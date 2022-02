”Uusperhe kaatui miehen 3-vuotiaaseen, joka sai määrätä jopa siitä, miten paljon katsoo Youtubea” – lukijat avautuvat raivostuttavasta curling-vanhemmuudesta

Curling-vanhemmuuteen kyllästyneet lukijat kertovat esimerkkejä arjesta, jossa liian neuvotteleva kasvatustyyli ei ole toiminut.

Ilta-Sanomien lukijoiden mukaan curling-vanhemmuus on muun muassa sitä, ettei lapselle osata asettaa rajoja silloin, kun niitä tarvitaan.

Muistatko mitä on curling-vanhemmuus?

Vuosituhannen alkupuolella suosioon noussut kasvatustyyli tunnetaan neuvottelevasta, pehmeästä tyylistä, jossa vanhempi suojaa lastaan pettymyksiltä, liiankin kanssa.

Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa varoitti curling-vanhemmuuden haittapuolista uutuuskirjassaan Itsetunnon voima, hylkää ankeuttajat ja usko itseesi (Kirjapaja 2022).

Viljamaan mukaan curling-vanhemmuuden pehmeä ja epäjohdonmukainen kasvatustyyli voi tehdä lapsesta ”Frankensteinin hirviön, joka alisuoriutuu päiväkodissa, koulussa ja työelämässä”. Lapsen voi olla myös vaikea kestää pettymyksiä ja ei-sanaa sekä toimia ryhmässä.

Lue lisää: Tunnettu kasvatustapa voi tehdä lapsesta Frankensteinin hirviön, sanoo sosiaalipsykologi uutuuskirjassa – 4 esimerkkiä, mitä lapselta ei kannata toistuvasti kysyä

Curling-vanhemmuus on tuttua myös Ilta-Sanomien lukijoille, jotka kommentoivat aihetta artikkelin kommenttiosuudessa.

Muun muassa näitä havaintoja kasvatustyylistä tehtiin:

”Kun ollaan mummolassa, alkaa hirveä arpominen”

Neuvottelu kuuluu perhe-elämään, mutta liika on liikaa. Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän arjen kysymyksissä päättävä osapuoli on lapsen vanhempi.

Lue lisää: Uutuuskirja: Neuvolapsykologi varoittaa tavasta, jota osa vanhemmista käyttää: ”Siirtää aikuisen vastuun lapsen kannettavaksi”

Lukijoiden mielestä liian neuvottelevaan otteeseen törmää helposti vaikkapa ruokailun yhteydessä:

– Markettien ruokatavaraosastoilla törmää toistuvasti vanhempaan hyvin pienen lapsen kanssa, jolta tiedustellaan, mitä syödään tai ostetaan.

– Kun ollaan mummolassa, alkaa hirveä arpominen, mitä 3- ja 5-vuotiaat suostuisivat armollisesti syömään. Milloin heille sopisi ja söisivätkö he mieluummin pöydän ääressä vai alla.

– Vaikka lapsi tuskin osaa puhua, vanhempi tai isovanhempi kysyy, ”syötkö sä tätä?”. Lapsi ei tiedä, mitä kyseessä oleva ruoka on, mutta hänen pitäisi ottaa kantaa. Olen vierestä seurannut, kuinka tämä hyvää tarkoittava kyselytekniikka on johtanut siihen, että kaikesta käydään neuvottelukierros. Siinä kiistellessä aika kuluu, ja hermot menevät.

– Kaveri kehui, kuinka heidän lapsensa on nyt siinä iässä, että hänen kanssaan voi jo neuvotella. Lapsi taisi olla kaksivuotias. Melkoinen pikku nero täytyy olla, kun jo taaperoiässä neuvottelee. Ennemminkin tulos on pikku piru.

”Mene kotiisi”, kommentoi isä

Huono käytös on puolestaan huonoa käytöstä, oli ihminen minkä ikäinen tahansa. Valitettavasti kaikilla vanhemmilla ei ole halua puuttua lastensa ikävään käytökseen.

– Istuin jalkapallokatsomoon, takanani oli kaksi curling-isää ja heidän poikansa. Yksi pojista potki tuolini selkänojaa. Kun pyysin lopettamaan potkimisen, isä kommentoi, että ”hän on vasta 5-vuotias”. Toisenkin isän poika alkoi sitten potkia tuolini selkänojaa. Huomautin, mihin tämä isä vastasi, että ”mene kotiisi katsomaan peliä”.

