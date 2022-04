Listasimme 12 kamalaa asiaa lapsuudesta, joita ei onneksi tarvitse aikuisena tehdä

Moni kaipaa takaisin viattoman lapsuuden aikaan. Tämän listan luettuasi olet onnellinen siitä, että olet jo aikuinen.

Ehdottomasti paras asia aikuisuudessa on se, että kukaan ei päätä puolestasi yhtään mitään.

Töihin on toki pakko herätä, perheen toiveita on kunnioitettava, eikä työpaikallakaan saa sooloilla ihan miten huvittaa, mutta siihen se sitten jääkin.

Aikuinen ihminen on vapaa päättämään aikatauluistaan ja tekemisistään.

Toista oli lapsena.

Tämä vaihe elämästä tuntui kestävän ikuisuuden, ja pahinta oli tietysti se, että aikuiset päättivät puolestasi mitä pienimpiä yksityiskohtia.

Oli kysymys sitten äidin huolehtivaisesta kasvatuksesta tai tiukasta opettajasta, sääntöjä ja rutiineja lapsuudessa riitti.

Näin aikuisena lapsuuden pakkoja voi muistella hymyssä suin. Näitä 12 asiaa ei silti ole ikävä.

1. Oli pakko syödä lautanen tyhjäksi – vaikka väkisin

”Jouduin ala-asteella jäämään syömään kanaviillokkia tyhjään luokkaan, mutta en silti syönyt. Kun jäin ilman valvontaa, juoksin tyhjentämään lautasen vessaan.”

Ruokahävikki on nykyään ilmaston kannalta synti, mutta kukaan ei sentään vahtaa lautasesi vieressä, että syöt sen viimeistä murua myöten puhtaaksi.

Toista oli lapsuudessa, jolloin lautanen oli hyvin usein pakko syödä tyhjäksi.

Aikuisena valitsemme itse, mitä lounaaksi valitsemme. Lapsena ei saanut aina valita. Kouluruoka oli syötävä, ja monesti lautanen oli kaavittava tyhjäksi, vaikka ruoka ei ollut mieluista.

Jos et syönyt, alkoi kiristys.

Afrikan nälkää näkevät lapset, ikkunan takana kurkkivat tontut ja kokin kunnioittaminen kuuluivat tyypillisimpiin painostuskeinoihin.

2. Oli pakko syödä muiden valitsemaa ruokaa

”Onneksi ei ole enää pakko syödä käpykakkua synttäreillä, jos ei tykkää.”

Mikä onni ja ilo aikuisuudessa onkaan, että saa itse valita ruoat, joita syö. Lapsena ei tällaista ylellisyyttä ollut, sillä ruoat olivat kotona ja etenkin koulussa muiden valitsemia.

Pahimmillaan ruoka oli syötävä, vaikka siitä ei pitänyt lainkaan.

Vapaus on lisääntynyt ruokailutapojenkin suhteen.

Enää kukaan ei tule kieltämään, vaikka söisit vaikkapa jälkkärin ennen pääruokaa, haukkaisit illallisen sohvalla istuen tai herkuttelisit sipseillä koko päivän.

3. Oli pakko vierailla tylsissä kyläpaikoissa

Muistatko vielä aikuisten tylsät, loputtomilta tuntuvat keskustelut, joita jouduit lapsena kuuntelemaan?

Pahinta oli tuntemattomissa kyläpaikoissa, jonne jouduit vanhempien vanavedessä. Tunnit vierivät, eivätkä vanhemmat lähteneet kotiin sitten millään.

4. Oli pakko mennä nukkumaan tiettyyn aikaan

Juhlahumu on vasta nousemassa, mutta joku koputtaa olkapäälle ja sanoo, että nyt on pakko lähteä kotiin.

Kutakuinkin tältä lapsena tuntui, kun oli juuri päässyt yökylässä todelliseen vauhtiin kaverin kanssa, mutta vanhemmat patistivat yöpuulle.

Kultaisessa keski-iässä valvomista ei ole varsinaisesti ikävä, mutta ilahduttavaa on, ettei kukaan sanele kellonaikaa, jolloin on pakko painaa pää tyynyyn.

” Musiikin esittäminen isolle yleisölle ilman nuotteja oli sairaan jännittävää. En vapaaehtoisesti suostu tähän enää ikinä.

5. Oli pakko mennä kirkkoon tai laulaa uskonnollisia lauluja

Olivatko musiikintunnit teilläkin virsien laulamista urkujen säestyksellä? Myös uskonnolliset ruokalaulut olivat joissakin kouluissa pakollisia ennen lounasta.

