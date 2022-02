”Huomasin, etten todellakaan sovi kotiäidiksi”: suomalaiset muistelevat aikaa lasten kanssa kotona

Kotiin jääminen lapsen kanssa voi olla henkisesti ja taloudellisesti raskasta, Ilta-Sanomien lukijat kertovat.

Jäädäkö kotiin lapsen kanssa mahdollisimman pitkäksi aikaa, vai palatako niin pian takaisin työelämään kuin suinkin?

Kerroimme aiemmin neljän lapsen espoolaisäidistä, joka jäi perheen yhteisestä päätöksestä kotiin kymmeneksi vuodeksi.

Monet artikkelia kommentoineet halusivat jakaa omat kokemuksensa ajasta, jolloin lapsi tai lapset olivat pieniä.

Ilta-Sanomien lukijat muistuttavat, että lasten kanssa kotona oleminen on harvoin rentoa latte-äitiyttä tai -isyyttä. Mutta osa on nauttinut vuosista kotiäitinä tai -isänä täysin rinnoin.

Näin aihetta kommentoitiin:

Isä jäi kotiin ja lapset kiittivät

–Minä menin heti kolmen kuukauden päästä töihin. Mieheni oli tyytyväinen ja lapset muistavat vielä aikuisenakin, että isän kanssa oli mukavaa. Muistakaa tämä, tulevat nuoret isät.

Kotiäitiys ei sopinut omalle luonteelle

–Kun esikoinen syntyi, mieheni ilmoitti, että voin olla lapsen kanssa kotona niin pitkään kuin haluan, hän hoitaa laskut. Muuten hyvä juttu, mutta huomasin, etten todellakaan sovi kotiäidiksi. Tyttö oli reilun vuoden ikäinen, minä tein keikkaa silloin tällöin ja kummit viihdyttivät tyttöä. Sama virsi toistui, kun toinen tyttö syntyi. Nyt löytyi onneksi perhepäivähoitaja. Tämä hoito jatkui eskariin asti. Lopputuloksena perheellä on järjissään oleva äiti. Pointtini on, että jokaisella perheellä on omat juttunsa, jotka toimivat arjessa. Valinnanvaraa pitää olla.

Aukko ansioluettelossa

–Lähipiirissä olen nähnyt tapauksia, joissa kotona vietetyt vuodet on nähty valtavana aukkona ansioluettelossa. Joillakin aloilla ei ole ollut ollenkaan helppoa palata omalle tasolle, eli vauhtia on pitänyt ottaa uudelleen alemmista positioista.

”En olisi viihtynyt kotona kauemmin”

–Itse en olisi viihtynytkään kotona 11 kuukautta kauemmin. Lapsi oli onnensa kukkuloilla, kun pääsi päiväkotiin muiden lasten kanssa. Meille ratkaisu oli ainoa mahdollinen ja onnistui hienosti. Tästä todisteena on terve, täysjärkinen ja veronmaksukykyinen lapsi sekä järjissään säilyneet ja edelleen työelämässä jatkavat vanhemmat.

”Lapsi oli onnensa kukkuloilla, kun pääsi päiväkotiin muiden lasten kanssa”, yksi lukijoista kertoo.

Työssäkäynti oli taloudellinen pakko

– Kun me molemmat olimme pienipalkkaisia ja meillä oli kolme lasta, oli molempien työssäkäynti välttämättömyys. Siinä ei ollut kyse elintasosta, eikä ahneudesta vaan yksinkertaisesti siitä, että yhden palkalla rahat eivät olisi riittäneet välttämättömiin, siis ruokaan, asumiseen, vaatteisiin ja sähköön.

Rahahuolet varjostivat lapsenhoitoa

–Miehenä olin lapsen kanssa kotona 90-luvun laman aikana, kun töitä ei ollut. Vuosi meni, ja sain töitä. Rahahuolet helpottivat. Kaikkea kivaa lapsen kanssa voi tehdä, mutta omat jutut jäävät tekemättä, kun ei voi mennä vaikkapa kuntosalille. Mutta aikansa kutakin. Kaikki eivät vain jaksa lastenhoitoa vuodesta toiseen.

”Tämä on kauhuskenaario”

– Eräs tuntemani nainen jäi kotiin, kun tuli raskaaksi. Nainen hoiti kodin ja lapsen. Kun samassa pihapiirissä asuva anoppi alkoi sairastella, kouluikäiseksi varttuneen lapsen äiti jäi miehensä pyynnöstä hoitamaan anoppia, eikä lähtenyt palkkatyöhön. Anoppi kuoli, lapsi meni armeijaan ja mies rakastui sihteeriinsä. Tuli avioero. Ei keski-ikäisen naisen työmarkkina-arvo kovin kummoinen ollut. Kävi perheissä kotiapulaisena kansaneläkeikäiseksi. Tämä on tietysti kauhuskenaario, mutta totta joka sana!

