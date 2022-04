Kun aikuinen lapsi väittää vanhempien pilanneen koko elämän, syy voikin olla tässä – ”syytettyjä vanhempia” yhdistää yksi asia, psykologi kertoo

Uhri-identiteetistä kärsivää vaivaa tunne, ettei omaan elämään voi vaikuttaa, vaan vanhemmat ovat varjona ja esteenä lopun elämää. Aikuinen lapsi voi myös jäädä odottelemaan hyvitystä menneisyytensä kurjista oloista.

Itsetunto on ruvella, ammatinvalinta on mennyt pieleen ja parisuhteessakin menee huonosti.

Oikeastaan mistä tahansa elämän vaikeudesta on helppo syyttää kasvatusoloja ja vanhempia. Sieltä syyllinen myös todennäköisesti löytyy, ainakin jos nojaa elämänkatsomuksessaan arkipsykologiaan.

Psykologi ja psykoterapeutti Hannele Törrönen haastaa kuitenkin vallalla olevan ajattelumallin.

Lastensa elämän pilanneita hirviövanhempia on ehdottomasti olemassa, mutta yhtä lailla on vanhempia, jotka ovat tehneet parhaansa, mutta joutuneet silti lastensa jatkuvien syytösten kohteeksi. Aikuisten lasten kritiikki voi olla monenlaista: kasvatus on ollut liian ankaraa, liian lepsua tai muuten vain vääränlaista. Mielipaha voi purkautua arkisina ristiriitoina.

Koko vanhemman olemus ärsyttää.

Moni vanhempi kuuntelee hiljaa aikuisten lastensa väitteitä ja kiukuttelua. Konfliktit aiheuttavat jatkuvaa huolta ja syyllisyyttä. Aina vanhempi ei edes ymmärrä, mistä viileät välit johtuvat.

Törrönen avaa ajatuksiaan kirjassaan Väärin rakastettu (Kirjapaja).

Syytettyjä vanhempia yhdistää yksi asia

Kirjan julkaisusta on kaksi vuotta, mutta Törrönen saa edelleen aiheesta palautetta. Osa kritisoi – satutettuja lapsia ei sopisi tällä tavalla loukata. Paljon on myös niitä, jotka kokevat, että syyllisyydestä kärsiville vanhemmille on annettu vihdoin ääni.

Törrönen on huomannut, että lastensa kanssa konflikteissa olevien vanhempien tarinat ovat usein samankaltaisia.

Ensinäkin, Törröseen yhteyttä ottaneet vanhemmat ovat pyrkineet olemaan tietoisia vanhempia. He ovat vaikuttaneet fiksuilta ja ymmärtäväisiltä.

– Tyypillistä kuitenkin on, että perheen historiassa on ollut jokin vaikea tilanne, kun lapset ovat olleet pieniä. Kyse on saattanut olla vakavasta sairaudesta tai kuolemasta, josta on kuitenkin selvitty. Vasta aikuiseksi tultuaan joku perheen lapsista on alkanut syyttää vanhempiaan voimakkaasti siitä, että häntä ei koskaan ymmärretty.

Törrönen painottaa, että lapset ovat todella tunteneet jääneensä yksin, eikä heidän tunteitaan voi mitätöidä.

Poissaoleva ja lujilla oleva vanhempi ei ole osannut sanoittaa perheen vaikeita vaiheita, jolloin lapsi on alkanut luoda tapahtumista omia käsityksiään. Lapsi voi vaikkapa kokea, että hänessä on vika, kun vanhemmat ovat surullisia ja vihaisia.

– Näissä tilanteissa on tärkeä tajuta, että lapsi on ymmärtänyt tapahtumat eri tavalla kuin vanhempansa, Törrönen kertoo.

Samasta syystä saman perheen eri lapset voivat toisinaan kokea lapsuutensa täysin eri tavoin: toinen muistelee, että lapsuus oli paratiisi, toinen taas, että se oli helvettiä. Muistomme voivat poiketa täysin toisistaan.

Tällainen on aikuisen lapsen uhri-identiteetti

Kipeät lapsuudentapahtumat herättävät monissa vaikeita tunteita vielä aikuisena. Suru ja häpeä voivat muuntua vihaksi, joka on tunteista helpoimpia kantaa. Osa uhriutuu täysin: vanhempi on pilannut koko elämän!

– Tavallista on, että odotamme vanhemmilta anteeksipyyntöä. Monesti mikään sovittelu ei auta. Siellä on jokin lukko, johon ei löydy avainta, Törrönen kuvailee.

Joskus aikuisen lapsen jatkuvat vaatimukset siitä, että vanhempi pyytäisi anteeksi menneisyyden tekojaan, voi kieliä uhri-identiteetistä.

Uhri-identiteetistä kärsivää vaivaa tunne, ettei omaan elämään voi vaikuttaa, vaan vanhemmat ovat varjona ja esteenä lopun elämää. Tällaisesta identiteetistä kärsivä tarvitsee jatkuvaa myötätuntoa, sillä vain hän on virheetön. Väärintekijä on aina joku toinen.

