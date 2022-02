”En jaksanut enää perhettäni” – perheenisä kertoo, miten erimielisyydet lasten kasvatuksesta johtivat eroon

Ilta-Sanomien lukijat avautuvat perhe-elämän vaikeuksista, joita he ovat kohdanneet.

Perhe-elämä ei aina mene niin kuin on kuvitellut. Joskus vanhempien näkemykset parhaasta tavasta kasvattaa lapset eroavat toisistaan.

Vanhemmuus on elämän vaikein koulu, ja virheitä tulee tehtyä väistämättä. Omat ja muiden erehdykset kuitenkin opettavat.

Yksi kasvatushaasteista liittyy päätöksentekoon. Moni miettii, kuinka paljon sananvaltaa jälkikasvulle tulisi antaa?

Vanhemmuuden asiantuntija Johanna Sassali muistutti aiemmassa jutussamme, että mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä enemmän vanhempi päättää.

Liika on kuitenkin liikaa. Ei ole hyvä, jos vanhempi päättää aivan kaikesta lapsen puolesta, eikä lapsi tule kuulluksi omine mielipiteineen.

– Kyllä näitäkin tilanteita on tullut eteen, joissa vanhempi on ollut liikaa pomo. Jos lapsi ei saa päättää mistään itse, hän voi kokea, ettei hänen mielipidettään ja häntä ihmisenä arvosteta, Sassali kommentoi.

Ilta-Sanomien lukijoilla on runsaasti kokemusta eritoten tilanteista, joissa lapselle oli heidän mielestään annettu liikaa päätäntävaltaa.

Näin aihetta kommentoitiin:

Lapset eivät halunneet mennä kouluun

Keskusteluun osallistunut isä kertoo, että lasten kasvattamisesta tuli entisen puolison kanssa aina riitaa. Lopulta perhe päätyi eroon.

– Lapset eivät halunneet kouluun, ja nyt aikuisena työt eivät kiinnosta. Lapsistamme tuli ihan avuttomia. Äiti maksaa ja myötäilee lasten tahtoa varmaan hautaan asti. Itse yritin ohjailla lapsia kouluihin ja harrastuksiin, osasin sanoa myös ei. Mutta se ei lapsille sopinut, ja äiti tuli apuun. En jaksanut enää perhettäni, erosimme.

Vaimo kuori perunatkin pojalle

Myös tässä perheessä isä olisi kaivannut lapsilleen selkeämpiä rajoja kuin vaimo.

– Minulla on yksi aikuisiässä oleva poika, joka ei kuitenkaan ole aikuinen. Kiitos entisen vaimoni. Poikaa hyysättiin, vaimo siivosi ja kuori hänelle jopa perunat. Ostettiin pyörät ja pleikkarit. Työtä ei saanut vaatia. Jos minä vaadin pojalta jotain pientä työtä, vaimo alkoi huutaa. Aikuisena poika on syyllistynyt rikoksiin, on päihderiippuvainen ja ulosoton asiakas.

Maitolasin sisältö kaatui, isovanhemmat syyttivät isää

Isovanhemmilla ja vanhemmilla voi olla toisinaan eri käsitys siitä, miten lasta kasvatetaan.

– Poikamme alkoi noin kolmevuotiaana kaataa mummolassa maitolasin sisältöä pöydälle. Huomasin sen ja aloin kovaäänisesti estää kaatamista. Vaari ja mummo alkoivat sättiä minua siitä, miksi huudan lapselle, kun hän voi saada elinikäisiä traumoja. Heidän mielestään ei olisi ollut iso vahinko, jos poika olisi tyhjentänyt maitolasin pöydälle.

Ongelmat voivat kärjistyä uusperheissä.

Lasta ei saanut kritisoida mistään

Uusperheissä ongelmat voivat kärjistyä, tietää entinen äitipuoli.

