Kia, 22, sai lapsen liki samaan aikaan kuin hänen oma äitinsä – yksi asia imettämisessä on muuttunut 20 vuoden aikana

Aluksi Kia Eklund järkyttyi, kun kuuli äitinsä raskaudesta. Lopulta asia kääntyi ilouutiseksi.

”Plussasin viikko sitten.”

Tällaisen viestin valkeakoskelainen Kia Eklund, 22, sai äidiltään Mari Eklund Suhoselta, 41, kevättalvella 2021.

Viesti pysäytti Kian.

Vanhempi, joka oli synnyttänyt Kian ollessaan 19-vuotias, kertoi olevansa jälleen raskaana. Ikäeroa uuteen sisarukseen tulisi olemaan 22 vuotta.

Äidin raskaus oli järkytys, sillä myös Kia oli juuri saanut lapsen. Vuoden 2021 helmikuussa syntynyt poika, Joel, on hänen ensimmäisensä.

– Olin hämmentynyt, sillä ajankohta tuntui väärältä. Pelkäsin, koska äidin raskaus oli iän takia riskiraskaus. Lisäksi huoletti, ettei äiti ehtisi viettämään lainkaan aikaa oman esikoiseni kanssa, Kia kertoo.

Myös ikäero tulevaan sisarukseen mietitytti.

Kia piti selvänä, ettei perinteistä sisaruussuhdetta muodostuisi, vaan hänestä tulisi äidin kuopukselle eräänlainen tätihahmo.

Kia ja Usva-tyttö ovat sisaruksia. Ison ikäeron takia Kia uskoo, että hänestä tulee tytölle eräänlainen tätihahmo.

Kian ja äidin tarina on esimerkki siitä, miten alun järkytys voi kääntyä parhain päin.

Se mikä vaikutti alussa katastrofilta, on nimittäin nyt elämää rikastuttava asia.

” Näemme jo nyt vähintään kerran viikossa.

Kian poika on vähän yli vuoden vanha taapero. Äidin asunnon lattioilla ryömii puolestaan viiden kuukauden ikäinen tyttö. Äidillä on myös vuosina 2020 ja 2004 syntyneet pojat.

Kia uskoo, että erityisesti nuorimmista lapsista, kahdesta pojasta ja tytöstä, hitsautuu tulevaisuudessa eräänlainen epävirallinen sisarusparvi.

– Näemme jo nyt vähintään kerran viikossa. Tulevaisuudessa vauhti vain kasvaa.

Pikkulasten välit lämmittävät Kiaa myös sen tähden, ettei suhde omiin sisaruksiin ole ollut ison ikäeron takia yhtä tiivis. Kaipuu ystävyyden sävyttämään sisaruussuhteeseen on ollut pelkkä haave.

Kia ja äiti ovat aina olleet läheisiä. Nykyään he ovat kummatkin pienten lasten äitejä.

Raskauden ja pikkulapsiajan jakaminen oman äidin kanssa on tuonut Kian elämään myös muuta hyvää.

Äiti on antanut hänelle sekä äitimäistä turvaa että tarpeellisia neuvoja. Oli kyse sitten imetyksestä tai turvaistuimista, tietoa ei ole tarvinnut etsiä netistä, sillä äidillä on tuoreet ohjeet valmiina.

– Vanhemmat äidit saattavat joskus noudattaa samoja periaatteita, joita ovat kuulleet nuoruudessaan tultuaan ensimmäistä kertaa raskaaksi. Äitini ei ole lainkaan sellainen. Hän ottaa selvää nykysuosituksista tarkasti.

” Tuskin silloin puhuttiin tiheän imun kausista.

Ajantasaisuus on tärkeää, sillä vanhemmuus on muuttunut siitä, kun Kia oli lapsi. Nuori äiti muistelee, että muun muassa terveyssuosituksissa oltiin tuolloin nykyistä hövelimpiä.

– Omatkin maitohampaani reikiintyivät, koska siihen aikaan tietoa ei ollut samaan tapaan tarjolla. Tapana oli, että kuunneltiin vain tuttavien, naapureiden ja sukulaisten neuvoja.

Myös ajatus imetyksestä on muuttunut, Kia arvelee.

– Tuskin silloin puhuttiin tiheän imun kausista. Ajateltiin vaan, että jos vauva ei ime, pitää siirtyä korvikkeisiin. Nykyään tiedetään enemmän.

Tiheän imun kaudella viitataan kauteen, jolloin vauva syö rintaa tavallista useammin. Kyseessä on muutaman päivän tai viikon kestävistä jaksoista.

Näiden tiheän imun jaksojen avulla vauva pyrkii lisäämään maidon määrää, mutta ne eivät ole merkki siitä, että rintamaito olisi lopussa, Helsingin kaupunki muistuttaa sivuillaan.

Kaikki ei toki ole mennyt vain hyvään suuntaan. Ruutuaika, sosiaalinen media ja siellä esiintyvä kiusaaminen mietityttävät nuorta äitiä. Kia suunnittelee olevansa tässä suhteessa tiukka äiti. Aivan pienelle lapselle omaa kännykkää ei tule ostaa, ja ruutuaikaakin pitää rajoittaa.

Kolmikko eli Kian ja äidin lapset Joa, Usva ja Joel jouluaattona.

Elämässä kaikki ei mene aina, kuten nuorena ajattelee.

Jos käsikirjoitusta voisi kuitenkin noudattaa, saisi Kia ainakin kaksi lasta, joiden ikäero ei olisi liian suuri. Vanhemmuus nuorena kiehtoo.

– Suhde omaan äitiini on toiminut esimerkkinä. Hän on aina ymmärtänyt, mitä on olla nuori.

” Synnytykseni oli niin helppo, että voisin tehdä sen koska tahansa uudestaan.

Ajatus äitiydestä nuorella iällä on vahvistunut, kun Kia on seurannut äitinsä tuoreita raskauksia. Kia on nimittäin selvinnyt äitiään vähemmällä, niin imetysten kuin raskauksienkin suhteen.

Haave toisesta lapsesta saa kuitenkin odottaa vielä aikansa.

– Synnytykseni oli niin helppo, että voisin tehdä sen koska tahansa uudestaan. Mutta raskauden piinaavaa odotusta ja väsymystä, jota ensimmäiset yöheräämiset aiheuttivat, en muistele ilolla. Vauvat ovat söpöjä, mutta vanhemmuus on myös rankkaa.