää, jossa äiti voi napsahtaa kuin sormia napsauttamalla.

"Olisi tehnyt mieli luopua äitiydestä”

Vuosi välikohtauksen jälkeen Paarnio muistelee tapahtunutta jo pienen etäisyyden päästä, helpottuneena siitä, että asiat ovat nykyään paremmin.

Silti perheenäiti uskaltaa sanoa ääneen sen, mitä moni ei kehtaa.

– Elämässäni on ollut monta sellaista hetkeä, että olisi tehnyt mieli luopua äitiydestä. Onhan tämä hemmetin rankkaa.

Rankkuudella Paarnio viittaa arkiseen kuormaan: pienintä on noustava syöttämään silloinkin, kun ei jaksaisi. Vanhempien lasten aamupuurot on keitettävä ja läksyissä autettava, kun omat voimavarat ovat hukassa.

Raskainta on, ettei vastuuta voi jakaa kenenkään kanssa.

Paarnio kutsuu itseään yksinhuoltajaksi, sillä päävastuu arjesta on hänellä, vaikka kahden vanhemman lapsen isä on tiiviisti mukana lasten elämässä. Parisuhde vanhempien lasten isän kanssa päättyi jo seitsemän vuotta sitten, ja nykyään lapset ovat isällään joka toinen viikonloppu.

Vaikeampaa on ollut hyväksyä se, ettei nuorimman lapsen isä halua olla mukana jälkeläisensä elämässä.

– Vauvan isä jätti minut, kun olin raskaana. Hän ilmoitti, että se on ”joko abortti tai hän”. Valitsin vauvan. Tämä on tehnyt minut välillä katkeraksi ja vihaiseksi, mutta siitä huolimatta olen helpottunut.

Onneksi kahden vanhemman lapsen isä on ottanut myös Paarnion nuorimmaisen siipiensä suojaan. Ex-kumppanilla on muun muassa tapana soitella vauvalle videopuheluita ja onnitella häntä merkkipäivinä.

Perheen nuorin on yksivuotias.

Paarnio on tuesta kiitollinen, mutta toivoisi silti voivansa jakaa arjen vastuita jonkun kanssa.

– On rankkaa olla se perheen aikuinen, joka ottaa lasten tunnemyllerrykset ja ristiriitatilanteet vastaan 24 tuntia vuorokaudessa.

Soitto lastensuojeluun muutti kriisiytyneen tilanteen

Vuosi sitten tapahtunut välikohtaus kotona sysäsi Ida Paarnion muutoksen tielle. Hän ymmärsi olevansa tilanteessa, jossa oli pakko saada ulkopuolista apua.

– Tajusin, että en kestä omia lapsiani. Päätin soittaa siltä istumalta lastensuojelun kriisipäivystykseen. Onneksi soitin, sillä he ottivat minut mielettömän hyvin vastaan.

Lämmin vastaanotto oli Paarniolle helpotus, sillä aiemmin hän ei ollut saanut kaipaamansa tukea. Eräs läheinenkin oli sanonut, että Paarnion oli vain pakko jaksaa – olihan hän itse halunnut kolme lasta.

Ida Paarnio sai apua lastensuojelusta. Hän kannustaa hakemaan apua rohkeasti.

Paarnio päätyi tekemään itse perheestään lastensuojeluilmoituksen.

Rohkea teko johti Paarnion perheessä hyvään lopputulokseen. Nykyään perheen luona käy kaksi kertaa viikossa perhetyöntekijä, joka opastaa äitiä kommunikaatiotilanteissa lastensa kanssa.

Paarnio vertaa ammattilaista oman elämän Supernanny Pia Penttalaan. Perhetyöntekijä näkee tilanteet ulkopuolisen silmin ja neuvoo, miten äiti voi jatkossa toimia.

Arkisen avun lisäksi Paarnio käy kerran viikossa psykoterapiassa, jota hän pitää todellisena henkireikänä.

– Pidän oman mielenterveyden hoitamista kaiken lähtökohtana. Vasta, kun pystyy auttamaan itseään, pystyy auttamaan lapsiaan.

Paarnio kannustaa muita kuormituksesta kärsiviä perheitä hakemaan rohkeasti apua lastensuojelusta. Sitä ei tarvitse pelätä, että ammattilaiset hakisivat oikopäätä lapset kotoa pois.

Myöskään ruuhkien pelossa apua ei kannata jättää hakematta.

