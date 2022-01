Mitä tehdä, jos haluaa lapsen, mutta kumppani ei? Syntyhistorialla on vaikutus lapsen identiteetin muodostumiseen, psykologi sanoo

Psykologi Mirka Paavilainen kohtaa työssään pariskuntia, joilla on eriävät mielipiteet perheen perustamisesta.

Biologinen kello tikittää, mutta kumppani sanoo vauvahaaveille ei.

Mitä jos jättäisi ehkäisyn salaa pois? Kyllä se mies perhearkeen vähitellen tottuu.

Vai tottuuko?

Ovumia Oy:n psykologi, psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti Mirka Paavilainen ei kannusta hankkimaan lasta, jos vanhemmilla ei ole siihen yhteistä tahtotilaa.

– Syntyhistorialla on merkittävä vaikutus identiteetin muodostumiseen. Se, että lapsi ei tunne olevansa haluttu, vaikuttaa siihen, mitä hän ajattelee omasta itsestään ja arvostaan.

Paavilainen on törmännyt työssään lapsettomuushoitojen parissa tilanteisiin, joissa nainen toivoo luovuttajaksi kumppaniaan, joka ei lasta halua. Siittiöiden lahjoittaja siis olisi naisen puoliso, mutta ei hoitaisi isän vastuita. Paavilainen pitää ajatusta huonona.

– Jos ollaan parisuhteessa, lapselle selviäisi myöhemmin, että isä ei ole hänen syntymäänsä toivonut, eikä halua olla vanhempi.

– Perheen roolien tulee olla lapselle selkeitä. Ei ole kenenkään kannalta reilua, jos lasta on toivonut vain toinen vanhemmista. Tämä väistämättäkin vaikuttaisi lapsen minäkäsityksen lisäksi myös parisuhteen laatuun, ja tekisi arjesta hyvin vaikeaa, Paavilainen sanoo.

Mitä jos tapahtuu vahinko?

Ihannemaailmassa vanhemmat tekisivät päätöksen lapsesta yhteistuumin. Tosiasiassa näin ei aina ole, ja myös vahinkoja sattuu.

Ei ole tavatonta, että lapsi on saanut alkunsa vaikkapa yhden illan suhteesta, ja vain toinen vanhemmista on ollut elämänmuutokseen valmis.

Mikäli isä kieltäytyy vanhemmuudesta, äidille jää suuri vastuu lapsen hyvinvoinnista.”Äidit joutuvat näissä tilanteissa kompensoimaan isän poissaolon aiheuttamaa menetystä. Tämä tarkoittaa kykyä puhua ja ottaa vastaan lapsen mahdollista surua ja pettymystä”, Paavilainen sanoo.

Paavilainen muistuttaa, että lapsen näkökulma tulisi voida huomioida myös näissä tilanteissa.

– Isän haluttomuus toimia vanhempana voi aiheuttaa lapselle paljon surua ja muita vaikeita tunteita. Näin voi olla siitäkin huolimatta, että yhden vanhemman perheitä on nykyään enemmän.

Paavilaisen mukaan sukusolulahjoittajan avulla itsellisille äideille syntyneiden lapsien tilanne on eri kuin isänsä torjumilla lapsilla.

– Heillä ei alun perinkään ole ollut isää, vaan perheen ulkopuolinen lahjoittaja. Tällöin kyseessä ei ole hylätyksi tuleminen.

Päätös lapsettomuudesta tehdään arvojen pohjalta

Erilaiset toiveet vanhemmuudesta eivät tietenkään aina ole pysyvä olotila. Vastaan hangoitellut puoliso voi hyvinkin muuttaa mieltään perheenlisäyksestä.

Jos negatiivisen asenteen taustalla on pelkoja, niitä on mahdollista lieventää keskustelemalla oman puolison tai terapeutin kanssa. Pelkkien pelkojen takia vanhemmuudesta ei yleensä kannata luopua.

Oleellista on Paavilaisen mukaan omat arvot. Onko lapseton elämä arvojen mukaista elämää? Jos on, päätös on selvä.

– Niinkin voi toki olla, että miehellä on lapsia jo entuudestaan. Yhteistä lasta ei välttämättä halua, jos niitä on entisen kumppanin kanssa.

Toisinaan käy kuitenkin niin, että aika auttaa selventämään, mitä elämältään haluaa. Mikäli ongelmana on miehen viivyttely lapsipäätöksen kanssa, psykologi suosittelee naiselle rauhoittumista vaikean asian äärelle. Tilanne vaatii lasta toivovalta osapuolelta omien tunteiden säätelykykyä ja uteliaisuutta toisen ajatusmaailmaa kohtaan, jotta ei tahtomattaan pahentaisi kumppanin ahdistusta aiheessa.

– Kumppanilta voi kysellä uteliaasti, mitä ovat hänen pelkonsa, odotuksensa ja käsityksensä vanhemmuudesta, Paavilainen ehdottaa.

Jos nainen pystyy keskustelemaan asiasta rauhallisesti, mies saattaa rohkaistua.

– Monen vaatimukset vanhemmuudesta ovat tosi korkealla. On voinut vaikkapa muodostua käsitys, että vanhempana pitää olla sataprosenttisesti läsnä lapselle koko ajan ja kaikista omista harrastuksista joutuu luopumaan. Tällaiset vaateet ovat kuitenkin epärealistisia ja ajankäyttö yleensä vanhempien kesken sovittavissa. Kyllä vanhemmallakin saa olla omaa elämää.