Jos vanhemmaltaan toivoo anteeksipyyntöä, Törrönen kannustaa miettimään, mitä silloin oikeastaan toivoo.

Itselleen voi nimittäin antaa luvan elää ilman, että odottaa ikuista hyväksyntää vanhemmiltaan tai yrittää pakottaa heidät sellaisiksi ihmisiksi, joita he eivät ole. Aikuinen lapsi voikin miettiä, voisiko hän itse olla itselleen se hyvä äiti tai isä, joka lohduttaa ja kannustaa.

Kun identiteetti muodostunut ongelman tai trauman ympärille

Uhri-identiteettiin takertuminen on joka tapauksessa haitallista. Kun ihminen rakentaa identiteettiään jonkin ongelman tai trauman ympärille pitkiksi ajoiksi, se estää häntä näkemästä itseään kaikkine mahdollisuuksineen.

– Tällaisen ihmisen huomio on vain puutteissa, traumassa ja menetyksessä. Se on inhimillistä, mutta ei tarjoa mahdollisuuksia kehitykselle. Uhri-identiteetin varaan jääminen on surullinen juttu. Se masentaa ja kapeuttaa elämää.

Pahimmillaan uhri-identiteetistä kärsivä jää odottelemaan anteeksipyyntöä vanhempiensa lisäksi koko maailmalta. Silloin ihminen keskittyy vain sisäisen lapsensa yltiöpäiseen hoivaamiseen.

Tie toipumiseen ei kuitenkaan koskaan kulje vain omaa uhriuttaan alleviivaamalla ja siihen keskittymällä, asiantuntija muistuttaa.

Traumoista vapautuminen nimittäin vaatii myös sen, ettei vain tunnista kohtaamiaan vääryyksiä ja kärsimystään, vaan oppii havaitsemaan myös oman mielensä pimeitä kellareita ja omaa hulluuttaan.

Näin parannat välejäsi omiin vanhempiisi

Vaikka uhri-identiteetti on todellinen asia, on tärkeää ymmärtää, että aina ei ole kysymys siitä.

On nimittäin olemassa vanhempia, jotka ovat olleet tai ovat yhä lapsilleen kamalia, pilkallisia, välinpitämättömiä, väkivaltaisia – siis todella lastaan hajottavia.

– Näistä kokemuksista toipuminen ilman korvaavia kokemuksia ja apua on työn ja tuskan takana, Törrönen sanoo.

Vanhempansa kanssa ei siis ole pakko olla tekemisissä. Kaikkea ei ole pakko antaa anteeksi.

Toisinaan vanhempi voi myös kieltäytyä puhumasta, kun lapsi pyrkii keskustelemaan mieltä painavista asioista. Törrönen ei suosittele jankuttamista tällaisen vanhemman kanssa iän kaiken.

Useimmiten kehitys on kuitenkin mahdollista.

Jos välejään omaan vanhempaan haluaa parantaa, kannattaa lapsuudentapahtumat ottaa puheeksi ilman syyttelyä. Mikäli lähtökohta keskustelussa on, kumman totuus voittaa, tilanne on jumissa. Sen sijaan voi kysyä vanhemmaltaan, miten tämä muistaa menneet. Traagisille tai vaikeille kokemuksilleen voi löytää vaihtoehtoisen selityksen.

– Toisinaan me katsomme elämää kuin Linnanmäen vääristyneistä peileistä. Vanhempansa ja myös itsensä voi oppia näkemään uudessa valossa, Törrönen sanoo.

Myös elämänmuutokset ja erilaiset koettelemukset voivat toimia ponnahduslautana välien parantumiseen.

– Kun syntyy ymmärrystä puolin ja toisin, välit omiin vanhempiin voivat hyvinkin parantua vielä myöhemmin elämässä. Kyllä ihmisillä on kyky muuttua, Törrönen kannustaa.

Syytetty vanhempi: hae vertaistukea

Törrösen mielestä on mielenkiintoista, että vanhempia on lupa tukea erityisen paljon silloin, kun lapset ovat pieniä. Kun lapsi kasvaa aikuiseksi, tukea ei samalla tavalla heru.

Psykologi tunteekin empatiaa jatkuvien syytösten kohteeksi joutuneita vanhempia kohtaan. Moni syyttelijä tuntuu unohtavan, että olemme kaikki aikamme lapsia. Syytöksissä on paljon historiattomuutta.

Jos oma lapsi jatkaa aktiivista syyttelyä vielä aikuisena, vanhempien kannattaa hakea vertaistukea. Siitä on apua, että voi kertoa toiselle samassa tilanteessa olevalle, että tänään pännii.

– Vanhempienkin täytyy pystyä suojelemaan itseään aggressioilta tai kohtuuttomilta vaatimuksilta.

Ammattiapua on haettava jos lapsen syytökset horjuttavat jo omaa mielenterveyttä Toiveikas ja hyväntahtoinen ote auttaa.

Asiantuntija muistuttaa, että useimmat meistä pyrkivät olemaan niin hyviä vanhempia kuin osaavat.

– Elämä on arvaamatonta ja koettelevaa. Lapsen kasvatus ei koskaan ole vain omista päätöksistä kiinni, Törrönen sanoo.

