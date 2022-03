Nyt avautuvat bonusvanhemmat: ”Roolini on kulkea perässä, siivota jälkiä ja tehdä ruokaa”

Bonusvanhemmuus voi olla elämää rikastuttavaa, mutta myös monin tavoin raskasta, Ilta-Sanomien lukijat kertovat.

Vanhemman rooli ei ole aina helppo.

Erityisen haastavaa se voi olla, jos oman perheen lapset eivät ole biologisia, vaan kumppanin kautta elämään tulleita bonuslapsia.

Parhaimmillaan perhe-elämä alkaa sujua uusperheessä paremmin kuin ensiperheessä, mutta pahimmillaan bonusvanhemmasta tulee itsestäänselvyys, kuin ilmainen lastenvahti, jonka rooli on sopeutua kaikkeen.

”Jos ei muu auta, niin aina voi vetää et sä mitään tiedä, kun sulla ei ole lapsia -kortin, joka taatusti satuttaa ja syvältä”, Suomen Uusperheiden Liitto eli supli.fi kirjoittaa sivuillaan.

Bonusvanhemmuuden haasteet ovat tuttuja myös Ilta-Sanomien lukijoille. Muun muassa jatkuva passaaminen ja erilaiset kasvatusperiaatteet rassaavat bonusvanhempia.

Keräsimme lukijoiden kokemuksia aiheesta uusperhearkea käsittelevien juttujen kommenttilaatikoista.

Nämä ongelmat toistuivat lukijoiden tarinoissa:

1. Bonusvanhemmalle sysätään liikaa arjen vastuita

Bonusäideiltä saatetaan usein odottaa enemmän kuin bonusiseiltä. Moni kokee, ettei arvostusta saa silti riittävästi. Ilmiö on nähtävillä Suomen uusperheiden liittoon tulevissa yhteydenotoissa.

– Erityisesti bonusäidit pyörittävät uusperheissä arkea hyvin vahvasti, mutta eivät siitä huolimatta saa palautetta, josta tulisi osallisuuden ja kuulumisen tunne, Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtaja, psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti Kirsi Heikinheimo kommentoi aiemmassa jutussamme.

Arjen vastuiden sysääminen bonusvanhemmalle on tuttua myös Ilta-Sanomien lukijoille.

”Lapset ovat 20, 18 ja 14. He eivät osallistu kodinhoitoon millään tavalla. Kuten ei isäkään. Kaikki annetaan periksi lapsille, yhteistä kahdenkeskistä aikaa ei ole ikinä. Roolini on kulkea perässä ja siivota jälkiä sekä tehdä ruokaa.”

” Siitä ei tullut mitään.

”Seitsemän vuotta äitipuolena, ei omia lapsia. Biologiset vanhemmat tuntuvat olevan lapsia itsekin. Minä olen ainoa, joka tekee ruokaa, hoitaa kotia ja järkkää lakkiaisia ja rippijuhlia.”

”Niin kauan kuin kuvio on se, että minä huolehdin paitsi omista myös toisen lapsista, eikä toinen huolehdi kuin omistaan, en näe suhteella tulevaisuutta.”

”Siitä ei tullut mitään. 12- ja 14-vuotiaat lapset eivät tehneet mitään. Riitti minulle. Joka ikinen päivä, kun tuli kotiin, aloin korjata astioita, voileivänmurusia ja teepusseja ruokapöydältä pois. Tiskipöytä oli ihan oma lukunsa, roskapusseista puhumattakaan.”

2. Ulkopuolisuuden tunne vaivaa

Nähdyksi tuleminen on tärkeää myös bonusvanhemmalle. Ulkopuolisuuden tunne voi kuitenkin vaivata, kun uudella kumppanilla ja hänen lapsillaan on pitkä yhteinen historia, johon ei liity millään tavalla itse.

Uusperheessä olisikin tärkeää rakentaa yhteisiä muistoja tekemällä asioita yhdessä ja ottamalla kaikki mukaan.

”Olemme olleet mieheni kanssa jo yli kymmenen vuotta yhdessä. Meillä on molemmilla entisistä liitoista lapsia sekä yksi yhteinen. Mieheni kaksi lasta viettivät kaikki lomansa meillä, myös viikonloput ja vähän enemmänkin. Nuorempi ei koskaan hyväksynyt minua.”

”Useilla miehillä on huono omatunto erosta ja he hemmottelevat liikaa lapsiaan, jolloin uusi puoliso jää sivuun. Pitää muistaa, että puoliso on myös yhtä tärkeä, ei voi hokea, että lapset ovat tärkein asia elämässä. Jokaisella on oma paikkansa.”

”Mieheni kaksi lasta viettivät kaikki lomansa meillä, myös viikonloput ja vähän enemmänkin. Nuorempi ei koskaan hyväksynyt minua”, lukija kertoo.

3. Ex-kumppani laittaa kapuloita rattaisiin

Arkisen kuorman lisäksi myös ristiriidat ex-kumppanin kanssa ovat yleisiä.

