Tämän verran vauva maksaa – Emma-Julia, 27, sai ensimmäisen lapsensa ja yllättyi yhdestä kuluerästä

Emma-Julian lapsi on nyt seitsemänviikkoinen. Eniten rahaa on tähän mennessä mennyt tarvikkeisiin ja hygieniatuotteisiin.

Porvoolainen Emma-Julia on pienen vauvan äiti. Taannoin Emma-Julia laski, mitä vauvan hankinnat ja synnyttäminen Suomessa maksavat.

Raskaana!

Kun porvoolainen matkailualan ammattilainen Emma-Julia, 27, sai vuonna 2021 kuulla tulevasta perheenlisäyksestä, olo oli kaikin tavoin helpottunut.

Vauva oli odotettu, mutta huojennuksen tunnetta lisäsi, että elämän perupilarit olivat kohdillaan.

Emma-Julia teki suuren osan vauvan hankinnoista, kun oli raskaana.

Oli vakituinen työ, pitkä parisuhde ja jokin aika sitten aloitettu säästötili. Sinne keskituloiseksi itseään kuvaileva Emma-Julia oli kerryttänyt rahaa sen verran, että vauva ei ollut taloudellinen takaisku. Rahaa Emma-Julia on oli säästänyt puolisonsa kanssa yhdessä tuumin.

– Säästötili oli perustettu myös matkoja varten, mutta pian kävi selväksi, että matkakassa se ei olisi. Matkatilistä tuli vauvatili, Emma-Julia kertoo.

Synnytys maksoi 347 euroa

Nyt perheen pienokainen on seitsemän viikkoa vanha, ja tuoreelle äidille on selvinnyt, mitä esikoisen saaminen Suomessa maksaa.

" Me ostimme tosi halvat 400 euron vaunut, mutta niihin olisi saanut menemään useamman tonnin.

Vauva on merkinnyt välttämättömiä kuluja, kuten synnytyksestä ja sairaalapäivistä koituneita laskuja, mutta myös vapaaehtoisia ostoksia, kuten sisustusesineitä.

– Pieni osa ostoksista, kuten tutit, joista lapsi ei pitänyt, on osoittautunut hutiostoksiksi, mutta olemme pyrkineet siihen, että turhaa emme osta.

Yhteensä vauvan kuluihin ja terveydenhuoltoon on mennyt nyt noin 2 762 euroa.

Eniten on mennyt tarvikkeisiin ja hygieniatuotteisiin, noin 686 euroa. Toiseksi eniten rahaa, noin 434 euroa, on mennyt vaunuihin ja turvaistuimeen.

– Me ostimme tosi halvat 400 euron vaunut, mutta niihin olisi saanut menemään useamman tonnin, jos vain olisi halunnut, Emma-Julia kertoo.

– Sitteriksi halusimme puolestaan klassikkomerkin, joka maksoi melkein 200 euroa. Hintoja vertaillessani kauhistuin, kun huomasin, miten paljon enemmän se maksaa muihin verrattuna.

Vaatteissa nuori äiti on pyrkinyt kohtuullisuuteen, ja rahaa on mennyt noin 257 euroa. Mitään ylimääräistä perhe ei ole halunnut, sillä vauva kasvaa nopeasti. Ajatuksena on, että jos lapsi saa joskus sisaren, samat vaatteet menevät tälle.

Vauvan tulon myötä pariskunta on joutunut myös sisustamaan kaksiotaan uusiksi. Huonekaluihin, kuten hoitopöytään, on mennyt noin 598 euroa.

– Osa tavarasta ei toki ole pakollisia, mutta halusin laittaa kotia nätiksi vauvaa varten.

Synnyttäminen hämmästyttävän edullista

Emma-Julia on julkaissut vauvaan menneistä kuluista videon TikTok-tilillään. Tuoreen äidin mielestä samansuuntaisesta sisällöstä olisi ollut aikoinaan iloa myös hänelle.

" Joku kommentoi, että koiraankin menee enemmän rahaa.

Emma-Julian seuraajat ovat kiitelleet rahavideota. Moni on tosin muistuttanut, että rahamäärä tulee vain kasvamaan seuraavan 18 vuoden aikana.

– Toisaalta joku kommentoi, että tulevaan harrastuskoiraankin menee enemmän rahaa kuin vauvaan.

Myös Emma-Julia pitää hämmästyttävänä, kuinka edullista Suomessa on synnyttää. Synnytyslasku oli vain 347 euroa – ja sisälsi terveydenhuollon, majoituksen perhehuoneessa sekä omat ja kumppanin ruoat.

– Kun mennään rapakon taakse, synnytykseen saa menemään kymmeniä tuhansia. Meillä on Suomessa erittäin hyvä terveydenhoitojärjestelmä. Itse synnytin Kotkassa.

Rahaa on mennyt jonkin verran myös vapaaehtoisiin terveydenhuoltopalveluihin.

Kun raskaus oli aluillaan, Emma-Julia kävi yksityisellä lääkäriasemalla varhaisultrassa. Siihen meni 84 euroa.

Lapsen vakuutukseen menee tällä hetkellä 354 euroa vuodessa.

”Kun ajattelee tavallisia kuukausituloja, niin...”

Tuore äiti arvioi, että heillä on mennyt esikoiseen rahaan ”luultavasti tavanomainen” määrä. Kaikki on ostettu uutena, mutta osassa ostoksia perhe on pyrkinyt säästämään.

– Esimerkiksi kaikki vauvanvaatteet olen löytänyt alennusmyynneistä.

Perheiden tilanteet ovat erilaisia, mutta Emma-Julia ajattelee, että loppujen lopuksi vauvaan sijoitetut summat eivät ole isoja. Tarvittaessa moni vauvalle tulevista asioista löytyy myös lahjoituksina tai käytettyinä.

Omia uutena ostettuja satsauksia Emma-Julia ei kadu.

Tärkeimpiä niistä ovat hajuton vaipparoskis – ja kehuttu, vähän kalliimpi klassikkositteri. Se on osoittautunut ergonomisessa mielessä maineensa veroiseksi.

Taloudellinen varautuminen kannattaa, Emma-Julia muistuttaa.

Muita perheenlisäyksestä haaveilevia Emma-Julia kannustaa taloudelliseen varautumiseen.

Vaikka vauvahaave siintäisi kaukana tulevaisuudessa, säästäminen hyvissä ajoin kannattaa.

Jos vauvan kulut sattuvat tulemaan kerralla maksettavaksi, summa voi yllättää.

– Kun ajattelee tavallisia kuukausituloja, niin kyllä 2 762 euroa on paljon rahaa.

