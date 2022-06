Noin vuosi sitten pelko ja suru tulivat Lehtosen perheeseen, kun pienellä Aatu-pojalla todettiin harvinainen parantumaton sairaus. Tänä keväänä poika siirrettiin saattohoitoon. Sitten tapahtui jotain, mitä Oona-äiti kuvailee suureksi ihmeeksi.

Lehtosen perheessä elettiin normaalia lapsiperheen arkea vielä viime kesänä, mitä nyt nuorimmainen, 3,5-vuotias Aatu vaikutti jotenkin väsyneeltä, eikä ruokakaan oikein maistunut.

Äiti Oona Lehtonen pyysi päästä Aatun kanssa 4-vuotisneuvolaan etuajassa. Siitä alkoi kamppailu pienen pojan elämästä.

Lastenlääkäri epäili pojan kärsivän suolistovaivoista ja määräsi tämän pikaisella aikataululla tähystykseen Hämeenlinnan keskussairaalaan. Tutkiva lääkäri havaitsi, että pienen pojan maksa on aivan liian suuri ja määräsi lisää tutkimuksia.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa selvisi väsymyksen ja ruokahaluttomuuden syy. Diagnoosi oli karu: Aatu oli syntymästään asti sairastanut harvinaista sydänlihassairautta, restriktiivistä kardiomyopatiaa, johon ei ole hoitoa eikä lääkettä. Sydämensiirto oli ainoa vaihtoehto pojan pelastamiseksi.

Ilo kuvissa ennen leikkausta kertoo äidin mielestä hyvin sitä, että Aatu itse uskoi loppuun saakka että saa uuden sydämen.

Alkoi seitsemän kuukauden painajainen, jota koko viisihenkinen perhe eli tunti tunnilta. Huhtikuun lopussa 2022 Aatun tarina oli jo päättymässä, kun yhtäkkiä vappuaattona tapahtui ihme.

Hämeenlinnassa asuva Lehtosen perhe on uusperhe, johon kuuluvat Samin tytär Nita, 8, sekä yhteiset lapset Eetu, 6, ja Aatu, 4. Isä Sami, 29, on töissä hinauspalveluyrityksessä ja äiti Oona, 28, on työskennellyt lähihoitajana ja viimeksi rekrytointikoordinaattorina sosionomiopintojensa ohessa.

Toiveena sydän

Oona on kirjoittanut pienen potilaan sekä perheensä piinaavista kuukausista päiväkirjaa #toiveenasydan Instagramiin.

Tässä lyhennelmä tapahtumista ennen vappua 2022.

Oona Lehtonen piti päiväkirjaa perheensä piinaavista kuukausista.

Syyskuu:

Aatu täytti 4 vuotta syyskuun alussa.

Hän on saanut neuvolalääkäriltä lähetteen tähystykseen. Hänellä epäillään suolistosairautta.

20.9. Hämeenlinnan keskussairaalaan huomataan, että Aatun maksa on suurentunut. Kahden yön jälkeen hänet kuljetetaan ambulanssilla Tampereelle.

23.9. tulee diagnoosi: poika sairastaa synnynnäistä restriktiivistä kardiomyopatiaa. Myöhemmin syksyllä tulee toinenkin diagnoosi: hänellä on myös kardiomyopatian aiheuttama keuhkoverenpainetauti.

Lokakuu:

26.10. Äiti saa puhelun, Aatu on laitettu elinsiirtolistalle.

Aatu ja äiti ovat viettäneet Tampereella tehoseurannassa ja osastolla 16 päivää. Aatulla on sydämen vajaatoiminta ja huonoja päiviä.

Selviää, että sairauden on aiheuttanut harvinainen geenimuunnos. Arviolta vain 3 prosenttia kaikista kardiomyopatioista on tätä muotoa. Aatulla on sydäntä jäykistävä kardiomyopatia. Oireet ovat sydämen vajaatoiminnan oireita. Rytmihäiriöt, kuten eteisvärinä ovat tavallisia.

