Ilta-Sanomat teetti hiljattain kyselyn, jonka vastaukset osoittavat, etteivät äidit osaa aina katkaista napanuoraa aikuisiin lapsiinsa.

Psykologi Jaana Ojanen on sanonut, että etäisyyttä omiin vanhempiin voi ottaa, mikäli nämä takertuvat liikaa. ”Omien tarpeiden tunnistaminen sekä niiden jämäkkä puolustaminen ja ilmaiseminen ovat keskeisiä keinoja muuttaa ihmissuhteiden dynamiikkaa.”

Vaikka aikuinen lapsi ja vanhempi elävät erillään ja lähtökohtaisesti kumpikin huolehtii itse itsestään, tunneside säilyy läpi elämän. Tästä syystä aikuisen vanhemman ja lapsen suhde on erityisen herkkä ja ajautuu helposti törmäyskurssille. Aina vanhempi ei pysty päästämään irti huoltajan roolista, vaikka olisi jo aika.

Ylihuolehtivaisuus ja kontrollointi voi koskettaa yhtä lailla sekä isiä että äitejä. Kysyimme kuitenkin hiljattain lukijoiltamme, millä tavoin nimenomaan heidän äitinsä ovat puuttuneet heidän elämäänsä vielä aikuisenakin. Vastauksia kertyi yli sata, ja useissa niistä on havaittavissa hyvin samankaltaisia kertomuksia.

Vastauksista päätellen monia ahdistaa se, että oma äiti pyrkii ohjailemaan heitä kuin pelihahmoja.

Äidit puuttuvat isoihin elämänvalintoihin ja -tapoihin

Osassa vastauksista korostui se, että äidit tuppaavat päsmäröimään etenkin silloin, kun kyse on suuremmista elämänvalinnoista. Vastanneiden lukijoiden äidit ovat puuttuneet liikaa esimerkiksi asunnon ostoon tai asuinalueen valintaan. Myös opiskelualan ja työpaikkojen valintaan kajoaminen on ilmeisen yleistä.

”Äiti arvosteli valintojani, enkä hänen mukaan olisi saanut ottaa vastaan parempaa työpaikkaa, koska muutin työn takia 150 kilometrin päähän. Aikaisemmin asuimme samalla paikkakunnalla.” Jennica

” Hän huusi ja syyllisti kun emme perheineni halunneet muuttaa aivan hänen naapuriinsa.

”Lukuisia kertoja hän on käyttänyt valtaa päättääkseen, missä asun. Hän huusi ja syyllisti, kun emme perheineni halunneet muuttaa aivan hänen naapuriinsa. (Meidän olisi pitänyt vaihtaa asuinkaupunkia ja työpaikkoja, jotta hänen toiveensa toteutuisi). Hän kontrolloi asunnonsaantiamme kieltäytymällä takaamasta asuntolainaamme, jos emme valitse hänen ehdottamaansa asuntoa.” Kunnioitetaan rajoja

”Äitini on kieltänyt minua menemästä työpaikkaan, vaikka olin työtön ja tarvitsin työtä ja palkkaa kipeästi.” Kiusa

”Hän etsii minulle työpaikkoja puolestani, vaikka osaan tehdä sen aikuisena ihmisenä itsekin.” Valkohäntäpeura

Monen vastaajan äiti oli pyrkinyt puuttumaan hanakasti myös ihmissuhteisiin: kieltänyt eroamasta tai vastavuoroisesti kritisoinut jatkuvasti nykyistä kumppania.

”Hain avioeroa puolisostani, ja se oli äitini mielestä virhe. Hän kertoi, kuinka pilaisin elämäni ja ihmetteli, kuinka voin erota puolisostani. Hänestä olimme aina olleet niin sopivia toisillemme.” asd

Myös lasten hankkimiseen ja kasvatukseen puuttuminen on vastauksien perusteella hyvin tyypillistä.

” Lemmikin hankinta, parisuhteen työnjako, lasten nimet, lasten lukumäärä, minun harrastukseni ja opintoni... Listaa voisi jatkaa loputtomiin.

”Yrittää ’neuvoa ja vinkkailla’ – siis määrätä – milloin mitäkin. Lemmikin hankinta, parisuhteen työnjako, lasten nimet, lasten lukumäärä, minun harrastukseni ja opintoni... Listaa voisi jatkaa loputtomiin.” Lilja

”Lasten kastaminen, lasten nimien ehdottelu, lasten kasvatus, tiivis yhteydenpito viikonloppuisin, vaikka joskus haluaisin vain olla oman perheeni kanssa.” Kotiäiti

Jatkuvaa puuttumista siivoamiseen ja muihin pikkuasioihin

Vastanneiden lukijoiden äidit eivät pyri ohjailemaan vain suuria elämänvalintoja: he puuttuvat paljon myös lastensa arkisiin asioihin, kuten siivoamiseen, pukeutumiseen tai kodin sisustamiseen.

” Aina tullessaan kylään hän alkoi siivota juuri siivottua kotiamme.

”Nuorempana äidin tulessa kylään hän poikkeuksetta joka kerta tarkasti, olenko siivonnut: kokeili hyllyjen päältä, onko pölyä. Äitini on myös alkanut pyytämättä siivoamaan luonani, mikä on hyvin rasittavaa. Ja puuttunut siihen, miten kasvatin omaa lastani siivousasioissa.” Nelli

”Ensin yritti vaikuttaa pukeutumiseeni. Myöhemmin aina tullessaan kylään hän alkoi siivota juuri siivottua kotiamme.” Tuisku

Arjessa auttaminen on toki kohtuullisissa määrin vanhemmalta huomaavainen teko, mutta joka ikiseen asiaan tuppautuminen synnyttää herkästi vain turhaa kitkaa.

