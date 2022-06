Toive lapsivapaista häistä aiheuttaa usein närää – hääsuunnittelijan kanta on selvä

”On niin monesti käynyt niin, että lapsen kitinä, huudahtelu ja itku herkässä tilaisuudessa häiritsevät ainutlaatuista seremoniaa”, yksi lukijoista kirjoittaa.

Kesähäät ovat jälleen täällä, ja mielipiteitä onnistuneiden juhlien salaisuudesta on yhtä monia kuin on juhlijoitakin.

Yksi häihin liittyvä ikuisuuskiista liittyy vieraisiin: ovatko parhaat häät luonteeltaan sukujuhla, ystävien kesken järjestetyt bileet vai lasten ilotteluhetki?

Ilta-Sanomille aiemmin haastattelun antanut hääsuunnittelija Micu Mäkitalo piti räikeänä etikettivirheensä sitä, että lapset otetaan mukaan juhliin, jos heitä ei ole kutsuttu.

– Lapset määrittelevät aika pitkälti juhlan kulun. Itse olen sillä kannalla, että jos lapset kutsutaan häihin, heidät voi joku hakea kotiin alkuillasta. Lapset tylsistyvät helposti, eivätkä osaa silloin käyttäytyä. Häät ovat etenkin illalla enemmän aikuisten juhla, Mäkitalo kommentoi.

Lue lisää: Hääsuunnittelija paljastaa suomalaisten etikettivirheet häissä – yksi sääntö aiheuttaa aina vääntöä

Aihe herätti keskustelua artikkelin kommenttiosuudessa. Hääsuunnittelijan kanssa eri mieltä oli osa Ilta-Sanomien lukijoista.

– On se kumma, että reilu neljäkymmentä vuotta sitten pystyimme pitämään häät ilman hääsuunnittelijaa, valtavaa budjettia ja millintarkkoja sääntöjä. Lapsiakin häissä vilisti, eikä se häirinnyt ketään, ehkä heidän omia vanhempiaan lukuun ottamatta, kirjoitti yksi artikkelia kommentoineista lukijoista.

Monet olivat sitä mieltä, että häihin kyllä mahtuu vieraita, myös lapsia.

– Häät ja hautajaiset ovat kautta aikain olleet koko suvun ja perheiden juhlia, agraariaikana jopa pitäjän laajuisia juhlia. Suku- ja perhejuhlina ne tulee myös säilyttää. Piste.

” Jos minulla olisi lapsia ja saisin kutsun "lapsivapaisiin häihin", en menisi.

– Jos minulla olisi lapsia ja saisin kutsun ”lapsivapaisiin häihin”, en menisi. Ja ilmoittaisin syyn myös hääparille.

– Ikävää tuollainen lapsiviha vielä 2000-luvulla.

– Minusta lähipiirin lapsien tulisi saada olla mukana häissä. Häät ovat iso juhla, ja isoissa juhlissa lapset oppivat uusia tapoja koskien pukeutumista ja niin paljon muuta. Itse muistan vieläkin, miten autuas olin alle kouluikäisenä, kun maailman kaunein morsian antoi morsiusvihostaan minulle yhden kukkasen ennen tanssin alkua. Loppuun asti elin mukana kaiken.

Vähintään yhtä moni ymmärsi Mäkitalon ajatukset lapsivapaista häistä. Kommentoineet huomauttivat, että hääpäivän tähtiä eivät ole vieraiden lapset, vaan naimisiin mennyt pari.

” Hääjuhlassa morsian ja sulhanen ovat päähenkilöitä, ei se vanhempien pikkupiltti.

– Pienten lasten paimentamisessa ne varsinaiset juhlat ja aikuisten kanssa seurustelu saattavat jäädä. Vastaan voi tulla vieraita, joita harvemmin näkee, mutta häissäkään ei saa keskusteltua, kun vieraan aika menee lasten perässä juoksemiseen. Ja alkuillasta lapsiperheet lähtevät kokonaan, tai ainakin toinen joutuu olemaan ajokunnossa.