Mitään anestesiaa vaativaa tutkimusta ei voida tehdä Tampereella, sydän ei kestäisi ilman tukitoimia. Hän saa kiireellisen lähetteen Helsingin Uuteen lastensairaalaan.

Aatun sairaus on erittäin vaikea-asteinen. Hoitona on nesteenpoistolääkitys.

Marraskuu:

Aatu on iloinen ja leikkiväinen. Hän vaikuttaa terveeltä ja hyvinvoivalta, mutta väsyy nopeasti. Hän tietää, että sydän on rikki ja sen tilalle pitää vaihtaa uusi.

Geenimuunnoksen alkuperä selvisi. Se on todennäköisesti kehittynyt raskauden aikana, mikä on ollut huonoa tuuria. Se ei ole periytynyt vanhemmilta.

Aatu siirtyy kotihoitoon. Hän on välillä valtavan väsynyt ja voimaton eikä ruokakaan maistu. Kolmen viikon välein hän käy sairaalassa.

Joulukuu:

Aatun vointi on tasainen, mutta vakava.

Aatu saa viettää joulun kotona.

Lääkkeenä on nesteenpoistolääke. Annos on suuri ja se annetaan kolmesti päivässä nenämahaletkun kautta. Hän saa letkun kautta myös ravintoa.

Tammikuu:

Poika on ollut väsyneempi, vajaatoiminnasta kertova arvo on noussut.

Munuaisissa on häikkää ja rauta-arvot ovat alhaiset. Tiivis seuranta on tarpeen.

Lääkäri määrää hiljaiseloa, mutta samalla on yritettävä vahvistaa Aatun kuntoa.

Helmikuu:

Äiti on väsähtänyt, poika turhautunut. Äidillä on fyysisiä stressin oireita, rytmihäiriöitä ja unettomuutta, muistikin pätkii. Menettämisen pelko nostaa päätään.

Aatun saturaatio laskee, sykkeet nousevat korkealle, häntä hengästyttää.

Äitiä jännittää, jos uutta sydäntä ei löydykään. Hän saa kuulla lastensairaalan lääkäriltä, että korona on vähentänyt matkailua, minkä vuoksi onnettomuuksia sattuu vähemmän, eikä elimiä ole saatavilla yhtä paljon kuin normaalisti.

Lääkäri kertoo apukeinoista, joilla voi saada lisää aikaa.

Poika haluaisi leikkiä, mutta ei jaksa.

Maaliskuu:

Tulee tieto, että Aatu saatetaan ottaa pois siirtolistalta. Lääkäreiden palaverista saadaan kuitenkin lohduttava uutinen: poika saa jäädä listalle edelleen.

Aatu jää lastensairaalaan, äiti viettää päivät hänen kanssaan. Yöt hän nukkuu Sylva ry:n asunnossa.

Aatu lastensairaalan ostastolla maaliskuussa. Hän leikki, pelasi ja oli iloinen lapsi sen ajan kuin jaksoi.

Huhtikuu:

Aatulla on turvotusta. Hän saa pahoinvointi- ja nesteenpoistolääkettä.

Äiti on miettinyt mitä tarkoittaa, jos Aatu saisi uuden sydämen. Hän tiedostaa sen merkitsevän jonkun toisen pienen ihmisen elämän päättymistä. Tunne oman lapsen pelastamisesta on niin vahva, ettei hän pysty ajattelemaan muuta.

Äiti kirjoittaa olevansa valmis luopumaan kaikista muista toiveistaan ja haaveistaan, jos Aatulle vain löytyy sydän.

Aatun on sydän suurentunut, keuhkoissa on nestettä ja maksa on suurentunut erittäin paljon. Hän kärsii huonovointisuudesta. Oksentelu on päivittäistä.

Isä ja äiti vuorottelevat sairaalassa. He ovat valtavan huolestuneita ja peloissaan.