Hyvät muistot äidin ratkaisusta

–Äitini oli kotona meidän lasten kanssa, kunnes pikkusiskoni täytti kymmenisen vuotta. Äiti löysi saman tien itseään kiinnostavan työn. Sen jälkeen hän siirtyi eri ammateista toiseen, käyttäen hyväksi nuorena hankittua erinomaista kielitaitoa. Työelämään palattuaan hän teki vielä 30 vuoden uran.

Meidän lasten kannalta tilanne oli paras mahdollinen. Kunnallinen päivähoito 60- ja 70- luvuilla keskittyi siihen, että lapsille opetetaan marxilainen maailmankatsomus, eli säästyimme siltä. Kiitos äiti.

Tärkeää on kuitenkin se, että äidit hankkivat itselleen koulutuksen ennen lasten kanssa kotiin jäämistään, sillä kouluttamattomana ei työelämään paluu ole helppoa.

Jos joku ei halua jäädä kotiin lapsiaan kasvattamaan, se on hänen valintansa. Mutta jos oma äiti ei ole juoppo tai mielisairas, ei yksikään lastentarhatäti häntä korvaa.

”Annetaan kaikkien tehdä omanlaisensa ratkaisu ”

–Tein itse yli 40 vuoden työuran aikana, jolloin ei ollut päivähoitolakia eikä päiväkoteja, ja hoito oli kallista ja hankalaa. Äitiyslomaa oli kolme kuukautta. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana lapsia hoiti kotiin palkattu tyttö ja eläketäti. Heitä etsittiin kaupan ilmoitustaululta ja lehti-ilmoituksilla. Seuraavat vuodet ennen koulua lapset pääsivät naapuriin päivähoitoon korkeakoulutetulle naiselle, joka halusi hoitaa itse lapsensa. Minun lapseni pääsivät heidän seuraksi.

Arvostin naisen valintoja ja hänen työpanostaan. Hän ehti itsekin tehdä lastenhoidon jälkeen oman upean uran. Se oli perheen sisäinen ratkaisu seitsemän vuotta. Yli 40 työvuoden aikana ehtii hankkia eläkkeensä, vaikka kumpikin olisi kotona muutaman vuoden.

Itse tein uran alalla ja asemissa, joissa palkkataso on korkeahko ja tasa-arvo vallitseva. Mieheni oli pienempipalkkainen. Työt ja rahat on yhdessä jaettu. Johtotehtävissä oli kyllä vuosia, jotka olivat aivan liian kuormittavia ja rankkoja, ja osan olisin nyt jälkikäteen arvioiden voinut jättää pois ja voida paremmin. Oliko kaikki ihan sen arvoista? Kannattaa pohtia, jääkö tyhjän päälle, kun se kaikki työ loppuu, jos vain se työ on ollut tärkeää.

Annetaan kaikkien tehdä omanlaisensa ratkaisu. Perhettä kannattaa tehdä vain sen verran, että jaksaa itse kantaa vastuuta.

Kotona oleminen oli valinta, joka ei kaduta

–Itse olin kotona 90- luvulla lasten vuoksi. Halusin hoitaa heitä kotona. Toki lapset kävivät puolipäivätarhassa. Se aiheutti närästystä joillekin. Heti olisi pitänyt mennä töihin, vaikka oli lama-aika. Eipä olisi ollut töitäkään minulle. Nautin ajasta.

Toki oli tiukkaakin, välillä eikä ole tullut kerättyä rivitaloja tai Volvoja pihalle. Ihan oma valinta, jota en kadu. Toisille työ on henki ja elämä, josta jaksetaan jauhaa vapaa-ajallakin. Elämä on vain kerran!

”Päätökseni jäädä kotiin närästi ihmisiä”

–Olin kymmenen vuotta lasteni kanssa kotona. Ei, en todellakaan ajatellut rahaa, eläkekertymiä, mainettani, tai muuta sellaista. Olen aina toiminut omaehtoisesti. Päätökseni jäädä kotiin noinkin pitkäksi ajaksi närästi joitakin ihmisiä. Siinäpä taisi jokunen ihmissuhdekin päättyä. Onneksi päättyivät turhat ihmissuhteet.

Tänä päivänä lapseni voivat erittäin hyvin. Päiväkodissa he kävivät pelkät esikoulut. Itkemisiä perään ei tietenkään silloin enää ilmentynyt. Kannatan lämpimästi lasten kotihoitoa, perhepäivähoitoa, perhekerhoja,ja niin edelleen. Vanhemmuudessa pääsee niin paljon helpommalla, jos vaivautuu panostamaan omiin lapsiinsa. Nämä lapset ovat jo aikuisia.