”Tällaiseen vanhuuteen ei minua valmistanut mikään” – kolmen lapsen vanhempi kertoo surusta, jota ei osannut aavistaa lapsia hankkiessaan

Lapsenlapsien puuttuminen voi olla osalle vanhemmista syvä suru. Useampi aihetta kommentoinut oli kuitenkin sitä mieltä, että lapsen hankinnan ei tulisi kuulua isovanhemmille.

Lapsenlapsettomuuteen voi liittyä monenlaisia tunteita: vihaa, katkeruutta, surua, ulkopuolisuutta ja vaille jäämistä. Toisaalta osassa ihmisiä lapsenlapsien puuttuminen ei herätä minkäänlaisia vaikeita tunteita.

– On paljon ikääntyviä aikuisia, joiden elämä on kiireistä, jotka asuvat ulkomailla tai joilla ei ylipäätään ole tarvetta lasten hoivaamiseen, kertoi Väestöliiton vastuuasiantuntija Minna Oulasmaa aiemmin.

Toisaalta lapsen päätös vapaaehtoisesta lapsettomuudesta voi tuntua erityisen vaikealta, jos kokee itse lasten hankkimisen olennaiseksi osaksi elämänkulkua.

– Moni kokee, että näistä tunteista on mahdotonta puhua sellaisten tuttujen kanssa, joilla on lapsenlapsia. Haluan antaa myös isovanhemmuuden onnea hehkuttaville sellaisen hyväntahtoisen muistutuksen, että kaikki eivät ole samassa onnellisessa asemassa. Pahimmillaan tällaiset tilanteet ovat johtaneet ystävien välirikkoihin.

Näin lukijat kommentoivat

Ilta-Sanomien lukijat ottivat aiheeseen aktiivisesti kantaa artikkelin kommenttiosiossa.

Osa tunnisti Oulasmaan nimeämän surun, mutta suurin osa keskusteluun osallistuneista oli sitä mieltä, että päätös hankkia lapsia ei potentiaalisille isovanhemmille kuulu.

Nimimerkki Scholasticalle lapsenlapsien puuttuminen oli kuitenkin aiheuttanut syvää surua.

– Kolme lasta, kaksi jo sairauksiensa vuoksi eläkkeellä, kolmannellakin vakavia ongelmia. Väsymys heidän asioidensa hoitamisesta ja murhe heidän puolestaan on jatkuva lopun elämääni. Kun tähän lisää vielä sen surun, minkä lapsenlapsettomuus aiheuttaa, olen välillä musertua. Ymmärrän toki, että surua lapsenlapsettomuudesta voi kokea lapsetonkin ikääntyessään, mutta siihen on tavallaan voinut valmistautua. Tällaiseen vanhuuteen ei minua mikään valmistanut.”

Nimimerkki Kettari puolestaan muistutti, että vertailu sosiaalisessa mediassa lisää paineita siitä, että lapsenlapsia pitäisi olla.

– Someaika lisää tuskaa, kun mummiutta hehkutellaan joka päivä yli viisikymppisten fiideissä. ”Ihan parasta, jne.”

Sosiaalinen media voi lisätä paineita, kun isovanhemmat hehkuttavat lapsenlapsiaan muille.

Keskusteluun osallistunut Jari ehdotti, että isovanhemmaksi haluava voi tehdä itsekin jotain parantaakseen mahdollisuuksiaan isovanhemmuuteen.

– Kannattaa hankkia useampi mukula. Silloin todennäköisyys sille, että edes yksi lisääntyy, kasvaa. Lisäksi on enemmän rakastettavaa.

Isovanhemmuus ei ole pakko

Moni keskusteluun osallistunut painotti, että isovanhemmuus ei ole välttämätöntä tai ainakaan se ei sovi painostuksen aiheeksi.

– Isovanhemmat eivät voi vaatia keneltäkään lapsia. Lasten hankinta on niiden päätös, joiden elämään tuollainen pieni ihminen olisi tai ei ole tulossa. Lapsia ei tehdä kenenkään mieliksi. Sen takia ei pitäisi koskaan kysyä keneltäkään mitään lasten hankinnasta tai hakea edes säälipisteitä, koska haluaisi lapsenlapsia, nimimerkki Pulla kirjoitti.