30.4. Aatulle löytyy uusi sydän.

Ihmeellinen puhelu

Pojan tila heikkeni huhtikuun lopussa, eikä vanhemmille annettu enää juurikaan toivoa.

– Lääkäri tuli kertomaan, että tilanne on todella huono. Hän oli sitä mieltä että on aiheellista rajata hoitoa ja katsoa kuntoon elvytyskiellot ja muut asiat. Elvyttäminen ei olisi hyödyttänyt Aatua mitenkään. Siinä konkretisoitui se, että kyse on sairaudesta, jossa lapsi ei hiivu pois, vaan kuolema voi tulla koska tahansa, Oona Lehtonen kertoo Ilta-Sanomille.

Saattohoidon aloittaminen oli vanhemmille äärimmäisen kova isku. He alkoivat järjestellä Aatun viimeisiä hetkiä niin, että koko perhe viettäisi ne sairaalassa Aatun rinnalla.

Avuksi tuli myös We4you-hyväntekeväisyysyhdistys, joka järjesti perheelle majapaikan Helsinkiin.

Kun Oona kaksi päivää ennen vappua lähti hakemaan perheen muita lapsia sekä tavaroita Hämeenlinnasta Helsinkiin, isä Sami jäi Aatun kanssa sairaalaan.

– Päästyäni kotiin olin niin väsynyt, etten enää jaksanut samana iltana lähteä Helsinkiin. Päätimmekin mennä vasta lauantaina aamulla.

– Sitten Sami soitti illalla 22 jälkeen ja kertoi, että tule äkkiä takaisin Helsinkiin, Aatulle on löytynyt sydän!

Se puhelu oli sanoinkuvaamattoman ihmeellinen.

– Olin pohtinut puoli vuotta, että mitä teen kun se puhelu tulee. Ja sitten se tuli, ja kaikki meni aivan eri tavalla kuin olin suunnitellut. Eno perheineen asuu tässä lähellä. Soitin enon vaimolle, sillä tiesin hänen olevan aina lähtövalmiudessa. En olisi kyennyt itse rattiin siinä tilassa. Sanoin, että nyt mennään eikä meinata, Aatulle on löytynyt sydän!

” Sanoin, että nyt mennään eikä meinata, Aatulle on löytynyt sydän!

Aatulla oli monta suunnitelmaa, jotka hän aikoo nyt toteuttaa.

Kauniita hetkiä yhdessä

Automatkalla rikottiin nopeusennätyksiä, mutta Oona ehti kuin ehtikin nähdä Aatun vielä ennen leikkausta. Häntä jännitti. Vanhemmat pelasivat Aatun kanssa tämän lempipelejä ja katsoivat tämän lempiohjelmia samalla, kun leikkausta valmisteltiin.

– Ne olivat kauniita hetkiä. Oli yö, eikä väliä miten paljon kello oli: me tehtiin Aatulle tärkeitä asioita. Vaikka ne olivat kivoja leikkejä ja ihania hetkiä, tiesimme, että ne voivat jäädä viimeisiksi. Tilanne vanhan sydämen kanssa oli sellainen, että välttämättä se ei olisi kestänyt nukutusta ollenkaan.

– Tuntui samaan aikaan hirveän hyvältä ja hirveän pahalta, hän kuvailee.

Isä ja äiti sanoivat pojalleen heipat ja jäivät odottamaan. He eivät nukkuneet silmällistäkään seuraavien 12 tunnin aikana.

Sydämensiirtoleikkaus aloitettiin yöllä, ja se kesti 12 tuntia.

– Kun lääkäri vihdoin soitti ja kertoi kaiken menneen suunnitellusti ja olevan kunnossa, kysyin, tajuaako hän pelastaneensa lapseni hengen.

Aatu oli nukutettuna ja sydän-keuhkokoneessa pitkään, kuusi päivää, sillä vanha, ”rikkinäinen” sydän oli ehtinyt tehdä tuhoja hänen keuhkoissaan.

Syystäkin Oona kuvailee tapahtunutta suureksi ihmeeksi.

