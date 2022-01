Mies vastasi Anun lapsihaaveisiin aina ”katsotaan myöhemmin” – 10 vuoden yhteiselon jälkeen Anu teki rohkean ratkaisun

Miehen viivyttely lapsipäätöksen kanssa aiheutti Anulle masennuksen.

Kun pariskunnasta vain toinen toivoo lasta, tilanne on vaikea kummallekin.

Psykoterapeutti Mirka Paavilainen kertoi aiemmassa jutussamme, että ilmiö on nähtävissä lapsettomuusklinikoilla. Mikäli toinen pitää lasta omien arvojensa kärkipäässä, päädytään tässä tilanteessa monesti eroon.

Lue lisää: Psykologi huomasi lapsettomuusklinikalla ilmiön, joka vaikuttaa vanhemmuushaaveisiin: ”Monelle tulee vinoutunut käsitys vanhemmuudesta”

Juuri näin kävi Ilta-Sanomiin yhteyttä ottaneelle Anulle*, 42, joka seurusteli lapsipäätöstä viivytelleen miehen kanssa kymmenen vuotta.

Suhteessa ei sinällään ollut vikaa, sillä moni asia oli hyvin: oli yhteinen koti, harrastukset ja lomamatkat, jolloin elämä hymyili. Toisensa 24-vuotiaina tavannut pariskunta oli lähipiriin mukaan unelmapari.

Pikkuhiljaa välejä alkoi hiertää Anun ja miehen erilaiset näkemykset jälkikasvusta. Anu oli halunnut lasta vuosikausia, mies ajatteli haluavansa perheen ”sitten joskus”. Vuodet kuluivat.

Kun Anu otti lapsiasian esille, mies vastasi kysymyksiin aina samalla tavalla. Lapsia voisi hankkia tulevaisuudessa, mutta ei nyt.

– Puhuimme asiasta suoraan. En olisi lähtenyt suhteeseen ollenkaan ilman yhteisiä lapsihaaveita, Anu kertoo.

Henkinen kipu tuntui fyysisinä oireina

Jälkikäteen Anu on tajunnut masentuneensa suhteessa, jossa mikään ei tuntunut etenevän. Siinä missä hän kaipasi muutosta, mies nautti elämästä, jossa kaikki pysyi samana.

” Kello tikitti, ja paha oloni kasvoi.

– Hän ei tajunnut, miksi pitäisi muuttaa mitään tai pilata nykyistä, kun oli hyvä näin. Minun ei kuitenkaan ollut hyvä olla. Kello tikitti, ja paha oloni kasvoi.

Henkinen kipu alkoi tuntua myös fyysisinä oireina.

– Olin aina väsynyt, eikä millään tuntunut olevan enää merkitystä, kun en saanut lasta. Mies oli sen sijaan selvästi tyytyväinen elämään, jossa tehtiin iltaa myöten töitä, syötiin hyvin ja hankittiin paljon tavaraa.

” Hän ei tajunnut, miksi pitäisi muuttaa mitään tai pilata nykyistä, kun oli hyvä näin. Minun ei kuitenkaan ollut hyvä olla.

Vuosien vierittyä Anu huomasi elävänsä elämää, jota ei enää halunnut. Yksinäisyys oli käsinkosketeltavaa, vaikka kumppani oli vierellä.

Keskustelut lapsen hankinnasta toki jatkuivat, mutta suuntaan tai toiseen asia ei edennyt.

– Mies selvästi pelkäsi lapsen hankintaa. Hän ajatteli, että elämä suurin piirtein loppuu lapsen tuloon, olemme aina väsyneitä ja minä muutun lapsen myötä huonotuuliseksi. Lisäksi hän pelkäsi, että lapsen tulo merkitsi sitä, että hän joutuisi elättämään minutkin.

Anu pitää osaa miehen kommenteista lapsellisina.

– Työ oli hänelle niin tärkeää, että hän ei voinut kuvitellakaan pitävänsä esimerkiksi isyyslomaa.

