Mitä tehdä, kun lapsi tuntuu viihtyvän ”huonossa” seurassa? Asiantuntija kertoo yhden selkeän vinkin, joka etenkin kontrollinhakuisen vanhemman on hyvä ymmärtää

On tilanteita, joissa vanhempien tulee puuttua lapsensa ystävyyssuhteisiin, mutta tyyli tulee valita huolellisesti.

Jos lapsen ystävyyssuhteet ärsyttävät, vanhemman on hyvä tutkistella omia tunteitaan. Mistä vaikeat tunteet johtuvat? Kuvituskuva

Seuraava tilanne on tuttu monelle: lapsen ystävä pyörii kotona puhua pälpättäen, mutta vanhempaa ärsyttää. Kaveri tuntuu kerta kaikkiaan epämiellyttävältä: tekisi mieli pamauttaa kaikkien kuullen, että ystävyyssuhde päättyy tähän.

Kymmenen vuotta erilaisten kasvatushaasteiden parissa töitä tehnyt Roosa Koivuniemi toppuuttelee vanhemman intoa puuttua lapsen kaverisuhteisiin.

Lehmuskolo oy:n palvelujohtaja muistuttaa, että ensin vanhemman tehtävänä on miettiä, mistä omat vaikeat tunteet kumpuavat. Taustalta voi löytyä jotakin sellaista, mikä ei liity lapsen kaveriin laisinkaan.

Ystävä voi muistuttaa henkilöä, jolta vanhempi on saanut oman elämänsä aikana huonoa kohtelua. Ennakkoluulotkin vaikuttavat. Jos on itse tottunut kovin rajattuihin kuvioihin, voi tuntua ihmeelliseltä, että lapsen maku, myös ystävien suhteen, on laaja-alainen.

– Elämme nykyään maailmassa, jossa meitä on täällä monenlaisia, joten on hieno piirre, että lapsi oppii tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Suvaitsevaisuudesta on etua myös myöhemmin elämässä, esimerkiksi työpaikoilla, Koivuniemi sanoo.

Mitä, jos kaveri käyttää päihteitä?

Aina vanhemman ärsytys ei pulppua omista kokemuksista, vaan aidosta huolesta.

Epämääräisissä porukoissa viihtyvä jälkikasvu ei kuitenkaan anna vanhemmalle lupaa pauhata tunteen palossa, kuinka huonoa seuraa ystävä on. Leimaavasti ei saa puhua kenestäkään.

” Tuomitseva ilmapiiri ei ole hyväksi, vaan lapsen omaa tunnetta ja ystävyyssuhdetta pitää kunnioittaa.

Oikea tapa on avoin keskustelu. Yllättävän pienetkin lapset pystyvät oivaltamaan asioita itse.

– Tuomitseva ilmapiiri ei ole hyväksi, vaan lapsen omaa tunnetta ja ystävyyssuhdetta pitää kunnioittaa. Lapsen kanssa voi miettiä, mitä mieltä hän on ystävästään, miksi ystävyyssuhde on tärkeä ja onko siinä lapsen mielestä jotakin riskejä. Yhdessä voi myös miettiä, miten kaveria pystyy auttamaan.

Vanhempi voi pyrkiä estämään jotkut lapsen ystävyyssuhteet. Koivuniemen mukaan esimerkiksi lastensuojelulaitoksissa elävillä lapsilla on kokemusta siitä, ettei heidän seuraansa haluta.

Kasvatuksen ammattilainen muistuttaa, että jokaisen kansalaisen velvollisuus on tehdä lastensuojeluilmoitus, jos tietää, että lapsi käyttää päihteitä tai käyttäytyy rikollisesti.

Saako vanhempi valita lapselle kaverin?

Kun lapsen ystävät eivät miellytä vanhempaa, voi tämä yrittää puuttua ystävyyssuhteisiin kieltämällä ne kokonaan.

– Vanhemmat ovat saattaneet kieltää lapsiaan leikkimästä heidän kanssaan. Silloin tilanteeseen liittyy usein ennakkoluuloja, joissa ei ole perää. Pelätään, että jos asuu laitoksessa, on vaarallinen.

” Ei rakkaussuhteeseenkaan kukaan tule sanomaan, ettet saa olla tuon kanssa.

Kontrollinhaluisenkin vanhemman olisi hyvä ymmärtää, että ystävyyssuhteet ovat vähän kuin rakkaussuhteita.

– Ei rakkaussuhteeseenkaan kukaan tule sanomaan, ettet saa olla tuon kanssa. Lapsi kiintyy itse tiettyihin ihmisiin ja valitsee itse itselleen kaverit, Koivuniemi sanoo.

Se, että vanhempi valitsisi kaverit lapsensa puolesta, naurattaa asiantuntijaa.

– Eihän siinä ole mitään järkeä. Se muistuttaa mennyttä tapaa, jossa vanhemmat päättivät naisen puolesta, kuka hänen puolisokseen tulee. Tunneyhteys jää puuttumaan.

Kasvata lapsesta oman arvonsa tunteva

Roosa Koivuniemen mukaan vanhemman kannattaa pyrkiä kasvattamaan lapsestaan niin oman arvonsa tunteva, että hän pystyy pitämään puolensa myös tilanteissa, joissa sosiaalinen paine kasvattaa riskiä ylilyönneille.

Näin myös haitalliset ihmissuhteet, kuten vaikkapa kiusaavat kaverit, karsiutuvat pois.

– Olennaista on, että lapsi oppii itse ymmärtämään, jos joku ei ole hänelle hyvää seuraa.

Usein vanhemman pelko lapselle huonosta seurasta osoittautuu täysin turhaksi. Pelon karkottamista auttaa, kun tutkiskelee tunteitaan, eikä pyri karkottamaan niitä.

– Omiin tunteisiin kannattaa suhtautua lempeän kriittisesti. Kannattaa myös luottaa lapsen kykyyn oivaltaa itse ja kertoa omista ystävyyssuhteistaan, Koivuniemi sanoo.