Kätilö ja terveystieteiden tohtori kertoo menetelmästä, jolla vauvan itku loppuu – ”Toimii todella suurella varmuudella”

Eikö vauvan itku lopu? On olemassa rauhoittelumenetelmä, joka toimii oikein tehtynä ”todella suurella varmuudella.”

Se menee luihin ja ytimiin ja saa rauhallisemmankin ihmisen verenpaineen nousemaan.

Vauvan itku raastaa, ja siksi sitä on niin vaikea kuunnella.

Raskasta itku on myös vanhemmille, jotka voivat pahimmillaan uupua ja masentua selittämättömästi itkevästä vauvasta. Pahimmillaan itku eristää perheen kotiin.

Siinä missä itkuisuus on ongelma perheelle, se voi olla sitä myös lapselle. Jatkuvasti itkevä vauva voi joutua kohdelluksi kaltoin. Itkuisuus on tunnetuin ravistelua ennakoiva tekijä.

Pitkäaikaistutkimusten mukaan itkuisilla vauvoilla voi olla myöhemmin lapsuudessa ja nuoruudessa enemmän mielenterveysongelmia, painonhallinnan haasteita, itsesäätelyvaikeuksia ja emotionaalisia ongelmia.

– Tällaista ei ole aiemmin tuotu esille. On pikemminkin sanottu, ettei itkuisuudesta ole mitään seurauksia. Olennaisista on, että ammattilaiset ovat tästä tietoisia. Perheet tarvitsevat apua, kertoo Ilta-Sanomille kätilötyön lehtorina työskentelevä terveydenhoitaja, kätilö ja terveystieteiden tohtori Elina Botha.

"Sanotaan, että ei ole tarjolla apua”

Koliikista puhutaan, kun vauva itkee vähintään kolme tuntia, kolmena päivänä viikossa ja kolmen viikon ajan.

Botha ei kuitenkaan mielellään käytä termiä, sillä kaikenlainen itkuisuus, jota ei saada rauhoitettua, on ongelmallista. Apua hakeneita on paljon, eri tutkimusten mukaan 10–30 prosenttia.

– Kaikki eivät apua hae. Aiheesta on liikkeellä myyttejä: sanotaan, että vauvan itku on normaalia tai siihen ei ole tarjolla apua. Etenkin sosiaalisessa mediassa annettava neuvonta on aika lohdutonta.

Konsteja kuitenkin on, Botha vakuuttaa. Yksi niistä on yhdysvaltalaisen lastenlääkärin Harvey Karpin kehittämä Happiest Baby -rauhoittelutekniikka, joka perustuu ajatukseen, että vauvat itkevät, kun ne siirtyvät kohdusta tähän maailmaan liian varhain. Karpin mukaan vauvat tarvitsisivat neljännen raskauskolmanneksen pysyäkseen tyytyväisinä.

Elina Botha on tutkinut rauhoittelumenetelmän vaikuttavuutta vuonna 2020 julkaistussa väitöskirjassaan.

Väitöskirjan mukaan lähes kaikki rauhoittelumenetelmää käyttäneet äidit kokivat sen hyödyllisenä. Kaikki vauvat rauhoittuivat kokonaan tai jonkin verran, ja kaikki äidit suosittelivat menetelmää muille perheille.

– Menetelmä toimii todella suurella varmuudella, jos sen tekee oikein, aiheesta koulutusta Tampereen ammattikorkeakoulussa tarjoava Botha sanoo.

Kuvituskuva.

Happiest Baby -rauhoittelumenetelmää voi käyttää, kun on ensin varmistettu, että vauvan itku ei johdu siitä, ettei lapsen perustarpeita ole tyydytetty.

” Miehet ilahtuvat, kun vauvalle on käyttöohje. He kokevat sen tosi voimaannuttavaksi, että saavat tilanteen haltuun.

Äitien lisäksi siitä ovat innostuneet miehet, jotka voivat joissakin perheissä jäädä syrjään pikkulapsiaikana.

– Miehet ilahtuvat, kun vauvalle on käyttöohje. He kokevat sen tosi voimaannuttavaksi, että saavat tilanteen haltuun.

Botha muistuttaa, että Happiest Baby -menetelmän teho perustuu sen uusia ja perinteisiä vinkkejä yhdistelevään kokonaisuuteen.

Menetelmä on turvallinen ja lastenlääkäreiden hyväksymä, mutta erityisesti kapalointi herättää joissakin ihmetystä. Nuoremmalle väelle koko kapalointi voi olla vieras asia, toisille se herättää negatiivisia kaikuja muutaman vuoden takaa.

– Silloin uutisoitiin kapalointia käsittelevästä tutkimuksesta. Kapaloinnin oli tutkimuksessa todettu lisäävän kätkytkuoleman riskiä. Uutisessa unohdettiin kuitenkin kertoa, että kyse oli tilanteista, jossa vauva nukutetaan kapalossa naama alaspäin.

Kapalointi on siis oikein tehtynä turvallinen ja perinteinen rauhoittaa vauvaa, Botha muistuttaa. Kyseessä on vanha ja hyvä konsti, ei uusi keksintö.

Happiest Baby -menetelmä perustuu vauvan refleksinomaiseen käytökseen. Siksi menetelmää käytetään ikäjaksona kahdesta viikosta neljään kuukauteen.

– Olen kokeillut sitä myös oman poikani kanssa vuosia sitten. Hän ei ollut kovinkaan itkuinen vauva, mutta menetelmä toimii hänellä hyvin.

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 15.9.2021.