– Ihan kaikenlaisissa juhlissa käy monesti niin, että lapset ottavat ylivallan ja kaikki vieraat saavat tai joutuvat katselemaan lasten temmellystä. Pienemmissä kotijuhlissakin on melko rasittavaa, jos alle kouluikäisiäkin on paljon. Juhlan sankari jää sivurooliin sellaisissa juhlissa. Oli ne sitten vanhemman ihmisen synttärit, rippijuhlat tms. Juhlanjärjestäjällä on täysi oikeus toivoa rajoituksia. Ei siitä pidä kenenkään loukkaantua.

”Pienten lasten paimentamisessa ne varsinaiset juhlat saattavat jäädä”, kommentoi yksi.

"Arvoastiasto ja -lasisto edellyttävät varovaista kohtelua”

Oli lapsivapaille häille muitakin puoltavia argumentteja. Osan mielestä lapsista tuli häissä liikaa meteliä ja muuta vilskettä, toisten mielestä kyse oli myös turvallisuudesta.

– On niin monesti käynyt niin, että lapsen kitinä, huudahtelu ja itku herkässä tilaisuudessa häiritsee ainutlaatuista seremoniaa. Hääjuhlassa morsian ja sulhanen ovat päähenkilöitä, ei se vanhempien pikkupiltti, jota tietysti olisi kiva pitää ihasteltavana kaikkien huomion keskipisteenä.

– Joskus pelkkä arvoastiasto ja -lasisto edellyttävät varovaista kohtelua, eikä lapsia voi poikkeuksellisesti kutsua, vaikka he ovat yleensä luontevia ja asiaankuuluvia vieraita sukukokoontumisissa.

"Miksi pitäisi sietää...”

Monilla ei ollut aiheesta tiukkaa mielipidettä, mutta enemmistö muistutti, että hääparin toivetta kannattaa aina kunnioittaa.

– Itse tykkään lapsista, myös häissä. Jos kuitenkin morsiusparin toive on, että lapsia ei oteta mukaan, niin sitten ei oteta, tai kieltäydytään kohteliaasti kutsusta.

” Miksi hääparin pitäisi sietää kiljuvia ja ympäri juoksevia lapsia heidän elämänsä tärkeimmässä juhlassa?

–Hääpari päättää, millaiset häät ovat ja keiden kanssa he haluavat niitä juhlia. He saavat kutsua vaikka naapurinsa ja jättää suvun pois, jos niin päättävät. Kaikki eivät pidä lapsista, kuten minä, joten miksi hääparin pitäisi sietää kiljuvia ja ympäri juoksevia lapsia heidän elämänsä tärkeimmässä juhlassa?

Lopulta kysymys voi olla myös siitä, onko kaikille vieraille riittävästi tilaa tai onko hääpaikassa mahdollisuus erikoisjärjestelyihin.

– Omat häät vietettiin maaseudun rauhassa ja isoissa tiloissa, lapset mukana. Kaverin häät olivat lapsivapaat, koska juhlatilat olivat rajalliset ja lapsia olisi ollut kuin päiväkodissa. Ei morsiuspari olisi ehkä nauttinut omista juhlistaan niin, mutta nyt kaikilla oli mukavaa. Kaikilla on syynsä järjestää juhlansa eri tavoin ja siihen ei ole kenelläkään nokan koputtamista. Ei suvulla eikä tuttavilla.

– Olen osallistunut tosi kivoihin lapsivapaisiin häihin. Ensin me kutsutut olimme vähän tyrmistyneitä lapsikiellosta, mutta järjestelyt menivät niin, että lapset olivat tervetulleita vihkimistilaisuuteen, joka järjestettiin ulkona iltapäiväaikaan. Vihkimisen jälkeen oli tarjolla maljat ja pientä purtavaa. Palkatut lapsenvahdit, joiden luo lapset sitten menivät, oli myös kutsuttu tähän tilaisuuteen. Tämän jälkeen lapset ja lapsenvahdit poistuivat, ja lapsille oli järjestetty sopivaa ohjelmaa ja yöpyminen – kun taas aikuiset vieraat juhlivat toisessa tilassa pitkän kaavan illallisen merkeissä.