Olikohan näillä iseillä edes kykyä asettaa rajoja? Varmasti kuvittelivat rakastavansa poikiaan sillä, etteivät tuota heille pettymystä.

”Lapsi sai määrätä ja pomottaa ihan kaikesta, muun muassa siitä, miten paljon katsoo televisiota tai Youtubea”, lukija kertoo.

– Kielsin lapsia juoksemasta autojen editse tien yli. Kuittina tuli, ”millä oikeudella kiellät?”. Totesin, että vanhemman velvollisuudella.

”Lapsi sai määrätä ja pomottaa”

Joissakin tapauksissa rajaton lapsi voi tulla myös vanhempien välisen suhteen tielle. Lapsi voi oppia käyttämään valtaansa väärin ympärillä oleviin aikuisiin, jos hänelle antaa toistuvasti periksi.

– Uusperhe kaatui miehen kolmevuotiaaseen. Lapsi sai määrätä ja pomottaa ihan kaikesta, muun muassa siitä, miten paljon katsoo televisiota tai Youtubea. Isä kyseli, saako lapselta puhelimensa takaisin.

Lapsi sai myös viedä paikkani parisängystä, sillä lapsen oma sänky oli sängyssä kiinni. Lapsi löi ja kiusasi muita, meuhkasi ja kiroili. Kukaan ei kieltänyt, koska ”lapsi ei tykkää, kun häntä komennetaan”. Huh huh, mikä rauhallisuus laskeutui, kun muutin pois.

”Ei tarvitse mennä kuin päiväkotiin…”

Kodin lisäksi ongelmia voi ilmetä myös koulussa tai päiväkodissa.

– Vanhemmat selittävät lastensa pinnauksia ja peittelevät sekä silottelevat nuoren käyttäytymistä. Koulussa lapsen oikutteleminen, haistattelu ja muu huono käytös on opettajan vika. Vanhemmat haluavat myös vaihtaa opettajaa, kun opettaja sanoo tiukemmin.

– Ei tarvitse mennä kuin päiväkotiin, niin siellä näkee näitä omaehtoisia lapsukaisia. Yritä siinä selittää, että opettaja ei neuvottele 20 lapsen kanssa joka asiasta: pukemisesta, ruokailusta tai ulkoilusta. Ja vanhempien mielestä on hienoa, kun lapsi osaa puolustaa itseään.

Rajat ovat rajoillakin

Vaikka liiallinen neuvottelu ja toistuva periksi antaminen ovat lapselle haitaksi, jatkuvat kiellotkaan eivät ole hyväksi. Autoritaarinen vanhempi ajattele, että lapsen täytyy noudattaa hänen luomiaan sääntöjä mukisematta.

Väestöliiton vanhemmuuden asiantuntija Johanna Sassali muistutti aiemmassa jutussamme, että jos lapsi ei saa päättää mistään, hänelle voi tulla olo, ettei häntä arvosteta. Lapsen mielipiteet toistuvasti sivuuttava kasvatustyyli vaikuttaa haitallisesti lapsen itsetuntoon ja minäkuvan kehittymiseen.

– Aikuisuudessa tällainen kasvatustyyli voi näyttäytyä oman mielipiteen sanomisen vaikeutena sekä rajojen asettamisen haasteina.

Lue lisää: Asiantuntija kertoo, kuinka paljon päätös­valtaa lapselle kannattaa antaa – tietty kasvatus­tyyli voi johtaa myöhemmin vaikeuksiin

Oleellista onkin, että lapselle ja itselleen pystyy perustelemaan, miksi tietty ratkaisu tehdään.

Lapsi on hyvä ottaa mukaan päätöksentekoon niissä asioissa, joista hän pystyy ikä -ja kehitystasoonsa nähden päättämään.

Eräs lukijoista kiteytti asian näin.

– Rajojen asettamisellakin on rajansa. Lapsille asetetut rajat tulee asettaa lasten näkökohdasta, niin he pystyvät niitä noudattamaan. Mieluiten rajojen tulee tulla lasten tietoisuuteen yhteisillä sopimuksilla ja yhteisellä keskustelulla, jossa otetaan huomioon lastenkin mielipiteet.