Kirkkoonkin mentiin, joka kevät ja joulu.

Kirkossa käymisessä on toki oma tunnelmansa, mutta jos ei ole lainkaan uskonnollinen, voi Jumalan sanan kuuleminen tuntua teennäiseltä.

Lapsena kirkossa käyminen tuntui pitkäveteiseltä myös siitä syystä, että jumalanpalvelukset olivat pitkiä, ja hiljaisuutta oli vaikea noudattaa.

6. Oli pakko lähteä mökille

Lapsuuden loputtomalta tuntuvat, pitkät kesälomat ovat ehkä parasta, mitä moni vuosien takaa muistaa.

Harmi vaan, että tämäkään ylellisyys ei ollut lapsuudessa täysin ongelmaton.

Jos perheesi kuului mökkeilijöihin, tiedossa oli pitkäveteinen ja tylsä kesäloma. Piinaavan pitkältä loma tuntui, jos mökillä ei ollut ketään samanikäistä kaveria.

7. Oli pakko harrastaa – vaikka ei halunnut

”Vihasin kuorolaulua ja klassista musiikkia, sillä kuri oli kova, ja olin herkkä lapsi. Trauma on niin paha, etten halua kuunnella klassista musiikkia näin aikuisenakaan.”

Lämmin kiitos vanhemmille, jotka kannustivat lapsena liikunnan pariin.

Joitakin harrastuksia ei sen sijaan ole lapsuudesta lainkaan ikävä.

Kuorolaulu – ei enää koskaan, kiitos.

Tanhu – ehkä toisessa elämässä.

Kun vanhemmat valitsevat harrastukset lapsensa puolesta, valinta voi mennä pieleen.

Jos haluaa kehittyä kunnolla, harrastusta ei kannata lopettaa ensimmäisen tylsän paikan tullen kesken, mutta inhokkilajeja ei ole pakko harrastaa. Ei ainakaan näin aikuisena.

8. Oli pakko esiintyä isolle yleisölle

”Musiikin esittäminen isolle yleisölle ilman nuotteja oli sairaan jännittävää. En vapaaehtoisesti suostu tähän enää ikinä.”

Koulun joulujuhlat tai isot sukujuhlat saattoivat muuttua painajaisiksi, jos joku oli päättänyt puolestasi, että esiinnyt siellä yleisölle. Aikuisena moiseen kidutukseen ei tarvitse vapaa-ajallaan suostua, ellei halua.

9. Oli pakko pitää pipoa ja pitkiä kalsareita

Muistatko ajan, jolloin pipon vetäminen korvien peitoksi oli peräti noloa? Nynnyn leiman sai myös silloin, kun noudatti äidin käskyä ja puki yllensä pitkät kalsarit.

Aikuisena lämpimien vaatteiden pitäminen on pelkkä ilo, mutta mikään pakko niitä ei ole käyttää. Ja mikä parasta, toisin kuin lapsena, tyylinkin saa valita aivan itse.

” Äiti, mulla on tylsää! Muistan tämän valituksen vielä aikuisenakin.

10. Oli pakko osallistua viikkosiivoukseen

Moni meistä osallistui lapsena viikkosiivoukseen, joka alkoi usein silloin, kun olisi vielä tehnyt mieli vedellä hirsiä. Siis viikonloppuaamuisin.

Mikä onni ja autuus onkaan aikuisuus, kun saa itse valita, milloin ja miten kotinsa siivoaa.

11. Oli pakko kestää tylsyyttä

”Äiti, mulla on tylsää! Muistan tämän valituksen vielä aikuisenakin.”

Nykyihmisen on vaikea sietää tylsyyttä, eikä monen tarvitsekaan. Sen kun avaa kännykkänsä, ja koko maailma on edessä huvituksineen. Tylsyyden sietoa on toki hyvä harjoitella, mutta pakko ei ole.

Toista oli vuosikymmeniä sitten, kun koulupäivän jälkeen piti päättää, miten aikaa tappaisi. Läksyt kuuluivat kuvioon, mutta sen jälkeen aikaa oli tuntitolkulla. Tylsyyttä oli siedettävä, koska oli pakko.

12. Oli noudatettava kotiintuloaikaa

Oliko kotiintuloaikasi iltakahdeksan, -kymmenen tai peräti kaksitoista? Tätä tiukkaa sääntöä oli vaikea noudattaa etenkin teini-iässä.

Kumppanisi saattaa olla eri mieltä, mutta periaatteessa kukaan ei valvo aikuisena, koska tulet kotiin.

Ja se on aivan ihanaa.