Kirsi Heikinheimon mukaan ongelmia voi olla tiedossa, jos ex-pariskunta ei ole koskaan selvittänyt eroaan kunnolla. Pitkittynyt erokriisi vaikeuttaa aikuisten välisiä suhteita, mutta sillä on traumatisoivia vaikutuksia myös lapsiin.

” Raskainta oli eksän jatkuva puuttuminen yhteiseen aikaamme.

”Yksi huono kokemus riitti. Tuntui, että olin ex-parin avioeron tiellä koko ajan, vaikka heidän erostaan oli kulunut jo kuusi vuotta. Raskainta oli eksän jatkuva puuttuminen yhteiseen aikaamme ja lasten kautta pompottelu. Pahinta oli, että mies antoi tämän tapahtua. Kun suunnittelimme yhteistä matkaa, siihenkin piti kysyä eksältä lupa. Perillä lomakohteessa mies oli jatkuvasti eksänsä kanssa puhelimessa.”

”Eksien huonossa käyttäytymisissä ei ole sinänsä mitään vikaa. Vika on enemmän puolisossa, miten paljon hän antaa eksänsä vaikuttaa uuteen suhteeseen. Se automaattinen oletus, että uusi puoliso ymmärtää ja joustaa, koska oma eksä on hankala, tappaa minkä tahansa suhteen.”

”Meillä on hyvät ja läheiset välit lapsen kanssa, eikä meidän perheen sisällä asia ole ongelma. Tämä hiertää vain lapsen biologista äitiä, joka kokee asemansa jotenkin uhatuksi ja joka välissä yrittää vastustaa, että en saisi tehdä meillä asuvan lapsen kanssa mitään kahdestaan. No, tehdään silti.”

4. Lapset on kasvatettu tyylillä, joka ei miellytä

Jos vanhemmat suosivat täysin erilaisia kasvatustyylejä, ristiriitoja tulee, oli perhemuoto mikä tahansa.

Suomen Uusperheiden Liiton Kirsi Heikinheimo ei suosittele bonusvanhemmalle liikaa tuppautumista bonuslasten asioihin.

– Ongelmia on takuulla tiedossa, jos lapset ovat kasvaneet sallivassa ja keskustelevassa ilmapiirissä, mutta bonusvanhempi on autoritäärinen. Ei ole suositeltavaa, että bonusvanhempi ottaa toiminnanjohtajan roolia niin, että hän sanelee puolisonsa lapsille, mitä tehdään, Heikinheimo kommentoi aiemmin.

On silti inhimillistä ja ymmärrettävää, että toimimattomalta tuntuvan kasvatustavan seuraaminen vierestä voi kiristää hermoja.

” Ei ollut opetettu edes käytöstapojen alkeita.

”Minulle oli lähes ylitsepääsemätön paikka, kun mukana tulivat 8- ja 11-vuotiaat curling-kasvatetut lapset. Mitään ei ollut opetettu, ei edes käytöstapojen alkeita. Siinäpä sitten taiteiltiin, kun nämä lapsijohtajat olivat tottuneet saamaan kaiken. Ihme ja kumma, nyt ovat muuttuneet ja kumpikin päinvastaiseen suuntaan, mitä oletin.”

”Puolisoni on curling-vanhempi. Olen hänen kanssaan sillä ehdolla, että minun ei tarvitse tavata hänen lapsiaan. Sitä kokeiltiin. Lapset saivat haukkua minua ja kiukutella. En enää koskaan yritä olla äitipuoli.”

”Minulla on lapsi ja vaimolla on lapsi entuudestaan. Yhteisiä lapsia kaksi. Kun vaimon poika tekee mitä haluaa, menee minne haluaa, tulee koska haluaa, asiaan ei saa puuttua, tai seurauksena on viikon riita. Mistään poikaan liittyvästä ei saa puhua, vaikka koulusta tulisi sata ilmoitusta, ettei poika ole tehnyt läksyjä.”

– Tykkään bonuslapsistani, mutta aion itse kasvattaa tulevan lapseni ihan eri tavalla. Bonarit eivät tottele oikein mitään, ja kaikki pitää tehdä heille valmiiksi. Voileipiäkään eivät saa itse tehtyä, vaikka ikää molemmilla yli kymmenen vuotta. Puhelimella saa viettää loputtomiin aikaa joka päivä, eikä liikuntaa harrasteta yhtään. Ruokien suhteen ovat todella kranttuja. Näillä eväillä tulevat pärjäämään hyvin heikosti aikuisena.

5. Bonusvanhemmuus voi olla myös ihanaa

Elämä on harvoin pelkkää alamäkeä, vaan vaikeuksienkin keskellä eletään ilon hetkiä. Osa lukijoista kertoo, että hyvinkin voi uusperheessä mennä.

” Ero tuli, mutta se ei johtunut lapsista.

Onnen salaisuus on usein se, että ongelmiin puututaan ajoissa. Kirsi Heikinheimon mukaan uusperheen ihmissuhteet voivat silloin muodostua ensiperhettä syvemmiksi.

”Kymmenisen vuotta olin uusperheen isä, tai siis oikeastaan isäpuoli. Aika hyvin se mielestäni sujui. Ero tuli, mutta se ei johtunut lapsista.”