– Olen niin kiitollinen, että he uskalsivat pitää Aatun vielä sydänsiirtolistalla, vaikka saattohoitoa jo aloiteltiin. Jos hänet olisi otettu pois listalta, hän ei olisi saanut sydäntä.

Luovuttajasta hänellä ei ole muuta tietoa kuin se, että hän kuului samaan veriryhmään kuin Aatu ja että sydän on suurin piirtein saman kokoinen kuin Aatun sydän. Sydäntä haettiin laajalla haulla, mikä käsittää Pohjoismaat ja Viron.

Tämä kuva on otettu toukokuussa, kun Aatu pääsi pitkästä aikaa äidin syliin.

Kova tarve leikkiä

Kun Aatu kuuden päivän kuluttua heräsi, alkoi hän heti suunnitella mitä kaikkea voisi nyt tehdä.

– Tuntui ihmeelliseltä, miten nopeasti hän oli elämässä kiinni. Vasta siirron jälkeen näki sen kontrastin, miten huonossa kunnossa hän olikaan ollut. Hänellä oli kova tarve leikkiä.

Aatu joutuu syömään koko loppuelämänsä ajan hylkimisenestolääkkeitä, mutta se on Oonan mukaan pieni riesa, ja siitä tulee pojalle normirutiini. Keuhkot eivät ole vielä toipuneet, mutta paraneminen etenee pikku hiljaa.

Aatu kotiutui sairaalasta, kun leikkauksesta oli kulunut kuusi viikkoa. Kerran viikossa on kuitenkin käytävä Helsingissä kontrollissa.

Uuden sydämen saanut Aatu on lähdössä kotiin sairaalasta.

Oona jatkaa toistaiseksi Aatun omaishoitajana.

Lähihoitajakoulutus ja sairaalatyöstä saatu työkokemus ovat auttaneet häntä selviytymään monista Aatun sairauteen liittyvistä asioista.

– Sairaalamaailma, termistö, lääkkeet ja lääkehoito on tuttua. Se on ehdottomasti ollut voimavara. Tietokaan ei ole lisännyt tuskaa, vaan päinvastoin. On myös ollut hienoa saada osallistua Aatun hoitoon. Minulle äitinä oleminen on sitä, että saan itse hoitaa omaa lastani.

Isoäitien, anoppien, sisaruksien, sukulaisten ja ystävien yhteisö on elänyt tiiviisti perheen rinnalla, mistä Oona on hyvin kiitollinen.

– Myös aivan vieraatkin ihmiset ovat meitä auttaneet We4you:n kautta, ja Alexandra (Procopé) on ollut minulle kannatteleva voima, samoin Helsingissä asuva sisko. Koko lähipiiriltä me ollaan saatu tukea todella paljon. Tämä on lähentänyt meitä kaikkia.

Sisarukset saavat taas leikkiä yhdessä. Aatu on tullut kotiin.

Suuri unelma voi toteutua

Uuden sydämen saanut Aatu on iloinen ja reipas poika, joka vähitellen toteuttaa suuria unelmiaan. Yksi unelma oli päästä pyöräilemään. Kaksipyöräisellä hän ei toistaiseksi ole päässyt kokeilemaan, sillä rintalasta ei ole kunnolla luutunut. Suunnitelma numero kaksi oli juustonaksujen ja Fazerin Suffeli-patukoiden syöminen.

– Kaikkein suurin toive on päästä elokuussa Härmään Power Truck Showhun. Viime kesänä hän oli niin väsynyt, ettei oikein jaksanut katsella rekkoja.

– On ihanaa katsoa, kun Aatu on kaivanut esiin kaikki lelut, rekat ja autot ja leikkii niillä niin onnellisena. Hän saa vihdoin elää sitä pienen pojan elämää, jota oikeasti ei ole vielä koskaan saanut kunnolla elää.

” Hän saa vihdoin elää sitä pienen pojan elämää, jota oikeasti ei ole vielä koskaan saanut kunnolla elää.