– Mielestäni ei ole meidän vanhempien tehtävä miettiä lapsenlapsia ja varsinkaan kysellä heistä. Tulee jos tulee. Lapseni saavat elää sitä elämää mitä haluavat, Nimimerkki Mk muistutti.

– Jälkeläisesi eivät ole tässä maailmassa toteuttamassa toiveitasi, vaan omia toiveitaan. Yhä useammin lapsettomuus on myös valinta. Voi toki tulla järkytyksenä vanhemmille, että seuraava sukupolvi onkin itsenäisiä, ajattelevia olentoja, eivätkä vain heidän jatkeitaan, Unemohana-nimimerkki kertoi.

Vapauden tuulet -nimimerkki kertoi, että hänellä on kaksi nuorta aikuista lasta. Heidän elämäänsä puuttuminen ei tuntuisi hyvältä.

– En ikinä voisi valittaa tai surra, jos en saisi lapsenlapsia. Minullahan on jo omat lapset ja se riittää minulle. Totta kai, jos he päätyisivät hankkimaan omia lapsia, rakastaisin ja hoitaisin heitä kuin aikoinaan omia lapsiani. Se olisi ainutlaatuista. Mutta jos minulle ei suotaisi lapsenlapsia, sekin sopisi minulle vallan mainiosti. Silloin olisin lapsenlapseton. Maailmassa on paljon, paljon pahempia ongelmia kuin se, saanko juuri minä lapsenlapsia vai en. Se ei ole mikään suuri suru, jos näin kävisi.

Tämä kirjoittaja muistutti, ettei lapsia välttämättä saa. Siksi niiden vaatiminen on tahditonta.

– Emme ole jäniksiä. Lapsia ei ikävä kyllä aina siunaannu, vaikka kuinka yrittäisi tehdä. Lapsen saaminen on lahja, eikä ollenkaan itsestäänselvyys. Kyseessä on aihe, josta puhuisin hyvin hienovaraisesti, sillä taustalla voi olla lapsettomuutta, joka ei ole oma valinta. Asia, joka saattaa satuttaa kovasti ja pitkään.

Eräs äiti ei ymmärtänyt isovanhempien hinkua lainkaan. Hän kertoi olevansa onnellinen lastensa onnesta ja terveydestä, ja se saa riittää.

– Tämän kaiken saatuani en todellakaan ala valittaa, jos he eivät sitten jostain syystä omia lapsia hanki tai saa. Kivaahan se olisi, mutta se on heidän asiansa. Jos kova hinku iskee, voin mennä varamummiksi päiväkotiin. Mutta jotkut eivät sitten tyydy mihinkään.

Huoleton-nimimerkki oli sitä mieltä, että toive lapsenlapsista on ymmärrettävä. Vaatimus ja painostaminen sen sijaan on itsekästä.

– Toivottavasti nykyään kukaan ei tee lapsia sillä tekosyyllä, että he joskus "antaisivat" lapsenlapsia. Järkyttävää. Omille lapsille olen sanonut, että tehkää elämällänne mitä haluatte, olkaa onnellisia.

Kaikille isovanhemmuus ei ole minkäänlainen unelma.

– Itselläni on erittäin läheinen ja rakas poika. Hänelle olen kertonut, etten kuitenkaan odota tulevani koskaan mummoksi. Kyllä noita lapsia löytyy ympäriltä, joille voi rakkauden ja huomion jakaa – vaikka eivät ole omaa verisukua.

Lapsenlasta ei saa nähdä

On myös hyvä muistaa, että vaikka lapsenlapsia saisi, ei onni ja autuus odota välttämättä heti kulman takana.

Eräs lukijoista kertoi, että hänellä suhde lapsenlapseen on vaikea huonon tytärsuhteen takia.

– Välimme eivät ole parhaat mahdolliset, joten hän välttää minua tapaamasta lapsenlastani. Aina löytyy jokin syy perus tai siirtää sovittua tapaamista. Surullista.

Isäksi ja ukiksi itsensä esittelevä kertoo, että elämä ei ole mennyt, kuten yleensä. Oma lapsi nimittäin kertoi, ettei ikinä opeta omia lapsiaan tuntemaan ukkiaan.

– Se lausahdus on pitänyt. Sitä tuntee itsensä aika pahaksi ihmiseksi, mutta onnekseni on lapsosia riittänyt elämässäni useita.