– Itse sain apua parissa viikossa. Yksi puhelinsoitto voi pelastaa ahdingosta. Se vaatii kuitenkin uskallusta myöntää, että ei jaksa.

Yksinhuoltajien vähättely ärsyttää

Ulkopuolinen apu ja lääkärin viime joulukuussa määräämät masennuslääkkeet ovat auttaneet Ida Paarnion takaisin jaloilleen.

Vaikeuksien voittaminen on nostanut perheenäidin itseluottamusta ja saanut hänet tuntemaan ylpeyttä itsestään.

– Nykyään ajattelen, että tämä on hiton hieno pesti. Myös yksinhuoltajana voi pärjätä.

Hyvinvoiva äiti jaksaa auttaa myös lapsiaan, Ida Paarnio muistuttaa. Yksi Paarnion vuoden kohokohdista oli Creator Awards -gaalaan osallistuminen.

Konkreettisimmillaan perheen edistysaskeleet näkyvät ilon lisääntymisenä arjessa.

Perheenäiti kuvailee, kuinka hänestä tuntui vielä vuosi sitten siltä, ettei hän mahdu saman katon alle lastensa kanssa. Riidat olivat jatkuvia.

Nyt tilanne on täysin eri.

– En enää poistu vaikeista tilanteista, vaan olen läsnä hetkessä. Meillä on tosi hauskaa yhdessä. Ja kun lapset ovat isällään, ikävöin heitä kovasti.

Vaikka Paarnio on voittanut monia vaikeuksia, kaikki eivät suhtaudu yksinhuoltajaan positiivisesti. Nainen kertoo saaneensa negatiivista palautetta erityisesti sen jälkeen, kun hän kertoi julkisuudessa elävänsä tukien varassa.

Kriittistä palautetta tulee myös Paarnion Instagramiin ja blogiin Elämän makuinen matka.

Yleisin kritiikki koskee tukia, joita kotiäiti parhaillaan nostaa.

– En triggeröidy helposti, mutta kriitikoille tekisi mieli sanoa, että kasvatan tulevaisuuden veronmaksajia ja maksan veroja itsekin. Kotiäitinä en lisäksi kuormita päiväkotia, sillä pienin on kotona kanssani.

Toinen, harvemmin kuultu mutta sitäkin loukkaavampi kritiikki koskee Paarnion valintaa ryhtyä tieten tahtoen nuorimman lapsensa yksinhuoltajaksi.

Räikeimmän kommentin hän sai jo raskausaikana. Silloin tuttava kertoi, että Paarnion olisi parempi tehdä abortti, jotta hän voisi tulevaisuudessa löytää kumppanin, jonka kanssa voisi perustaa ydinperheen.

– Sitä toitotetaan paljon, miten jokainen tarvitsee elämäänsä isän. Jotkut jopa sanovat, että lastani tullaan kiusaamaan koulussa, koska hänellä ei ole isää. Mutta itse olen sitä mieltä, että perhemuoto voi olla myös tämä.

”Mielestäni on hienoa, että lapsilla on nykyään äiti, joka nauraa.”

Yksinhuoltajuus on myös hienoa: ”Saan rakkauden tuplana”

Ei ehkä täydellistä, pintasiloteltua elämää, mutta rosoisen kaunista ja aitoa arkea.

Sitä Ida Paarnion elämä on nykyään.

Paarnio huomauttaa, että Suomi on nykyään pullollaan erilaisia perhemuotoja, joten yhden vanhemman perheet mahtuvat hyvin joukkoon mukaan.

Omaa tarinaansa hän pitää esimerkkinä siitä, että monista pudotuksista voi nousta jaloilleen. Hienoa on, että lapsilla on nykyään äiti, joka nauraa.

Perheenäiti muistuttaa, että hän on elänyt elämässään sekä ydinperhearkea että yksinhuoltaja-arkea, joten kummankin perhemuodon plussat ja miinukset ovat tuttuja.

Yksinhuoltajuuden hyviä puolia ovat sujuva arki ja vapaus tehdä päätöksiä itse. Kotona ei myöskään tarvitse kinastella toisen aikuisen kanssa.

– Ja vaikka pienen lapsen kasvattaminen yksin on voimia vievää, on se myös antoisaa. Olen kokenut ensiaskeleet, ensihalauksen ja ensimmäisen sanan yksinoikeudella. Saan ikään kuin rakkauden tuplana. Se on valtavan hienoa.