– Uusperheeni kaatui miehen 15-vuotiaaseen tyttöön, joka on saanut eron jälkeen isän jakamattoman huomion kymmenen vuoden ajan joka toinen viikko. Kun muutimme yhteen, tyttö roikkui isässään kylki kyljessä. Minuun hän ei halunnut yrityksistä huolimatta tutustua, olinhan uhka. Tyttö puhui isälleen kuin viisivuotias, eikä tyttöä saanut kritisoida mistään. Suhde päättyi, olo oli helpottunut. Opin, etten ota enää miestä, jolla on alle 30-vuotias tytär.

Lapselle ei saanut sanoa ei

Myös tämä lukija tietää, ettei uusperheissä ole aina helppoa.

– Eksällä oli poika edellisestä suhteesta. Hän oli sitä mieltä, ettei 1,5-vuotiaalle voi sanoa ei. Tämä aiheutti jopa vaaratilanteita. Asiasta ei voinut keskustella. Onneksi mies jatkoi eteenpäin seuraavan naisen luo. Nykyinen mieheni on lapsilleen liian kiltti, ja lapset pyörittävät häntä. Vanhempien ei pitäisi tuntea syyllisyyttä erosta ja paapoa lapsia. Näin opetetaan, että on ok manipuloida aikuisia.

Huonosti käyttäytynyt lapsi sai jatkaa käytöstään

Erimielisyydet siitä, miten ristiriitatilanteissa toimitaan, voivat aiheuttaa ongelmia niin ikään ystävyyssuhteisiin.

– Olin lapseni kanssa erään yksinhuoltajaäidin ja hänen lapsensa kanssa ulkomaanreissulla. Viikko oli raskas: tuttavani lapsi kiusasi ja haastoi riitaa lapseni kanssa koko viikon. Huipennus oli, että tuttavani lapsi puri lastani. Lapsen äiti oli paikalla, mutta ei tehnyt tilanteelle mitään. Itse puutuin tähän ja pyysin lopulta lasta pyytämään lapseltani anteeksi. Tähän lapsen äiti vastasi: ”ei lapsen tarvitse, koska anteeksi pyytäminen on hänelle niin vaikeaa”. Tuttavuus loppui tähän.

– Olen kuunnellut sivusta yhtä curling-vanhempaa. Hän haluaa kasvattaa lapsistaan hyvän itsetunnon omaavia, sellaisia, jotka ajattelevat omilla aivoillaan. Lapset saavat siis itse päättää, mitkä ovat hyviä ja mitkä huonoja sääntöjä. Kieltäminen ja rajoittaminen kuulemma vahingoittaa lapsen ja vanhemman välistä kiintymyssuhdetta ja asettaa lapsen vanhempaansa vastaan. Jos lasta rajoitetaan, lapsen itsetuntoa kuulemma poljetaan alaspäin, kuvailee toinen keskusteluun osallistunut.

Edes kuumetta ei saa mitata

Terveysasemalla työskentelevä kertoo perheistä, joissa lapsi saa päättää jopa omasta hoidostaan.

– Olen useasti törmännyt siihen, että alle kouluikäiseltä lapselta ei ole mitattu kuumetta, ”koska hän ei halua” tai pieni lapsi ei anna katsoa kurkkuun tai korviin. Ne jäävät sitten katsomatta. Kerran 12-vuotias kieltäytyi pissanäytteestä ja verikokeesta, vaikka oli ollut korkeassa kuumeessa useamman päivän ja pissasi verta.

”Kirjastontäti hoitaa”

Rajattomista lapsista oli kokemusta myös kirjastossa työskennelleellä.

– Äiti ja noin 4-vuotias lapsi tulivat kirjastoon. Lapsi alkoi vetää kirjoja pois hyllyistä. Luulin tietenkin, että äiti laittaisi kirjat takaisin ja kieltäisi lasta, mutta äiti totesikin, että ”anna niiden olla, kyllä täti korjaa, kun on töissä täällä”. Vähän vastaavaa kuuli myös ystäväni, joka työskenteli siivoojana. ”Kyllä siivooja korjaa”, oli äidin kommentti.

Minkälaisia kokemuksia sinulla on uusperheessä elämisestä? Kommentoi alle.