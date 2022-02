Perheneuvonnassa nähdään nyt aivan uusia ongelmia – ”Pandemia on uhannut nuoruuteen liittyvää tärkeää kehitystehtävää”

Suomalaisperheissä riidellään nyt koronarokotteista ja siitä, pitääkö eristäytyä vai ei. Nuorten tilanne huolestuttaa asiantuntijoita.

Kirkon perheneuvonnassa on huomattu, että koronapandemia on kiristänyt perheenjäsenten välejä.

”Mitä tehdä, kun toinen ei kuuntele, kuule tai ymmärrä sanomaani?”

Tämä varsin tyypillinen, parisuhteen kommunikaation liittyvä kysymys kuullaan usein kirkon perheneuvonnassa, oli aika mikä tahansa. Perheneuvontaa antavat kirkon koulutetut ammattilaiset joko puhelimitse, kasvokkain tai videon välityksellä.

Viime aikoina perheneuvontaa tarjoavat ovat saaneet ratkottavaksi myös uudenlaisia kiistoja. Perheissä riidellään kaiken muun ohella koronapandemiasta. Erilaiset tavat suhtautua pandemiaan aiheuttavat parien välille kitkaa.

–Vanhemmilla voi olla erilaiset näkemykset siitä, otetaanko koronarokotetta, eristäydytäänkö tai käytetäänkö maskeja. On selvää, että nämä lisäävät jännitteitä, perheasioiden ja perheneuvonnan johtava asiantuntija Sari-Annika Pettinen Kirkkohallituksesta kertoo.

Moni kysyy erosta

Koronapandemia on muuttanut suomalaisten huolien luonnetta myös toisilla tavoilla.

Kirkon perheneuvonnan määrä on kasvanut, ja entistä useampi alle 30-vuotias ottaa yhteyttä.

Erityisesti vanhemmuuteen liittyvät kysymykset ovat lisääntyneet. Myös asiakkaiden taloudellinen huoli sekä lähisuhdeväkivalta näkyvät aiempaa enemmän. Pettisen jututtamat perheneuvojat kertovat, että asioiden kasaantuminen, yksinäisyys, mielenterveyden ongelmat, yleinen ahdistus ja turhautuminen aiheuttavat suomalaisperheissä huolta.

Eroamisesta kysytään nyt aiempaa enemmän.

– Joko ero on harkinnan alla tai on jo erottu, Pettinen kertoo.

Tilastoissa erot eivät ainakaan toistaiseksi näy. Vuonna 2021 kirjoitimme, että avioerot eivät olleet nousussa pandemian aikana.

Mitä on kirkon perheneuvonta? Kirkon perheneuvonnassa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman elämän solmukohdista. Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksia on 40, ja niissä työskentelee yli 180 työntekijää. Neuvontaa tehdään kasvokkain, videoteitse ja puhelimitse. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon jäsenyyttä, ja palvelu on asiakkaalle maksutonta. – Usein ajatellaan, että perheneuvontaan on vaikea päästä, mutta yli puolet keskuksista kertoo, että kaikki pääsevät asiakkaiksi. Ruuhkat ovat lähinnä pääkaupunkiseudulla, perheasioiden ja perheneuvonnan johtava asiantuntija Sari-Annika Pettinen Kirkkohallituksesta kertoo.

Pandemia uhkaa yhtä nuoren kehitystehtävistä

Kirkon perheneuvontaan tehdyissä yhteydenotoissa korostuvat myös nuoriin liittyvät huolet. Moni ottaa yhteyttä kirkkoon, jos terveydenhuollon piiristä ei saa ajoissa apua oireilevalle nuorelle.

– Moni nuori voi nyt huonosti. On masennusta, toivottomia ajatuksia ja jopa itsemurhayrityksiä, Pettinen sanoo.

Kaksi vuotta kestänyt pandemia-aika on omaa elämäänsä aloittelevalle aivan eri tavalla pitkä aika kuin keski-ikäiselle. Osa kokee, että on jo menettänyt elämänsä parhaita vuosia.

–Jotkut nuoret kertovat, etteivät edes muista aikaa ennen koronaa.

Pettisen mukaan pandemia on uhannut yhtä nuoruuteen keskeisesti liittyvää tärkeää kehitystehtävää eli itsenäistymistä. Kavereiden kanssa vietetty aika on vaihtunut kotona oloon, yksinäisyys on lisääntynyt.

Eristäytyminen aiheuttaa ongelmatilanteita myös kotona.

– Vanhempien voi olla vaikea hahmottaa, mikä on ikään liittyvää oman paikan hakemista, mikä sitä, että ollaan liiankin eristäytyneitä. Näitä kysymyksiä käsitellään perheneuvonnassa.

Vanhemmat väsyvät

Jos nuoret voivat huonosti, vanhempia tilanne väsyttää yhtä lailla. Väsytään työhön, jopa omiin lapsiin. Jos oletus on, että työssä pitää antaa sata prosenttia samaan aikaan, kun kotona on pidettävä kotikoulua, moni uupuu.

– Kyseessä on usein monien asioiden yhteisvaikutus. Tapaamisten tuottama virta ja energia ovat jääneet, ja pitkään jatkunut epämääräinen tilanne aiheuttaa huolien kasautumista. Kun ongelmiin ei voi ottaa etäisyyttä poistumalla kotoa, ne kärjistyvät.

Tukiverkostojen puute kuormittaa perheitä. Monet ovat huolissaan nuorista.

Perheitä kuormittaa parhaillaan myös tukiverkostojen puute. Lastenhoidossa aiemmin auttaneet isovanhemmat saattavat olla pandemian takia estyneitä auttamaan.

Parisuhteet, jotka eivät vielä pandemian alkuvaiheessa olleet koetuksella, voivat olla sitä nyt. Kun kummatkin vanhemmat ovat väsyneitä, riidat leimahtavat.

– Perheissä voidaan kokea, ettei tule hyväksytyksi sellaisena kuin on. Voi olla kiusaamista ja perheen sisäistä lyttäämistä. Lähisuhdeväkivalta voi olla myös henkistä, Pettinen kuvailee.

Stressiä lisää myös yhteiskunnassa näkyvä polarisoituminen. Pelkästään koronapandemia aiheuttaa mielipiteiden kärjistymistä, mikä lisää kuormitusta omassa arjessa.

Tee oma osasi

Valoa tunnelin päässä on kuitenkin nähtävillä. Kevät näyttää rajoitusten purkamisen kannalta valoisammalta.

Nuorille, 16–29-vuotiaille, on tarjolla myös seurakuntien järjestämää walk in -terapiaa, ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmillä. Walk in -terapiaan voi mennä ilman ajanvarausta.

Pettisen mukaan myös suomalaiset aikuiset voivat tehdä oman osansa, jotta vaikea tilanne olisi paremmin kestettävissä.

– Kehottaisin kaikkia kyselemään läheisiltään, mitä kuuluu ja miten menee. Se, että olemme kiinnostuneita läheisistämme, auttaa. On meidän vastuullamme luoda toiveikkuutta erityisesti lapsille ja nuorille.

*Koronan vaikutuksia perheneuvontaan kartoitettiin elokuussa 2020 ja 2021 perheasiain neuvottelukeskuksiin lähetetyillä kyselyillä.