” Hän otti myös postit ja toi ne sisään: kyseli mistä mikäkin kirje on tullut ja pyysi, että avaan ne hänen nähden.

Joskus pikkuasioihin puuttuminen voi mennä äärimmäisyyksiin asti, jolloin kylään astellaan lupaa kysymättä milloin minkäkin syyn verukkeella – jopa monta kertaa päivässä, kuten eräs lukija kertoo:

”Ostimme entisen lapsuuskotini, ja tämän yhteydessä äidille jäi yksi talon avaimista. Hän kävi joka päivä monta kertaa ’piipahtamassa’ ja neuvomassa. Iltaisin hän pamahti sisälle sulkemaan verhoja, koska ’kaikki näkyy kylälle’.

Myös ohi kulkiessaan hän oikaisi tontin poikki ja kurkki ikkunoista sisään. Hän otti myös postit ja toi ne sisään: kyseli mistä mikäkin kirje on tullut, ja pyysi että avaan ne hänen nähden.

Joskus oli matot ulkona ja suursiivous kesken kun tulin töistä. Oli järjestelty minun alusvaatekaappinikin uusiksi. Hänestä koko talous tarvitsi hänen auttavaa kättänsä ihan kaikessa.” Balmoral

Liiallisuuksiin mennyt uteliaisuus aikuisten lasten elämästä

Hyvin monissa vastauksissa lukijat kertoivat, että heitä ahdisti äidin liiallinen uteliaisuus ja tarve tietää aivan kaikesta. Tämä ilmeni esimerkiksi jatkuvana soitteluna ja jopa ikkunan ääressä kyttäämisenä.

” Hän lisää omaan kalenteriinsa kaikki lääkäriaikanikin, vaikka niillä ei ole mitään vaikutusta hänen arkeensa.

”Äitini haluaisi tietää ihan kaiken elämästäni. Hän lisää omaan kalenteriinsa kaikki lääkäriaikanikin, vaikka niillä ei ole mitään vaikutusta hänen arkeensa. Jos mainitsen olevani menossa ystävien kanssa syömään, hän utelee kenen kanssa, mihin ravintolaan, minä päivänä ja mihin aikaan.” Hanna

” Äitini soitti minulle joka päivä ja joinain päivinä montakin kertaa. Jos en vastannut, äiti soitti niin monta kertaa peräkkäin kunnes vastasin.

”Hän muutti samaan kerrostaloon ja kyttäilee ikkunasta, milloin menen ja kenen kanssa.” Päästä irti

”Äitini soitti minulle joka päivä ja joinain päivinä montakin kertaa. Jos en vastannut, äiti soitti niin monta kertaa peräkkäin, kunnes vastasin.” Jennica

Miten reagoida äidin tuppautumiseen?

Moni vastaajista oli pyrkinyt eroon äidin ahdistavasta tuppautumisesta joko keskustelemalla ja tilittämällä suorasanaisesti omista tuntemuksistaan.

”Pakko välillä tylysti huomauttaa, että olen yli 50-vuotias, eikä minun enää tarvitse kysyä äidiltä lupaa jäädä töiden jälkeen asioilleni. Saati kertoa, mitä ne asiat ovat.” Cruella

” Aikuisiällä olen yrittänyt käydä rakentavaa keskustelua äitini kanssa aina, kun hän yrittää puuttua liikaa asioihini, mutta valitettavasti äiti lähtee korottamaan ääntään.

”Aikuisiällä olen yrittänyt käydä rakentavaa keskustelua äitini kanssa aina, kun hän yrittää puuttua liikaa asioihini, mutta valitettavasti äiti lähtee korottamaan ääntään. Se menee aina riitelyksi.” NuoriHaaveilija

Mikäli keskustelu ei hyödyttänyt, lukijat kertoivat yksinkertaisesti viilentäneensä välinsä äitiin. Välien katkaiseminen nähtiin oman hyvinvoinnin kannalta parempana vaihtoehtona kuin jatkuva neuvoihin ja käskyihin alistuminen.

”Se, että joka vierailun jälkeen tuntee itse olevansa huono äiti, ei ole vierailun väärti.” Neljänäiti

Väestöliiton terapiapalveluiden psykologi Jaana Ojanen kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että etäisyyttä omiin vanhempiin voi ottaa, mikäli he takertuvat liikaa.

– Omien tarpeiden tunnistaminen sekä niiden jämäkkä puolustaminen ja ilmaiseminen ovat keskeisiä keinoja muuttaa ihmissuhteiden dynamiikkaa. Suhteita vanhempiin ei kannata katkaista, mutta joskus etäisyyden ottaminen voi olla tarpeen. Näin kannattaa tehdä etenkin silloin, jos itsenäistymispyrkimykset aiheuttavat voimakkaita konflikteja ja kuormittavat tunteita, Ojanen sanoi.

Ojanen peräänkuuluttaa myös kärsivällisyyttä: On muistettava, että vanhemmalle lapsen itsenäistyminen on omanlaisensa surutyö, ja siksi sitä on usein hankalaa käsitellä.

Aikuisen lapsen itsenäistyminen vaatiikin Ojasen mukaan kasvamista molemmilta osapuolilta. Muutos aiheuttaa kipua, joten sinnikkyys sekä armollisuus itseä ja muita kohtaan ovat valttikortteja.