Yhtäkkiä mies olikin valmis sitoutumaan

Jossakin vaiheessa pariskunta pääsi kompromissiin: lasta voisi kokeilla niin, että Anu jättäisi ehkäisyn pois.

Kokeilu jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä mieheltä katosivat seksihalut. Se oli Anusta selvä merkki: mies ei todella halunnut lasta.

Mies ajatteli, että lapsi hankitaan ”sitten joskus”. Anua harmittaa, että hän pysytteli viivyttelevän miehen kanssa suhteessa niin pitkään.

Isoksi virheeksi Anu kuvailee myös koiran hankintaa. Touhuaminen pennun kanssa oli hyvä syy siirtää päätöstä lapsesta parilla vuodella eteenpäin. Tosiasiassa siihen ei olisi ollut aikaa, sillä Anu läheni 34:ää ikävuotta.

– Huomasin, että rakkauteni mieheeni oli hiipumassa. Samoihin aikoihin mies myös myönsi, ettei halunnut lasta ”ainakaan minun kanssani”.

Kun Anu ilmoitti eroaikeistaan, mies järkyttyi. Myös ääni kellossa muuttui.

– Yhtäkkiä hän olikin valmis menemään naimisiin ja yrittämään lasta. Hän oli selvästi järkyttynyt. Minulle päätös oli kuitenkin jo selvä. Ainoa asia, mitä kadun on se, etten eronnut jo vuosia aikaisemmin. Kukaan ei ole tyhjien lupausten arvoinen.

” Yhtäkkiä hän olikin valmis menemään naimisiin ja yrittämään lasta.

Eron jälkeen Anu ymmärsi, että heissä kummassakin oli ollut vikaa: mies ei pystynyt sanomaan ääneen, että ”joskus” tarkoittaa oikeasti ”ei ikinä”. Anu taas viivytteli päätöstä suhteen lopettamisesta liian pitkään.

– Lapsia on itse haluttava. Jos toinen ei halua, on lähdettävä, Anu toteaa.

Äidiksi epätavanomaista tietä

Nykyään Anulla on lapsi.

Haave täyttyi lopulta itsellisen äitiyden kautta. Anu hakeutui lapsettomuushoitoihin 36-vuotiaana, kaksi vuotta eron jälkeen. Tähän väliin mahtui yksi huono ihmissuhde, joka vahvisti näkemystä siitä, että perheenperustaminen yksin olisi parempi vaihtoehto.

Lapsensa Anu sai 39-vuotiaana.

Muille naisille ja miehille, joiden kumppani ei halua lasta, itsellisellä äidillä on kannustavia terveisiä.

– Jos lapsi on unelma, älkää vain odottako kymmentä vuotta, kuten minä. Jos olet nainen, se on kengän kuva takamukseen ja kninikalle! Hoitoihin on pitkät jonot, joten viivyttely ei todellakaan kannata. Miehille voin vinkata, että nykyään on olemassa kumppanuusvanhemmuusjärjestelyjä.

” Jos lapsi on unelma, älkää vain odottako kymmentä vuotta, kuten minä.

Itsellisen äidin tie ei ole ollut lainkaan niin raskas kuin Anu pelkäsi. Arki lapsen kanssa on lähtenyt rullaamaan kaikkien pelkojen vastaisesti hyvin vaivattomasti.

– Pelkäsin, etten saa lainkaan nukuttua. Kävi kuitenkin niin hassusti, että vauvavuonna nukuin enemmän kuin aikuiselämässäni ikinä, sillä vauvaa sai oikein herätellä syömään. Tyttäreni on yhä maailman helpoin.

Anu uskoo, että olisi yhä yhdessä exänsä kanssa, jos mies olisi hankkinut hänen kanssaan lapsia. Tiettävästi mies ei ole tullut isäksi vieläkään, joten näin on nyt paras.

– Minulla on nyt kiva perhe ja lapsi, josta ehdin haaveilla 20 vuotta. Hän on parasta, mitä minulle on ikinä tapahtunut.

*Anun nimi on muutettu asian arkaluonteisuuden vuoksi.